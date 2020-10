Alemania: Crece la inquietud por la política que aplica el gobierno en materia covid-19

En Alemania crece la cantidad de críticos a la política aplicada por el gobierno federal para combatir el Covid-19. El Ministro de Salud, Jens Spahn, es actualmente la persona más poderosa en el gobierno, pasando incluso sobre leyes y la constitución. Un alto oficial del ejército alemán aparece ahora en el equipo del Ministerio de Salud, a un muy alto nivel. El autor del artículo que publicamos es Stefan Aust, editor de uno de los principales diarios alemanes, Die Welt. Ese antecedente debiera bastar para entender que no se trata de un ‘conspiranoico‘, sino de alguien, que desde su posición política y económica dentro de la sociedad, se está haciendo preguntas acerca del sentido y la lógica de la actual política de gobierno, que muchos temen que lleva al principal país europeo a una situación económica y social extremadamente grave en los próximos meses. Lo reproducimos porque consideramos que puede ayudar al debate que tiene lugar entre algunos sectores ciudadanos de nuestro país, donde el caos, la falta de transparencia en los datos, el aprovechamiento político de la epidemia -que a estas alturas está claro que no fue pandemia- y es necesario volver a la sensatez y la cordura.

La Redacción de piensaChile

El título original, traducido al castellano, fue:

«Porque no saben lo que están haciendo»

Estado: 08.09.2020 11:38 h | Tiempo de lectura: 17 minutos

Por Stefan Aust, Editor

¿Cuántas personas han muerto hasta ahora durante la pandemia del Corona? Cuando el editor de WELT, Stefan Aust, quiso informarse oficialmente a través de las autoridades, se sorprendió. La tasa de mortalidad de Alemania en la primera mitad de 2020 es menor que en 2017 y 2018.

La probabilidad de morir es exactamente del 100 por ciento para cada persona por igual. Muchos de la especie de Homo sapiens no han querido ver esto durante miles de años, y por eso inventaron la resurrección, la vida eterna o 72 vírgenes en el paraíso para los benditos. Recientemente, el encierro también ha sido considerado como una medida contra la muerte. Al menos a la máscara de respiración que se usa con precisión se le atribuye un efecto de prolongación de la vida en tiempos del Corona.

Pero ni siquiera el aislamiento total del estado insular de Nueva Zelanda ha podido impedir completamente la inmigración de Sars-CoV-2, a pesar de las rígidas medidas. Y aunque todas las casas estuvieran selladas como el ala de alta seguridad de la cárcel Stammheim en Stuttgart, para el virus probablemente sería al menos tan fácil de pasar los controles como las armas de contrabando de la RAF, en el otoño alemán de 1977.

Cada día, los ciudadanos se enfrentan a nuevas cifras de infección, valores R o el número de personas que han muerto «a causa de o con» corona, manteniéndolos en la línea de la DHM, como declara el gobierno federal: «Distancia, Higiene, Máscaras diarias». Y la obligación de llevar máscaras para los clientes en los supermercados, que sólo se decretó en el curso de las medidas de relajación, sirve menos para prevenir la infección que para disciplinar: sólo la máscara recuerda constantemente a la gente el peligro.

Es dudoso que las máscaras obligatorias en las escuelas aumenten el deseo de los niños de aprender. Pero tal vez esta medida reduzca el número de profesores que toman licencia por enfermedad como precaución. Especialmente los profesores mayores pertenecían al grupo objetivo de Corona. Obviamente, se puede esperar que los alumnos acepten llevar una máscara para no infectar a los profesores.

En los trenes ICE, la máscara sólo puede ser retirada de la boca por un corto tiempo para permitir la toma de alimentos y bebidas. Incluso si un compartimento está completamente vacío durante el viaje de Hamburgo a Berlín, el servicio de seguridad vendrá y amenazará al pasajero sin máscara con la expulsión inmediata del tren. Tendrías suerte si al menos se te permitiera ir a la siguiente parada. Los propios inspectores llegan al final del tren y se quitaron rápidamente la máscara. ¿Quién puede soportar esto a largo plazo?

El mundo está buscando una vacuna contra el enemigo del ser humano a nivel mundial, Corona, pero incluso el omnisciente Instituto Robert Koch (RKI) retiró recientemente un anuncio publicado accidentalmente de que se podría esperar que una vacuna estuviera lista para su uso en el otoño. El 18 de agosto de 2020, la Comisión Permanente de Vacunación del RKI anunció la disponibilidad de una vacuna para principios de 2021. La vacuna Sputnik de Putin se considera falsa, y aún está por verse si el coronavirus mutable puede ser realmente puesto fuera de acción por una sola vacuna.

Otros confían en la inmunidad de la manada, así que cada nueva infección que no mate a los humanos es un paso en la dirección correcta. Así, el renombrado economista Thomas Straubhaar escribió en el diario WELT la semana pasada: «No hay alternativa a la inmunidad de la manada. Esta declaración no es polémica. Se desprende necesariamente de consideraciones lógicas. Porque la única estrategia de contraste real, el exterminio de Covid-19, ha fallado en la práctica. Con la excepción de Suecia, todos los demás países han tratado de hacer desaparecer el virus del Corona. En vano, como ahora es evidente en casi todas partes.» Es necesario equilibrar los riesgos para la salud, la economía y la sociedad asociados al Covid-19 con la sobriedad, la moderación y la moderación.

Recientemente, los científicos se han preguntado por qué, con el creciente número de infecciones del Corona, no hay tantas muertes como debería ser el caso después de la experiencia de la primera ola. Se citan toda la gama de razones médicas y estadísticas como razones para ello, pero lo único seguro es obvio: no se sabe nada con certeza.

Puedes encontrar los desarrollos actuales sobre el coronavirus aquí.

No hay ni siquiera acuerdo sobre el cociente de miedo – ni entre los científicos ni entre la gente común. Hay quien considera que Covid-19 es el sucesor de la Parca, en cierto modo una mezcla de la peste y el cólera, mientras otro clasifica al Covid-19 como una forma bastante leve de gripe. Desde el escéptico del Corona pasando por el negador del Corona hasta llegar al teórico de la conspiración de Corona, sólo hay unos pocos clics en Internet.

El fundador y propietario de la cadena de restaurantes Block House, Eugen Block, experimentó una tormenta de mierda pandémica en Hamburgo cuando declaró: «Corona no es más mortal que la gripe» y añadió en el «Spiegel» que no le temía al propio Corona: «Entonces moriré tres días antes, ¿y qué? Tengo fe en Dios».

Inicialmente, sin embargo, el empresario quería confiar en el Instituto Robert Koch. Los días 19 y 27 de marzo, escribió cartas al RKI en las que preguntaba sobre «las tasas de mortalidad exactas» de las anteriores epidemias de gripe. A su pesar, no recibió respuesta.

El editor de este periódico tuvo un destino diferente. Para hacer un balance semestral de la pandemia del Corona, envió cartas idénticas al Instituto Robert Koch, al Ministerio Federal de Salud y al Ministerio Federal del Interior, las tres instituciones responsables de las medidas contra la pandemia. Se trataba y se trata de conocer las tasas de mortalidad reales, que muestran lo peligroso que es realmente el virus y el éxito de las medidas adoptadas.

Muchas preguntas – pocas respuestas

No he recibido ninguna respuesta del Ministerio del Interior hasta ahora, posiblemente todavía están calculando. El Ministerio Federal de Sanidad, cuyo jefe apenas deja pasar un día sin una declaración sobre el Corona, respondió rápidamente, pero con cautela:

«Gracias por su consulta. Desafortunadamente, el Ministerio Federal de Salud no tiene cifras propias para esto.

En lo que respecta a las cifras nacionales, tendría que ponerse en contacto con la Oficina Federal de Estadística, ya que sus preguntas se refieren a la mortalidad total. La Oficina Federal de Estadística también tiene evaluaciones de la mortalidad en relación con la corona y la gripe.

En cuanto a las cifras internacionales, por favor dirija sus preguntas a la OMS».

El Instituto Robert Koch respondió de forma exhaustiva, al menos repitiendo las preguntas que se le hicieron:

«Las siguientes son nuestras respuestas:

Pregunta: ¿Cuántas muertes ocurrieron entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020 en cada mes y en total

a) Alemania b) Suecia c) Dinamarca d) Los Países Bajos e) Francia f) Italia g) España h) Estados Unidos i) Brasil

Respuesta RKI: Las estadísticas oficiales de la causa de muerte en Alemania las administra la Oficina Federal de Estadística (Destatis). El RKI no dispone de información sobre las autoridades competentes de los países mencionados. Si es necesario, Destatis puede ayudar aquí. En cuanto a los datos sobre los países europeos, Eurostat podría ayudar.

¿Cuántas muertes se asocian con una infección de corona en los meses correspondientes?

RKI: Ver arriba

¿En cuántos casos se han realizado autopsias en Alemania a personas que murieron con o en Corona? ¿Cuáles fueron los resultados?

El RKI no tiene cifras sobre las autopsias realizadas. Tal vez la Asociación Nacional de Patólogos pueda ayudar.

En Hamburgo, el Prof. Püschel, Director del Instituto de Medicina Forense del Centro Médico Universitario de Eppendorf, realizó una autopsia muy extensa.

¿Cuál es la edad media de los hombres/mujeres fallecidos en el número total de muertes?

RKI: La Oficina Federal de Estadística ciertamente puede ayudar aquí.

¿Cuál es la edad promedio de los que murieron a causa de o con Corona?

RKI: Los datos sobre esto están contenidos en el informe diario de situación.

El último informe del 21.7.2020 dice: «Un total de 9090 personas en Alemania (4,5 por ciento de todos los casos confirmados) han muerto en relación con la enfermedad de Covid-19 (Tabla 4). Se trata de 5024 (55 por ciento) hombres y 4061 (45 por ciento) mujeres, para cinco personas el sexo es desconocido. La edad media es de 81 años (mediana: 82 años). De las muertes, 7778 (86%) personas tenían 70 años o más».

¿Cuáles fueron las tasas de mortalidad mensuales correspondientes en los años

a) 2019 b) 2018 c) 2017 d) 2016

RKI: La Oficina Federal de Estadística debería poder ayudar aquí.

¿Qué tan altas son estas tasas de mortalidad en relación con el primer semestre del año?

RKI: La Oficina Federal de Estadística ciertamente puede ayudar aquí.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de los que murieron en los meses correspondientes?

RKI: La Oficina Federal de Estadística ciertamente puede ayudar aquí.

¿Cuántas muertes se han atribuido a la gripe en los últimos años?

RKI: La mortalidad relacionada con la gripe se puede estimar por métodos estadísticos a partir del número de muertes totales o del número de muertes codificadas como «neumonía o gripe». Se elige este enfoque porque de ninguna manera todas las muertes relacionadas con la gripe se reconocen como tales o incluso se confirman mediante un diagnóstico de laboratorio. El número de muertes relacionadas con la gripe se calcula, en términos sencillos, como la diferencia entre el número de muertes que se producen durante la epidemia de gripe y el número de muertes que se habrían producido (calculado a partir de datos históricos) si no hubiera habido una epidemia de gripe durante ese período.

El resultado estimado se conoce como exceso de mortalidad. En Alemania, como en muchos otros países, se utiliza para la estimación el número total de muertes.

Las muertes por gripe se comunican al RKI como parte de la obligación de informar sobre las detecciones de virus de la gripe. Sin embargo, estos datos no sirven de base para extrapolaciones. No todas las muertes se examinan para detectar los virus de la gripe; además, la muerte después de una infección de gripe suele ser causada por una neumonía bacteriana posterior, por lo que los virus de la gripe a menudo ya no son detectables.

Las estadísticas oficiales sobre las causas de defunción tampoco son significativas; se basan en los datos del certificado de defunción, en el que prácticamente nunca se registra la gripe como causa de la muerte, sino, por ejemplo, la neumonía bacteriana o una enfermedad subyacente preexistente como la diabetes o una enfermedad cardiovascular que aumenta la probabilidad de un curso grave o mortal de la enfermedad.

El riesgo más alto de cursos severos de enfermedad y muerte está asociado con los ancianos. El número de muertes puede variar enormemente con las olas individuales de gripe, desde varios cientos hasta más de 20.000″.

Los laboratorios de pruebas en sus límites y la cuestión de la vacunación contra la gripe

Actualmente, se están realizando más pruebas en Corona que nunca antes. Esto está llevando a los laboratorios de este país a sus límites. Antes del otoño y de una posible ola de gripe, ahora hay un grito de ayuda. Y hablando de la epidemia de gripe: ¿debemos vacunarnos todos o no?

Después de todo, la respuesta del Instituto Robert Koch a las víctimas de la gripe común se acercó mucho al significado de nuestra pregunta. Porque si no hay autopsias de personas que murieron «debido al o con” Corona, el número de muertes, como después de una epidemia de gripe, puede derivarse esencialmente de la diferencia entre la mortalidad media normal y el aumento del número de muertes en un mes, medio año o un año entero.

El número 20.000, que el Instituto Robert Koch cita, no es de ninguna manera una cifra tomada del aire infectado: Es aproximadamente el número de muertes por encima de la media en marzo de 2018.

Las cifras de Alemania son fáciles de encontrar

El propósito de las consultas a los ministerios y el Instituto Robert Koch era averiguar exactamente que ocurría en relación con Covid-19.

Hay que reconocer que ya habíamos tenido la idea de preguntar en la Oficina Federal de Estadística y habíamos empezado a abrirnos camino en el laberinto de los números.

Destatis publica cada semana en Internet toda la gama de muertes en Alemania, con una impresión de unas buenas 250 páginas: «Números de casos por días, semanas, meses, grupos de edad y estados federales para Alemania». Es relativamente fácil leer el balance del primer semestre de 2020 una vez que se ha determinado dónde buscar: en las páginas 229 a 234. Allí también se encuentran las cifras comparativas de los años 2016 a 2019. Sin embargo, las cifras de otros países no son difundidas por la Oficina Federal. Encontrarlos es mucho más difícil.

La suposición de que el Instituto Robert Koch, el Ministerio Federal del Interior y el Ministerio Federal de Salud tendrían a mano las cifras comparativas, basarían en ellas sus evaluaciones y decisiones y no temerían comunicar estas cifras al público fue obviamente un pronóstico falso.

Así que fuimos a trabajar nosotros mismos. La ayuda fue proporcionada por el empresario Eugen Block, que estaba un poco molesto por la falta de respuesta del Instituto Robert Koch a sus cartas. En consecuencia, encargó a su controlador, que era muy versado en números y computadoras, que compilara los datos pertinentes. Encontró lo que buscaba en la Base de Datos de Mortalidad Humana, un proyecto conjunto del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica y la Universidad de California en Berkeley.

La batalla por la vacuna del Corona

Todavía no hay una vacuna aprobada, pero cada país quiere vacunar a su población lo antes posible. Hasta ahora, los EE.UU. han obtenido considerablemente más dosis de vacunas que la UE. En Alemania, por lo tanto, la vacuna no sería suficiente para todos al principio. Los expertos ya están trabajando en un plan de distribución.

Luego comparamos todos los datos obtenidos de esta manera con la ayuda de otros expertos, en otras palabras, hicimos lo que uno realmente esperaría de los funcionarios y científicos responsables en el gobierno federal y en el Instituto Robert Koch.

Pero una mirada precisa al pasado parece menos relevante para los responsables que una mirada incierta al futuro. En cualquier caso, la mirada hacia atrás es menos dramática que la mirada hacia el apocalipsis que está por delante. Pero es significativo en términos de los peligros reales del Corona – por ejemplo en comparación con la gripe común.

El siguiente cuadro es un resumen y desglose del último semestre de 2020:

Tabla 1: Alemania

Todos estos datos están tomados del informe semanal de la Oficina Federal de Estadística. Las respectivas cifras de población, que cambian de año en año, se compararon entonces con las cifras de mortalidad. Y esto produjo una lista interesante:

No. 1 la primera mitad de 2018:

501.391 muertes – para una población de 83.019.200, esto es el 0,6%.

No. 2 la primera mitad de 2017:

488.327 muertes – para una población de 82.792.000, esto es el 0,59%.

No. 3 la primera mitad de 2020:

483.098 muertes – para una población de 83.170.000, esto es el 0,58 por ciento

El año de horror del Corona 2020 – o al menos la primera mitad – está por lo tanto muy por detrás de los inviernos de gripe de 2017 y 2018, que hasta ahora apenas han sido percibidos como años de horror.

También en la comparación mensual Corona está detrás de la gripe común:

El mes más mortífero de los últimos cinco años fue la gripe de marzo de 2018 con 107.104 muertes. Los meses del Corona de 2020 difícilmente pueden seguir ese ritmo: Marzo 87.288 y abril 83.605. En los meses siguientes, la tasa de mortalidad volvió a la normalidad.

Si observamos las cifras suecas, lo primero que destaca es que el número total de muertes en Suecia en la primera mitad de 2020 es en realidad el más alto de los últimos cinco años. 50.085 – esto corresponde al 0,48 por ciento de la población de 10,42 millones.

Tabla 2: Suecia

Sin embargo, la tasa de mortalidad sueca es significativamente más baja que la tasa alemana del 0,58%, aunque la tasa de mortalidad en Suecia es más baja que en Alemania en todos los años porque la población allí es, en promedio, ligeramente más joven.

Incluso en el mes más mortífero de abril, Suecia es casi exactamente el 0,1 por ciento de la población con 10.362 casos. Este mes, Alemania tuvo casi exactamente la misma tasa de mortalidad que Suecia con 83.605 muertes. En los siguientes meses de mayo, junio y julio de 2020, Suecia también está al nivel de los demás países industrializados europeos, incluso sin un lockdown duro.

Presentamos los datos que habíamos recopilado a un alto funcionario de un Ministerio Federal. Ha estado tratando los temas relevantes durante años, pero prefirió permanecer sin nombre.

Nos escribió: «¡No se puede hablar de exceso de sobremortalidad!

Algunas personas ven esto como un éxito de la acción gubernamental. Sin embargo, esta declaración no puede ser corroborada. Las cifras de mortalidad en Alemania probablemente no habrían sido diferentes aunque se hubieran tomado medidas menos radicales contra la pandemia, como muestra claramente el ejemplo sueco. En Suecia, la edad media de las muertes coronarias es mayor que en Alemania (y en la mayoría de los demás países) y procede principalmente del sector de atención a los enfermos graves. Sus vidas no podrían haberse salvado ni siquiera con el más agudo encierro social general.

Es más probable que las medidas (bloqueo, …) hayan causado la muerte de algunas otras personas que en años anteriores. Así que el gobierno ha redistribuido la mortalidad.

La edad no es una enfermedad. Por ello, la mayoría de las personas no mueren de vejez, sino de una menor resistencia a las infecciones, incluida la muerte por gripe o neumonía.

Tabla 3: internacional

Las tasas de mortalidad en los demás países evaluados también se situaban en el rango del promedio a largo plazo, y casi todas ellas eran inferiores a las de Alemania:

Gran Bretaña 0,55 por ciento

Países Bajos 0,50 por ciento

Austria 0,48 por ciento

Portugal 0,59 por ciento

España 0,56 por ciento

EE.UU. 0,48 por ciento

La esperanza de vida en Alemania ha aumentado en 13 ó 14 años desde el decenio de 1950. Esto fue en parte el resultado de una atención sanitaria enormemente mejorada, que a su vez fue financiada por el auge económico. Es probable que un desarrollo económico negativo tenga también consecuencias negativas en el sector de la salud. Y no sólo en el primer año desde Corona, sino en todos los años siguientes hasta que se alcance de nuevo el nivel de prosperidad anterior.

Un lockdown es cualquier cosa menos gratis – esto aparentemente se ha hablado hasta Berlín. Y el anuncio de que no podría haber un segundo lockdown en caso de una «segunda ola» también arroja una ligera duda sobre las medidas tomadas hasta ahora.

Si la «segunda ola» no funciona porque otro lockdown arruinaría aún más la economía, ¿por qué no fue cuestionable la primera vez? Al menos en retrospectiva. Mientras tanto, incluso el Ministro de Salud, Jens Spahn, parece haber planteado algunas dudas sobre las medidas de cierre, como si era necesario el cierre riguroso de las peluquerías o tiendas de venta al por menor. Pero no quiso sacrse de encima la obligación de llevar una máscara.

Sin embargo, este es precisamente uno de los principales puntos de duda. En el pico de la ola del Corona, todas las tiendas, excepto las de comestibles, estaban cerradas. Pero no hubo entonces ninguna obligación de andar con mascara. La supuesta razón – después – fue que había una falta de máscaras. Pero entonces, tal como ahora, un paño, una bufanda o una toalla habrían sido suficiente. Pero eso no fue dicho en marzo o abril. Sólo con la apertura de las tiendas de muebles y concesionarios de coches de repente la obligación de la máscara también se aplicó en los supermercados. Esto sólo lo puede entender quien quiera.

Tal vez Richard Wagner tenía razón cuando dijo que es alemán hacer «aquello que se hace, por propia… voluntad”

La máscara debe ser usada por que es la máscara. Como símbolo de obediencia a las acciones de los que están en el poder.

En esto hay algo así como circunstancias atenuantes.

Nunca antes en la historia del planeta Tierra ha habido tanta gente como hoy. Nunca antes había habido tanta gente viviendo en conurbaciones con las más diversas condiciones de vivienda, de vida y de salud. Y nunca antes en la historia ha habido tanto movimiento entre hábitats: movimientos económicos, turismo, migración.

Del modo de “Pánico” al modo “Normal”

Y cada vez que apareció un nuevo virus, ya fuera SIDA, Ébola, gripe porcina o gripe aviar, un escalofrío recorrió el mundo: ¿Podría ser ahora el virus que es mortal como el Ébola pero que se propaga como la gripe común?

Después de las imágenes de China y el norte de Italia, se necesitaban medidas rígidas. Pero en algún momento la vista debe encontrar su camino de regreso del modo de pánico al modo de realidad. Las cifras apocalípticas de personas gravemente infectadas que predijeron algunos virólogos famosos deben compararse lentamente con las reales. Y debe permitirse la pregunta de si las medidas siguen siendo proporcionales a las causas, si el daño colateral no es ahora mayor que el beneficio. Después de todo, hay suicidio por miedo a la muerte.

Sólo en los hospitales, se cancelaron un millón de operaciones en Alemania en un período de doce semanas, incluyendo 52.000 operaciones de cáncer. La tasa de mortalidad prevista es difícil de estimar, pero es probable que sea considerable. De lo contrario, habría que suponer que las operaciones en los hospitales alemanes son en la mayoría de los casos superfluas. La tasa de vacantes en los hospitales podría tener una ventaja: Quien no va al hospital, no se puedes infectar allí con el corona u otros virus o bacterias.

El argumento más importante para el cierre fue no sobrecargar el número de camas de cuidados intensivos en los hospitales. Este no fue el caso en ningún momento durante la pandemia del Corona en Alemania. El sistema de salud de este país es obviamente mucho mejor que su reputación.

Y esas son buenas noticias.

Los peligros de la pandemia del Corona no deben ser subestimados aquí. Y hay varios casos en los que incluso pacientes más jóvenes se han visto gravemente afectados por el virus. También hay indicios de efectos tardíos.

Pero los terribles casos individuales no deberían enturbiar la visión de la situación general. Y allí Corona no es el fin de la humanidad. Al menos no hasta ahora, y la constante repetición de la imagen de horror de que el virus podría hipotéticamente mutar aún más mortal e infeccioso en el futuro no hace más probable la aparición de tales temores. Pero como todos sabemos, cuando el cielo cae, todos los gorriones están muertos.

Sería mejor que las autoridades y los ministerios fueran transparentes con las cifras y no apuntaran con el tembloroso dedo índice al único guardián del Grial de las cifras, la Oficina Federal de Estadística. La búsqueda de los datos comparativos relevantes es laboriosa, y cada cálculo propio implica riesgos. Las cifras, los datos y los hechos deben prepararse de manera que sean reconocibles y comprensibles para todos. Esta es una de las tareas más importantes del Instituto Robert Koch, así como de los Ministerios de Salud e Interior. La visión de la realidad debería ser el criterio para la acción. No el miedo y el oscurecimiento de los hechos.

Y cuanto más escenarios de horror se difunden por la ciencia y la política, más difícil es bajarse del camino por el que vamos.

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Die Welt

El virólogo alemán Streeck: «Este virus es letal sólo para unos pocos. Al igual que muchos otros virus»

por TheEuropean

Publicado el 8 octubre, 2020

Carta Abierta a Angela Merkel; «mi preocupación radica sobre todo en las consecuencias socioeconómicas verdaderamente imprevisibles de las drásticas medidas de contención que se están aplicando»

por Dr. med. Sucharit Bhakdi (Alemania)

Publicado el 28 marzo, 2020

Médico forense alemán: «Nadie ha muerto de Covid-19 en Hamburgo sin una enfermedad previa».

por MOPO.de

Publicado el 11 mayo, 2020

.

Profesor Drosten desarrollador del PCR, en Berlín, Alemania: “El Chico de Oro” [algo huele mal]

por Erik R. Fisch, Jens Wernicke (Alemania)

Publicado el 6 julio, 2020

.

La maldición del método PCR

por Johannes Kreis (Alemania)

Publicado el 28 mayo, 2020

.

Chile: ¡Gente que muere por Covid, sin tener Covid!

por Julián Alcayaga O. (Chile)

Publicado el 3 agosto, 2020

