Palestina: «Que no sea la indiferencia la que finalmente se imponga»

25.08.2020

Palestina y el derecho internacional en el último libro de Jaime Abedrapo: “Que no sea la indiferencia la que finalmente se imponga”

Jaime Abedrapo –director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián– es el autor del ensayo “Palestina y la indiferencia de los Estados”, recientemente publicado por Ocho Libros. Conversamos con él sobre cómo el sistema internacional convirtió a Palestina y su gente en una excepción negativa del derecho internacional.

Abedrapo es miembro del directorio de la Comunidad Palestina de Chile y doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. En esta nueva publicación plantea que la falta de ética y moral mediante la aplicación del derecho internacional ha descompuesto la realidad de Palestina a causa de la ocupación militar y del apartheid generado por el Estado de Israel.

Palestina, una excepción del derecho internacional

-¿Cuál es el contexto que te lleva a escribir este libro?

-Esto partió cuando estaba cursando mi doctorado en Madrid y fue sumamente importante para vincularme más con el sufrimiento y el drama de los palestinos. Después de un ciclo presencial del doctorado en el Instituto Ortega y Gasset, comprendí que Palestina siempre era una excepción del derecho internacional, que no era una maqueta y no era simplemente propaganda, sino que sufría un drama humano único sistemáticamente desde la creación del Estado de Israel.

En el examen del proyecto de tesis el profesor Santiago Benadava, jurista español, me preguntó por mi apellido. Le comenté que era de origen palestino y ahí, en un examen que había sido de una cordialidad máxima, me dice: ¿Tú vas a hacer algo al respecto a lo que pasa en Palestina? Esa fue la primera vez que me lo pregunté más en serio. Desde esa experiencia me fui dando cuenta de la relevancia del tema, que era mucho más que llevar un apellido.

-¿Qué es lo novedoso que tiene tu ensayo?

-En América Latina no se ha escrito mucho sobre Palestina desde la perspectiva del derecho internacional. En la década del 70 y 80 se escribió bastante en Chile, principalmente sobre la Organización para la Liberación de Palestina y también desde la perspectiva histórica que es la más abordada. Mi propuesta está pensada en un lenguaje desde la mirada jurídica, que puede ser muy pantanosa si uno ocupa terminología o conceptos propios de la disciplina, pero no lo hice así. El objetivo es dar, en un trabajo breve, una mirada del derecho y de las normas más sustantivas que Israel viola sistemáticamente frente al pueblo palestino. Yo no he visto otro trabajo parecido desde América Latina.

El régimen internacional

-La idea principal que planteas en el libro es “que la falta de respeto al derecho internacional (ha llevado) a la descomposición de los cimientos del régimen internacional”, explicando los más de 70 años de colonización. ¿Cuál es el sustento para esa afirmación?

-La gran paradoja es que luego de la Segunda Guerra Mundial se quiso dejar atrás dos guerras mundiales y tener un régimen comprometido con ciertos acuerdos relacionados con la prohibición del uso de la fuerza. Esto era un salto cualitativo en la historia de la humanidad, pero todo eso quedó en entrevero por distintos actores. Uno que es fundamental para comprender la paradoja del sistema internacional es la creación de Israel con la arbitrariedad e imposición de Occidente.

El gobierno de Israel no ha limitado sus fronteras y siempre está en una especie de avanzada territorial. Queda un pueblo huérfano que sigue viviendo década a década la anexión de su territorio, dejando casi imposible de cumplir la recomendación original de Naciones Unidas de crear un Estado judío y un Estado árabe. Esto es dramático, porque detrás de Palestina no está solo un pueblo desheredado por una limpieza étnica sistemática –y que dentro de Israel vive en un apartheid con bastante evidencia–, sino que es el régimen internacional el que se degrada.

-¿Qué temas no están presentes?

-El libro parte con el supuesto de que si comenzamos a ver cuál pueblo vivió en esos territorios, entre los cananeos, los hebreos y los filisteos, se desubica y desorienta la discusión intelectual que aporte a una solución. Tampoco están demasiado desarrollados los equilibrios políticos y estratégicos. Por ejemplo, me atrevería a decir que en la última década China se está acercando muchísimo a Israel, tanto en relaciones comerciales como en términos de apoyos tecnológicos. Consideré que si entraba a descripciones de ese tipo lo que iba a conseguir era finalmente diluir el objetivo del ensayo.

-¿Para quién está escrito?

-Básicamente a cualquier lector, ojalá en conocimiento previo, porque permite completar visiones. Este libro es introductorio desde el punto de vista jurídico, para luego pasar a otras perspectivas más sociológicas y otros énfasis históricos. No está escrito en difícil, sino más bien en fácil. Se buscó que sea amigable, corto en extensión, simplemente para dar una perspectiva respecto de la situación de Palestina. Hacia el final se busca concientizar a la opinión pública respecto a que es posible ser conscientes de lo que sucede, y que no sea la indiferencia la que finalmente se imponga.

*Fuente: El Desconcierto

