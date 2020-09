Venezuela: La inacabada crisis de los combustibles, las noticias electorales y la llegada de la vacuna contra el Covid-19

Venezuela: Una mirada semanal XI. (06-12/09).

La inacabada crisis de los combustibles.

Habito en una ciudad que llamamos Maracaibo, al lado del lago que dio origen a su nombre; y que está ubicada al occidente de nuestro país, muy cerca de la frontera con Colombia, para mayor referencia. En esta semana de flexibilización observe en ella, poco movimiento vehicular y mucha gente caminando largos trayectos (entre esas, yo), también que la mayoría de las estaciones para surtir combustibles estaban cerradas, frente a ellas se formaron largas filas donde la espera llega a ser de hasta cuatro días (me cuentan que en otros lugares se espera quince días). Los conductores y las conductoras se turnan para alimentarse y satisfacer otras necesidades, entre ellas el aseo personal. Los cuerpos policiales ya no les ordenan que se retiren a sus casas en las noches. En el mercado ilegal un litro de gasolina se puede conseguir desde 2 hasta 3 dólares estadounidenses, en el sur del país se cotiza en 4,5, mientras que en los expendios oficiales la más cara cuenta 0,5 dólares estadounidenses, pero tampoco hay.

En Caracas, la capital de Venezuela, y donde tradicionalmente hay menos problemas con el combustible, ya se experimenta la escasez. Frente a esta realidad la Comisión Especial Ali Rodríguez Araque, que interviene a Petróleos de Venezuela S.A. anunció que se decretaba el inicio de un periodo de contingencia, sin especificar las medidas concretas, pero se presume que se retornará a un esquema para garantizar gasolina para los vehículos que forman parte de labores esenciales.

A la fecha los complejos refinadores no han alcanzado los niveles de producción necesarios para satisfacer la demanda nacional, ahora contraída por el deterioro del parque automotor. De igual forma no se han registrado nuevas importaciones de combustible al país, ni por la vía pública, ni privada. Aunque las autoridades iraníes lo negaron y las venezolanas no se han pronunciado, varias agencias de noticias económicas estadounidenses ratifican la versión de ese país, que sostiene que al menos tres cargamentos con destino a Venezuela fueron confiscados, sin especificar las circunstancias. Ahora se informa que vienen nuevos cargueros, pero con la amenaza latente del gobierno de los Estados Unidos de América, con el ánimo de la oposición venezolana que no participará en las elecciones, que sigue pidiendo el “aumento de las presiones internacionales”, lo que en realidad se traduce en medidas coercitivas unilaterales con amplias consecuencias para el pueblo venezolano.

Una realidad ya es oficializada y los venezolanos y venezolanas de pie, ya imaginamos el retorno de momentos duros, donde además de la escasez debemos lidiar con la corrupción en los expendios de gasolina y el aumento de la especulación en los precios del mercado ilegal.

La ruta electoral.

La discusión política en lo electoral estuvo menguada esta semana, lo que no significa que el cronograma se detenga, entre otras actividades, podemos referir que las organizaciones políticas seleccionaron su posición en el tarjetón electoral, además de consignar sus modificaciones y sustituciones en las listas de postulados y postuladas.

En el chavismo se siguen afinando las formulas electorales a presentar, además se continua en el discreto dialogo con los factores de oposición que han decidido asumir la vía electoral como formula para dirimir los conflictos políticos. Varios ministros y ministras que abandonaron su puesto para entrar en contienda electoral, ya tienen quien los sustituya, y algunos candidatos confirmados ya se exhiben en reuniones con los equipos políticos en sus circuitos electorales.

En el lado opositor poco se sabe de los candidatos, solo que Capriles, el último en incorporarse a la vía electoral, ya está en las negociaciones con los factores políticos afines. Por otro lado Juan Guaido, ahora propone una consulta popular sobre el tema electoral, asunto que terminará como las últimas proposiciones, devaluadas o fracasadas.

El Consejo Nacional Electoral ha invitado entre otros organismos multilaterales a participar a la Unión Europea, la cual tiene una postura tomada sobre Venezuela y su gobierno en electo y en funciones, sin embargo sobre este tema no termina de definirse su posición. En contraparte, sobre las elecciones en Bolivia, ya la UE definió el envío de una misión ampliada, lo que muestra una vez más el doble rasero en cuanto a su concepción de democracia en Nuestra América.

La semana que viene, abordaremos un tema clave en este asunto: la abstención electoral.

La llegada de la vacuna contra el Covid-19

El gobierno ruso ha anunciado que desarrolla diversas formas de cooperación con países de América Latina para distribuir y producir la vacuna contra el Covid-19. En este marco el ministro de salud venezolano anunció que nuestro país cuenta con las instalaciones adecuadas para producir la vacuna que está en la fase de prueba en la Federación Rusa.

En contravía el dirigente opositor Juan Guaido ha hecho un llamado público a no colocarse la vacuna contra el Covid-19 que se desarrolla en la Federación Rusa y que se estima sea la que se coloque en Venezuela. En un gesto demagógico sostuvo que el Presidente Maduro debía colocársela primero, antes que cualquier venezolano o venezolana. Dos comentarios podemos hacer al respecto, primero, el presidente Maduro se comprometió públicamente a ser el primer voluntario para colocarse la vacuna, y de eso ya hace semanas, segundo, Guaido se une a una serie de políticos que opinan fuera de todo fundamento científico, como Trump o Bolsonaro, entre otros; y con ello no hace sino comprometer la salud de los pueblos, que tristemente tienen que padecer sus mandatos (en el caso de Guaido, su ilusorio gobierno).

Mientras tanto, cierra la semana de flexibilización, donde estaban permitido la operación de actividades económicas distintas a las esenciales. Ahora comenzamos un periodo de cuarentena radical.

Hasta el doce de agosto el gobierno bolivariano reportó 59.630 casos, con una tasa de recuperación del 80 %, ligeramente baja en relación a la semana pasada, lo que se traduce en 11.424 casos activos, siendo la mayoría asintomáticos. En cuanto al número de fallecidos, la cifra asciende a 477.

De acuerdo con el “Informe Estadístico Covid 19” del Centro Venezolano de Estudios sobre China, de fecha 12 de septiembre, Venezuela presenta leves variaciones semanales en cuanto a las estadísticas que reporta, en relación a América del Sur. Sigue ocupando el octavo lugar, con una tasa de mortalidad de 0,8 %, mientras que la media regional sube levemente a 3,22%. La tasa de recuperación en el país ubica en 80,5 %, retrocediendo un poco, y por debajo de la media regional (81,53 %). Los casos venezolanos representan el 0.84 % del total de la región del sur de Nuestra América y las muertes el 0,21 %.

Breves electorales:

El presidente Maduro anuncio la captura de un grupo de personas en las adyacencias de una refinería al occidente del país. Entre ellos se encuentra un ciudadano estadounidense, que formo parte de los Marines de la fuerza armada gringa. Se ha informado que realizaban labores de vigilancia, para propósitos por determinar. El gobierno de los Estados Unidos de América, guardas silencio al respecto. Ante este hecho, surge la pregunta ¿Es el único operativo gringo en tierras nacionales?.

Sigue sin aparecer Carlos Lanz. Esta semana hubo menos movimiento en la redes sociales sobre el asunto, pero la pregunta sigue latente ¿Dónde está Carlos Lanz?. Los organismos estatales siguen a búsqueda, pero no se publican los resultados.

