Comunicado Público de Cristián Briones Preso Político de la Revuelta

Ante el «reportaje» que publica THE CLINIC el domingo recién pasado, sobre el Módulo 14 de Santiago 1, nuestro compañero saca el siguiente comunicado.

COMUNICADO PÚBLICO DE CRISTIAN BRIONES PP DE LA REVUELTA

Santiago, 20 de Octubre 2020

Ante lo escrito por el medio The Clinic, yo como Cristian Briones, presx politicx de la revuelta, hace 11 meses en Santiago 1, niego rotundamente lo difundido por el este medio de mierda.

Uno de los autores, que figura como Axel, me llamó para hacer este reportaje, pero yo me negué rotundamente, porque no encontré que fuera propicio para mi y mis compañeros.

Una vez ahí, pensé que estaba resuelto este pequeño problema, cuando me entero que hace poco se público esta mierda sin mi aprobación, ni la aprobación del resto de mis compañeros, y salvo las otras personas entrevistadas, mi compañera y mi madre que si atendieron al saco wea, (por desconocimiento de lo peligroso que pueden ser estos temas), accedieron a dársela, en pro ayuda mía.

Pero como vemos de partida yo no aprobé nada de lo que esta escrito, por ende no debiese figurar mi nombre.

Además de esto aparecen entrevistas a otros presxs de la revuelta, quienes me comunican que la entrevista no está dicha con las mismas palabras que dijeron ellos en el momento, por lo que pude hablar con Nahuel Reyes y Cristián Sanhueza.

Así claramente hay una manipulación por parte del tipo que hizo la entrevista, quien se llama Axel Hernández y posee vínculos con El Mercurio, por lo que pudimos investigar, y desde un principio me causó desconfianza.

Este personaje cuando quería esta entrevista, me dijo que era para un proyecto de título, lo mismo que le dijo a mi polola con tono de ayuda el muy desgraciado.

Niego rotundamente lo que se hizo o se dice en esa entrevista. En ningún momento creo ser el protagonista ya que no me llevo con las figuras de heroísmo.

Creo que lo peligroso de todo esto es que figura mi nombre y que yo nunca accedí a dar ningún tipo de entrevista menos con mi nombre menos para un proyecto de título de una persona que no conozco donde se cuenta nada más que mentiras y estupideces.

En ningún momento me coloco como víctima ante la cárcel, es un costo que asumo desde mi temprana conciencia, se que si te rebelas, o te espera la cana, o la muerte así como tantos, así como, Anibal Villaroel, el compa asesinado en la Victoria, así como la gente que asesinaron en los supermercados y después quemándolos, policías tirando gente al río y no fue solo el compa Anthony, miles de testimonios anónimos de torturas y violación. Con todo mi corazón y respeto a los caídos jamás seré una víctima ante la represión que ellos ejercen.

Desde la cana culia Santiago 1, nada nos han regalado todo ha sido a punta de lucha. Aunque piensen que es en vano, aunque a veces caiga el ánimo, aunque estés del otro lado, lo hecho es rebelarnos.

Reitero no me representa lo que dice el The Clinic en esa entrevista, niego rotundamente lo escrito por este medio, con autoría de Axel Hernández y Camilo Vega. Hernandez, que dice ser estudiante de periodismo, manipuló la situación.

Ante el actual contexto a nivel paí$, aliento la revuelta, a que las demandas de todas y todos sean escuchas, hasta que algún día el pronto amanecer de todxs, traiga por fin nuestra Victoria sobre los burgueses.

Libertad a lxs presxs de la revuelta.

Cristian Briones presx de la revuelta.-

