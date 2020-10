Carabinero infiltrado en Lo Hermida. Allanamiento y represión brutal

Este jueves el Ministerio Público y Carabineros realizaron violentos allanamientos en la población Lo Hermida, procedimientos donde vecinos denuncian torturas a menores de edad y la detención de once personas. Esto, acusándolas de atacar una subcomisaría de Peñalolén que, curiosamente, estaba en la mira de “Giovany”, un policía infiltrado que incitaba a los pobladores de la zona a realizar acciones violentas contra los uniformados.

Este jueves, se dio a conocer en la prensa que un cabo de carabineros, que estaba infiltrado en la población Lo Hermida, en Peñalolén, bajo el pseudónimo de Giovany Arévalo Álvarez, fue descubierto gracias a su aparición en un programa de Canal 13 donde se revelaba su verdadera identidad.

Así lo constata CIPER, cuyo reportaje establece que esta persona participaba de las manifestaciones e incitaba a atacar a Carabineros. A través de mensajes en Whatsapp, trataba de convencer a los integrantes de una organización social de Lo Hermida para que lo acompañaran a realizar estas acciones, asegurándoles que había participado en la primera línea de Antofagasta.

“Así lo hacíamos allá en Antofa. Imagínate que no subíamos ninguna huevá, ni a Facebook, ni a Instagram… ir así un día específico, para que los huevones no estén preparados, que no nos estén esperando, y empezar a atacarlos, hermano, empezar a atacar a los culiaos. Esa es la mano, porque si es que empezamos a subir hueás diciendo ‘ya, mañana a tal hora’, los huevones se van a preparar y nos van a estar esperando”, escribió a las y los vecinos para instarlos a realizar un ataque sorpresa a la subcomisaría del sector.

La permanente insistencia de “Giovany” para que los pobladores se enfrentaran a Carabineros comenzó a ser sospechosa para los dirigentes. Esto, hasta que el infiltrado fue detectado tras la emisión de un capítulo de un docureality en Canal 13, que tenía que ver con aspectos de su vida privada. En dicho programa, el carabinero aparece con su nombre real y corresponde a la misma persona que los pobladores conocieron como un vecino llegado de Antofagasta, como pudo constatar CIPER.

Desde Carabineros solo respondieron que el funcionario está bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, por lo que no podían revelar antecedentes.

Torturas a menores y represión en Lo Hermida

En el mismo reportaje del carabinero infiltrado se consigna que la madrugada de este jueves 15 de octubre el Ministerio Público y Carabineros realizaron allanamientos en la población Lo Hermida y detuvieron a diez personas acusadas de atacar la misma subcomisaría de Peñalolén que estaba en la mira del agente “Giovany”.

Fuentes de la población aseguran que los allanamientos continúan y que el carabinero infiltrado circuló por varias organizaciones culturales y sociales de la población. Además, hay más información sobre el allanamiento ocurrido durante la jornada, pues acusan que apuntaron a menores de edad de entre 3 y 13 años mientras se realizaba.

«Nos han llevado a 11 detenidos confirmados, y están procediendo a llevar más detenidos desde la población. Nuestros cabros los están llevando, están allanando nuestras casas. Hemos tenido helicópteros encima en la pobla, los drones nos andan siguiendo. En estos momentos estamos reuniéndonos con abogados, está viniendo el Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, porque se ha torturado a menores de edad en estos procedimientos», comenta también una dirigenta del sector.

«La detención de nuestros jóvenes no es un procedimiento de capturar a delincuentes, como es la connotación que le quieren dar ellos», asegura refiriéndose a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. «Esto es una expresión política. Nuestros cabros están respondiendo a la violencia estructural que recibimos nosotros como pobladores originarios de estos territorios», acusa, agregando que durante este jueves y viernes se llevarán a cabo jornadas de protesta político culturales para manifestarse contra estos hechos.

Cabe consignar que durante las protestas del estallido social, las organizaciones vecinales de Lo Hermida denunciaron a Carabineros por maltratos y vejámenes, y que el INDH anunció, en noviembre de 2019, la presentación de 20 querellas por violaciones a los derechos humanos en ese sector.

*Fuente: El Desconcierto

