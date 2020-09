Aprobamos – Saltamos Todos Los Torniquetes

[🔴 Aprobamos – Saltamos todos los torniquetes]Piensan que con un acuerdo firmado entre ellos pueden cerrar lo que hemos abierto, pero no pueden. No los vamos a dejar. ¿Quién define lo que viene ahora? ¿Los administradores del régimen o la fuerza telúrica de millones que dijimos NO+ a sus políticas precarizadoras y a su impunidad criminal? No será bajo sus reglas, no nos subordinamos. Tenemos la fuerza para hacerlo. Y venimos a saltar todos los torniquetes.La voz constituyente está en los pueblos. No lo decimos nosotras, lo dice la revuelta, la historia aquí y ahora, la que ya empezamos a escribir. Porque somos históricas y SOMOS+. El 25 de octubre Aprobamos confiar en la potencia que tenemos para transformarlo todo.El 25 de octubre Aprobamos porque sabemos que estamos en todas partes y desde todos los lugares la revuelta continúa.El 25 de octubre Aprobamos Convención Constitucional. Los venimos a desbordar hasta que sea Asamblea Constituyente feminista, libre, soberana y plurinacional. #AprobamosCC#ASaltarLosTorniquetes

