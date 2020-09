Venezuela: Efervescencia electoral en tiempos de Covid-19

Venezuela: Una mirada semanal IX. (23-29/08).

Asistimos a una coyuntura electoral fuera de todo pronóstico, donde actores que hasta hace semanas se mantenían al margen, participan hoy activamente. Situación está, que ha desplazado temáticamente la agenda mediática que ha estado durante meses anclada en la situación del Covid-19. A continuación se presenta los rasgos más significativos de esta dinámica electoral de los últimos siete días, las medidas económicas para la pequeña y mediana empresa en medio de la pandemia, así como un par de informaciones breves.

La efervescencia electoral en la fase de postulaciones.

De acuerdo al cronograma electoral inicial expuesto por el Consejo Nacional Electoral, la fase de postulaciones cerraría el 19 de agosto. Antes de finalizar el plazo, se informó de una prorroga hasta el 26 del mismo mes y esta semana las autoridades electorales posponen una vez más la finalización del periodo hasta el 04 de septiembre. ¿Qué está pasando?. Los actores políticos asociados a la revolución bolivariana y quienes se les oponen desarrollan un intenso dialogo no público y lo que ha permitido acuerdos para participar en el evento electoral, implicando que el ente rector a amplié los plazos, para incorporar a la mayor parte de las organizaciones políticas de oposición.

Las organizaciones políticas que impulsan una oposición a la revolución bolivariana, cada vez muestran más distancia de Juan Guaido, quien promueve una ruta política diseñada bajo las premisas del gobierno estadounidense, donde no está previsto su participación en eventos electorales, que no le garanticen la victoria. Guaido se encuentra cada vez, más aislado y atrincherado con un pequeño grupo de partidos que comparten su posición. Guaido es cada vez más cuestionado por sus aliados, quienes públicamente muestran sus reclamos y desacuerdos, esta semana le correspondió a María Corina Machado, de la organización ultraderechista Vente Venezuela; quien cuestiono su reducido entorno, la falta de resultados, en relación a las promesas realizadas; así como la discrecionalidad del manejo de algunos fondos.

Henrique Capriles, dirigente de la organización opositora de derecha Primero Justicia es otro de las figuras de oposición que esta semana, ha cuestionado públicamente la ruta sinuosa y errática de Guaido, además ha respaldado la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana de llamar a participar en las elecciones parlamentarias. En el ambiente político ya se da como un hecho que este sector de Primero Justicia, estaría deliberando sobre los postulados y postuladas para ser diputados o diputadas de la próxima Asamblea Nacional.

En el Partido Socialista Unido de Venezuela mientras tanto, se mantienen herméticos sobre las postulaciones de sus candidatos y candidatas. Lo que hasta ahora está claro es que la fórmula del Gran Polo Patriótico está afectada, al menos por dos situaciones. La primera es la decisión de un grupo de movimientos y organizaciones políticas de participar en las elecciones parlamentarias en una coalición denominada Alternativa Popular Revolucionaria, dentro de la cual destaca como la más importante el Partido Comunista de Venezuela, quienes ya han formalizado sus postulaciones ante el ente electoral. Otra organizaciones que se había plegado a esta coalición, como Patria Para Todos y Tupamaros; fueron afectadas por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, a petición de un grupo de militantes de ambos partidos que cuestionaron sus autoridades y ahora estas cuentan con directivas provisionales, que han mostrado su disposición de mantenerse en el Gran Polo Patriótico.

Todos estos eventos parecen apuntar a un proceso electoral en el cual participarán la mayoría de las organizaciones políticas de oposición y todas las que impulsan la revolución bolivariana, independientemente al hecho inédito de no ir cohesionadas en el Gran Polo Patriótico. Esta situación deja sin piso argumental la campaña de desconocimiento del proceso electoral venezolano emprendida por el gobierno estadounidense y entidades como la Unión Europea, en una clara muestra de injerencismo, al pretender condicionar la dinámica política venezolana a sus intereses.

Tampoco hay que ser ingenuos y no pensar que la participación de las organizaciones de oposición no es parte de una estrategia política orquestada y que luego que sus expectativas no sean satisfechas, declaren su repudio o desconocimiento de los resultados del proceso electoral, como lo han hecho en otras oportunidades.

Por lo pronto todavía falta aún para el cierre de postulaciones y nuevos eventos nos esperan. Una vez terminado compartiremos un análisis de los hechos hasta ese momento.

Semana inédita en tiempos de Covid-19

Esta semana el país recupero parte de su dinámica previa a la pandemia, pues veinticuatro actividades económicas fueron autorizadas a operar. De tal manera que hubo un aumento de la movilidad en la ciudad y los ciudadanos y ciudadanas pudieron realizar trámites que por meses fueron pospuestos. En principio se pudo observar algunas actividades sobrepasadas por la demanda, como la actividad bancaria, que presento una gran afluencia de usuarios y usuarias.

En este marco el presidente Maduro anuncio un conjunto de medidas especialmente dirigidas a la pequeña y mediana empresa, con el objeto de apoyarlas en la recuperación económica. Entre ellas ratificó en pago de salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras que laboren bajo dependencia, así como aquellos que declaren trabajar por cuenta propia, igualmente anuncio facilidades para el registro formal de emprendimientos y facilidades tributarias.

Hasta este 29 se contabilizan 44.946 contagios, es decir 5.989 casos más que hasta el sábado pasado. Igualmente las autoridades reportan que se ha recuperado el 80 % de los pacientes. De los casos activos, 5.552 son asintomáticos y de la totalidad el 98 % está siendo entendido por el Sistema Nacional de Salud Pública. Conviene apuntar que la información oficial revela que el 74 % de los contagiados son menores de 49 años, así como que hasta la fecha indicada se han realizado 58.485 pruebas por millón de habitantes, siendo una de las tasas más altas del continente.

Venezuela en relación mundo sigue teniendo estadísticamente las mismas posiciones que la semana anterior, de acuerdo con el “Informe Estadístico Covid 19” del Centro Venezolano de Estudios sobre China, de fecha 28 de agosto. Solo observamos leves variaciones. En cuanto a la región suramericana sigue ocupando el octavo lugar, con una tasa de mortalidad de 0,83 % sin variación, mientras que la media regional bajo levemente a 3,24 %. La tasa de recuperación aumentó a 79 % y se ubica por encima de la media regional (76,82). Los casos venezolanos representan el 0.72% del total de la región del sur de Nuestra América y las muertes el 0,18 %.

Breves para finalizar

Carlos Lanz sigue desaparecido y respecto a su situación el Fiscal General Tarek W. Saab, se ha vuelto a pronunciar públicamente. Ha informado el Fiscal que todas las evidencias indican que salió voluntariamente de su casa y que han realizado más de 60 diligencias criminalísticas en torno a su caso (que incluyen entrevistas a personas allegadas y testigos, análisis de equipos de comunicación y procesamiento de información, entre otros). Informó igualmente que solicitó a la Interpol, activar una notificación amarilla para localizar personas desaparecidas, así como que comisiones especiales trabajan en el caso. En cuanto a la hipótesis sobre esta desaparición, expresó que manejan varias, pero no explico ninguna en particular.

¿Cuál es el precio de la victoria electoral de Trump?, según el senador estadounidense Marco Rubio, una acción militar en Venezuela para derrocar la revolución bolivariana, aseguraría los 39 votos del colegio electoral del Estado de Florida, históricamente claves. Actores claves del entorno de Trump, muestran su desacuerdo de principio. Y en ese marco el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, denuncia una escalada de las amenazas en el campo militar, por parte del gobierno estadounidense, con el apoyo de gobiernos serviles su política exterior, como los que actualmente tiene el pueblo colombiano y brasileño.

– Si desea comentar este texto, solicitar que se profundice en un tema o cualquier otro asunto relacionado, puede escribir al autor jesusalbertorondon@gmail.com

