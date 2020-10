Carabinero infiltrado en Lo Hermida habría participado como líder en al menos un ataque en contra de subcomisaría de Peñalolén

“Él una vez tiró mechas a los ‘pacos’ en Grecia, eso nos confirmó que era de confianza”, dice un adolescente de 15 años, uno de los diez formalizados en el caso del ataque a la subcomisaría de Peñalolén. El joven, quien por motivos de su edad será mencionado con las iniciales ficticias M.S, señala en conversación con INTERFERENCIA que “Giovany Arévalo Álvarez”, el policía infiltrado, sí estaba vinculado con los acusados.

M.S, recuerda que en esa ocasión estaban en una protesta cuando llegaron los Carabineros. “Ese día, después que tiró la mecha, salió corriendo de los pacos. Él desapareció, después llegó a la casa. Según él, lo persiguieron, pero no le creíamos, quizás se fue con ellos. Todos lo conocíamos”.

El adolescente enfatiza en que “Giovany” –cuyo verdadero nombre es Óscar Cifuentes Salgado–, tuvo vínculos con todos los detenidos de la presunta asociación ilícita “AntiYuta21”. El carabinero infiltrado, habría funcionado como ejecutor, reclutador y financista.

Recordar que el pasado jueves 15 de octubre, el Ministerio Público y Carabineros realizó un allanamiento en la población Lo Hermida. “Esto permitió la detención de 10 personas, a las cuales les vamos a imputar delitos de infracción a la Ley de Control de Armas, por lanzar bombas molotov al cuartel policial de la Subcomisaría de Carabineros (…) estas personas venían operando desde el mes de agosto”, sostuvo el fiscal del caso, Manuel Guerra.

Ese mismo día, CIPER publicó Carabinero infiltrado en Lo Hermida fue descubierto porque protagonizó programa de Canal 13 con su identidad real, el cual daba cuenta de la operación de inteligencia de la institución, que buscaba desbaratar una posible asociación ilícita a través de la infiltración de «Giovany». Además, el reportaje develó los mensajes del uniformado infiltrado, quien incitaba a los pobladores a atacar a la policía. El mismo medio de comunicación además informó que el carabinero Cifuentes habría suplantado la identidad de una persona de Alto Hospicio (ver artículo Carabinero infiltrado en Lo Hermida: joven de Alto Hospicio denuncia suplantación de identidad).

“Queremos un mejor futuro y ustedes no dan paso”

“Mi abuelita empezó a llorar cuando me esposaron, y yo me puse a llorar, un carabinero me dijo que no sea maricón, que no llorara, le dije que si no tenía mamá… Me preguntó por qué protestábamos mientras me esposaban, porque necesitamos futuros mejores po, y ustedes no dan paso”.

INTERFERENCIA conversó con M.S, en su casa, luego que le decretaran arresto domiciliario. El joven vive junto a su abuela, a quien llama “mami”, y con quien se encontraba en el momento del allanamiento. “Eran las seis de la mañana cuando llegaron los ‘pacos’ rompiendo todo, entraron y nos encañonaron con metralletas. Yo estaba durmiendo con mi mami y me dijeron que me levantara, pero no quería, porque me asusté por ella”.

La abuela de 66 años, quien tiene diversas patologías al corazón, solo tiene como ingreso económico sus ventas en la feria. Además, tiene un hijo de 40 años con epilepsia. La madrugada del allanamiento, le pedía a los Carabineros que su nieto se pudiese vestir.

Al entrar a la casa de M.S, está la cama, un refrigerador y un comedor en el mismo espacio. Las paredes varían en materiales: ladrillos, madera y cartón.

“Él aportaba plata para todo lo que era tema del jugo (bencina) y de todas esas cosas, como las ollas comunes, era financista, nunca le faltó un peso, siempre tenía, aportaba sin peros», dice el adolescente sobre Giovanni, el Carabinero encubierto.

Según comentan vecinos de Lo Hermida, “Giovany”, habría llegado a la población a formar parte de las organizaciones de las ollas comunes como base para integrarse a la comunidad y ganar la confianza de los vecinos. Esto le habría permitido transitar a otras organizaciones del barrio, en las cuales identificaba a los jóvenes más vulnerables a quienes incitaba a perpetrar ataques a Carabineros.

“Él tenía más plata que todos, decía que daría de 2 lucas a 3 lucas para el jugo (bencina). Todos lo conocían al paco, él llegaba y conversaba, pero se ponía nervioso cuando lo leseaban».

«A la comisaría le tiraba camotes o cosas así”, señala el acusado de 15 años.

“Vivimos violencia desde el útero”

La población Lo Hermida, barrio emblemático de la comuna de Peñalolén, a pesar de los altos niveles de pobreza y delincuencia, es reconocida por su organización social.

Santiago Castillo, dirigente de la Junta de Vecinos número 18 y de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de lo Hermida, indica a nuestro medio que “desde el estallido social existe un plan, una estrategia de Carabineros y una represión sistemática que se ve reflejada en varios de casos en la violación de derechos humanos que hemos podido denunciar”.

Respecto a lo del carabinero infiltrado, dice que esto “solo nos viene a confirmar que carabineros está plantando la semilla de la división y criminalización en nuestra población. No es un infiltrado que vino a buscar información, es un infiltrado que vino a provocar a los pobladores y provocar el enfrentamiento en contra de la comisaría, en lo que nosotros no tenemos ningún interés. Nosotros somos de manifestación pública y damos la cara. Vamos a seguir armando una estrategia para defendernos de la represión, seguiremos peleando por mejorar la vida de nuestra comunidad”.

Dos mujeres en una plaza cercana al metro Los Presidentes, quienes por su seguridad optan por mantener su identidad en reserva, comentan que los hostigamientos y ataques permanentes de Carabineros no han mermado desde el 18 de octubre de 2019, incluso en algunos momentos, se ha intensificado durante la pandemia.

“Tengo miedo por mí y por mis hijas. Me han seguido a mi casa y me han amenazado en mi cara diciéndome que cuando me tomen detenida, me van a violar”, dice una de las dirigentas sociales, quien no puede evitar las lágrimas al pensar en el futuro de sus vecinos y de sus hijos que ya no pueden jugar en los parques porque han sido apuntados de forma directa por Carabineros y militares, relata la mujer.

Su vecina enfatiza en el abandono por parte del Estado hacia Lo Hermida, y la convicción que tienen los pobladores de que la única opción de conseguir algo es a través de la organización y manifestación, “colgándose de los puentes”.

Ese mismo abandono señala que ha llevado a que la comunidad utilice como una forma de sobrevivencia, por ejemplo, el intercambio de alimentos y la solidaridad. “Estamos violentados desde el útero”.

*Fuente: Interferencia