Canción de Buena Fe, dedicada a los médicos cubanos que han salido en cientos de Misiones de Solidaridad a los 5 continentes.

«Valientes» nos habla de la misión médica cubana en Italia, apoyando a ese país en la lucha contra el Covid-19.

«Ya en 1960, tras el terremoto ocurrido en el mes de mayo en Chile, médicos y técnicos de salud cubanos acudieron a prestar ayuda solidaria cuando la revolución apenas transitaba su segundo año, a pesar que más de 3.000 médicos (alrededor del 50% de los existentes) habían abandonado el país cuando percibieron que la medicina dejaría de ser un bien de lucro para tornarse en derecho de todo el pueblo.»

Párrafo del artículo: Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad

Valientes

Israel Rojas Fiel

Antes que todo sea himnos y vítores

antes que todo sea negociaciones

hay un preludio espeso, desafinado

altísimos silencios de sinrazones

y el miedo va goteando de los valientes

antes que los sudores y que la sangre

el instinto genuino que ya le advierte

permutar de destino, se le hizo tarde.

Qué estoy haciendo aquí

amando a este país como a mí mismo.

no, que va

no hay heroísmo,

vine a darle un beso al mundo y nada más.

Pandemonium, capital de los infiernos

solo por los temores se filtra el alma

restos de quien al instante deshicieron

niños que, tras el hambre, se irán con calma.

viejos jinetes del horror que han aprendido

con la distancia, anestesiarnos los disensos

con sensación de no es aquí, no es a mí,

no son los míos

cabalgan sobre nuestro tedio.

después será, no es mi ciudad

luego será, no son mis hijos.

Somos la misma humanidad

todos frente al mismo acertijo.

Pero qué estoy haciendo aquí,

amando a este país como a mí mismo.

No, que va

No hay heroísmo

vine a darle un beso al mundo y nada más.

Pero qué estoy haciendo aquí

amando a este país como a mí mismo.

No, nada de heroísmo

vine a darle un beso al mundo y nada más

y nada más.

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp