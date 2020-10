«Bio Bio no es la Radio»

Entiendo que la capacidad de comprensión lectora de los chilenos es abismante. De eso se aprovecha el riquerío y la prensa burguesa y de farándula para mantener a los chilenos en el oscurantismo o el desvarío.

Digo todo esto a propósito de una noticia que leí ayer la prensa de internet y que dice lo siguiente:

“Pugna con Inmobiliaria Bellavista, Jadue como imputado y ordenan a empresa a entregar información”.

Después de esto sigue a continuación:

“Luego que el Tercer Juzgado confirmara que el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está en calidad de imputado por los delitos de prevaricación administrativa y negociación incompatible por edificio Bellavista.”

Cualquier ciudadano que lea esto piensa de inmediato que el Alcalde de Recoleta es investigado por corrupción, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo tendencioso de esta noticia de la Radio Bio Bio, nos mueve a equívocos. Esta radio, que desde hace un buen tiempo se ha ido pasando a ser la vocera de la derecha, sin que se note mucho, hoy ya no oculta su rostro retorcido. Es más, se ha sumado sin ningún pudor a la campaña de desprestigio de la figura más prominente de la izquierda chilena y futuro candidato presidencial y lo más probable, si no ocurre nada extraordinario, el futuro presidente de Chile.

Cuando digo el candidato de la izquierda, me refiero a la izquierda anti neoliberal y no aquella izquierda que tomó e hizo suya la convergencia neoliberal de la derecha. El representante más fiel de la derecha empresarial fue del ex Presidente “socialista” Ricardo Lagos, que al término de su mandato fue ovacionado de pie por largos y eternos minutos por las asociaciones empresariales, que con su bendición lo catapultaron y le dieron el título de estadista.

Nunca antes ni después se ha visto una imagen más reprochable para la llamada izquierda de Chile, que indudablemente debería avergonzarles hasta el día de hoy.

Siguiendo con la Radio Bio Bio, hay que recordar que tiene un largo historial de abusos hacia sus trabajadores. Por lo tanto, de ética y de moral no es mucho lo que tiene para enseñarnos. De hecho, la noticia en cuestión y que motiva este artículo, dice todo lo opuesto a lo tendencioso de sus títulos y contra títulos.

Le envié la noticia a algunos amigos y lo primero que me comentan: “Que pena que nuestro candidato esté metido en estos chanchullos”. Bueno, en esto debo reconocer que la Radio Bio Bio, con su periodismo rampante y simplón, cumplió con su objetivo inicial de desprestigiar al Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Pero esta historia es muy distinta a la realidad, es más, es diametralmente opuesta y diferente a la cronología de los hechos realmente acaecidos y cuestionados por el Tercer Juzgado.

Hace un tiempo atrás, más específicamente durante la anterior administración, liderada por el Alcalde Cornejo de militancia UDI, autorizó la construcción de la Torre Bellavista, que contra toda la legalidad del plano regulador de Recoleta se construyó y se aprobó su recepción final. No podía construir más de una altura determinada y se deben demoler algunos pisos o el edificio en su totalidad.

Una vez que se realizó el cambio de administración de la comuna, el Alcalde Daniel Jadue se percató de esta irregularidad y denunció a la inmobiliaria por negociación incompatible y por haber obtenido su recepción final en forma fraudulenta. Es decir, el Alcalde es el querellante y la inmobiliaria Bellavista es la empresa querellada. No al revés, como en forma malintencionada ha mostrado la noticia la Radio Bio Bio.

Hoy el Alcalde ha solicitado su sobrecimiento en esta causa, pero restan muchas diligencias que cumplir. Por ejemplo, la empresa inmobiliaria hasta el día de hoy y desde hace un año, ha negado la entrega de las actas del directorio, que como empresa está obligada a entregar al Ministerio Público. Ahora la inmobiliaria, en un afán de ofensiva comunicacional se ha querellado contra el Alcalde por negociación incompatible. Es decir, el ladrón detrás del juez.

Escribo esto para aclarar a mis contactos y denunciar públicamente la noticia tendenciosa e hipócrita de “BIO BIO, LA RADIO”, como tanto les gusta que se refieran a este medio de comunicación.

Hugo Farías Moya

09 de octubre de 2020

Nota: Si alguien quiere publicar este artículo se lo agradezco de antemano.

