Santiago Montenegro debe ser puesto en libertad

Los suscritos, académicos y profesionales de la Universidad ARCIS, expresamos nuestro apoyo y solidarizamos con la situación de nuestro compañero, el Abogado y Académico e integrante de la Asociación de Académicos, SANTIAGO MONTENEGRO MONTENEGRO.

Mientras no se pruebe lo contrario, seguimos invocando el respeto a la presunción de inocencia a la que tiene derecho, y su prisión preventiva que ya se extiende por más de un año en la cárcel de Talca, nos parece un despropósito. Además, la mantención de la prisión preventiva, no sólo vulnera la presunción de inocencia, sino la norma de derechos humanos que prescribe que la prisión preventiva no debe ser la regla general, principio que fue recogido por la reforma procesal vigente.

Creemos que el Fiscal no sólo desconoce estos principios y normas de aplicación obligatoria, sino además, se ha empecinado en perseguir obsesivamente a Santiago Montenegro, calificándolo permanentemente en sus alegaciones como un peligro para la sociedad, invocando hechos del pasado que no están siendo ni investigados ni juzgados por el actual proceso, lo que ha incidido en las resoluciones dictadas por el juez y los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, que han negado sistemáticamente las libertades provisionales solicitadas.

En reiteradas oportunidades, el abogado defensor, ha demostrado que no sólo no es un peligro para la seguridad de la sociedad, sino además, que la figura imputada de “asociación ilícita para delinquir”, no cumple con los supuestos exigidos por la Ley para su aplicación. La verdadera persecución en contra de Santiago Montenegro se ha construido sobre la base de unas figuras legales que no tienen fundamento, dada la comprobación y veracidad de su vida profesional y familiar hasta antes de su detención, quien no aparece vinculado a organización criminal alguna ni es un peligro para la sociedad.

Las evidencias en la causa que se le sigue en su contra, por una supuesta participación en un robo frustrado a un banco en el 2018- acusación que niega rotundamente-, se fundamentan en presunciones relacionadas a su pasado como militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Él es un ex preso político y un sobreviviente de una matanza, organizada por los organismos represivos de la dictadura, conocida como Operación Albania, en contra de militantes del FPMR, en 1987. Se pretende usar este argumento del pasado, para fundamentar o justificar su participación en una acción delictual del presente, que Santiago Montenegro niega haber cometido.

La obcecación del Fiscal nos parece inaceptable y cuestionable desde el punto de vista del Derecho, pues el haber luchado en contra de la tiranía que asoló nuestro país durante 17 años, no es más que el ejercicio legítimo del derecho a rebelión, consagrado en el considerando tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A su vez, la salud deteriorada de Santiago Montenegro, por una tuberculosis que le dejó serias secuelas, lo expone seriamente al contagio del Covid-19, razón por la cual se hace más urgente, el cambio de medida cautelar solicitada, de prisión preventiva a arresto domiciliario, mientras se prepara la realización del juicio oral previsto para Agosto próximo.

Asimismo, los tribunales no deben desatender el llamado que hizo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al conjunto de los Estados que forman parte de la comunidad internacional, a propósito de la pandemia, en orden a liberar al máximo las cárceles, para evitar el contagio producto del hacinamiento carcelario, especialmente de los recluidos más vulnerables, como es el caso de Santiago Montenegro.

Por las razones anotadas, llamamos a solidarizar con Santiago Montenegro, denunciando la aberración jurídica que significa mantenerlo en prisión preventiva, vulnerando con ello normas jurídicas expresas y exponiéndolo a un evidente riesgo para su Salud y su Vida.

31 de julio del 2020.

Nombre C. Identidad Cargo Elisa Neumann 6.897.185-3 Ex Rectora. René Leal 7.891.475-0 Ex Rector Carlos Margotta 7.287.419-6 Ex Rector Fernando Reveco 4.819.424-9 Vicerrector de Gestión y Fianzas Jaime Insunza 4.833.379-6 Ex Vicerrector Académico Mario Cortez 6.266.674-9 Ex Fiscal Kemy Oyarzún 5.523.415-9 Académica. Ex Integrante Directorio. U. ARCIS J. Carlos Gómez L 6.694.220-1 Ex Director de la Escuela Latinoamericana de Post Grado. Director CIPPSAL Violeta Pankova 14.582.896-1 Ex Director de la Escuela Latinoamericana de Post Grado. Director CIPPSAL Eduardo Contreras 3.026.957-8 Ex Director Escuela de Derecho Juan Andrés Arenas 9493053-7 Ex Director Escuela de Derecho Martha Elva López 7.103.149-7 Ex Directora Escuela de Psicología Isabel Cassigoli 7.690.965-2 Ex Directora Escuela de Sociología Alex Leiva 7.992.540-3 Ex Director Escuela de Antropología José Jorquera 4.807.119-8 Docente Esc de Derecho, Presidente Asociación de académicos M. Patricia Angulo 7.779.179-5 Docente Escuela Latinoamericana de Post-Grado Héctor Vega 3.248.542-1 Ex Docente Escuela Latinoamericana de Post-Grado Eduardo Valencia 6.864.116-0 Docente Esc. De Derecho Julio Hurtado 6.999242-0 Ex Docente Arquitectura y Sociología Benjamín Larenas 7.882.956-7 Docente Escuela de Historia y Ciencias Sociales Rodrigo Sepúlveda 8.632.449-0 Ex Docente Escuela de Antropología y Psicología Marcelo Urra 13.068.007-0 Docente Psicología Social Juan José Soca 14.436.821-5 Docente Psicología Juan Andrés Lagos 5.926.570-9 Ex Docente Esc. de Periodismo Gopal Ibarra 14.136.220-8 Ex Docente Escuela de Teatro Fernando Sandoval 8.825.268-3 Académico Juan Oyarzún 5.523.417-5 Docente Pedagogía en Inglés Juan Alfaro 10.521.744-7 Docente y Consultor Gabriel Espinoza 10.552.354-8 Ex. Director de Administración y Desarrollo Beatriz Jorquera 19.462.376-3 Presidenta Federación Estudiantes. U. ARCIS Cristian Bravo 8.480.234-4 Secretario Federación de Estudiantes. U. ARCIS Gary Tapia 17.536.218-1 Ex Estudiante, integrante Consejo Superior. Consejero de la Región de Arica y Parinacota Oscar Carrasco 4.032.251-5 Ex Estudiante y miembro del Directorio de la Federación de Estudiantes de la U. ARCIS

