Oficial de Carabineros amenaza a joven trabajador: “Podí pasar a ser un detenido desaparecido”

05.08.2020

Un joven técnico en electricidad realizó una gravísima denuncia contra Carabineros, luego de grabar a un oficial de la institución que no portaba su identificación, amenazándolo con que se podría convertir “en un detenido desaparecido”. El afectado relató a El Desconcierto que todo sucedió sin mediar provocación y desde el Espacio de Memoria Londres 38, calificaron el hecho como “extremadamente grave”, que amerita sanciones drásticas y denuncias en tribunales.

“Te pueden desaparecer, podí pasar a ser un detenido desaparecido”.

Esa es la gravísima amenaza que un habitante de Melipilla recibió la tarde de este martes, por parte de un oficial de Carabineros que no portaba su identificación obligatoria.

Sebastián Vilo, quien grabó lo que estaba haciendo la policía uniformada, asegura que la intimidación por parte del carabinero se dio sin mediar provocación alguna. “Todo comenzó cuando llegaron hasta la Plaza de Armas donde estábamos con unos amigos”, comenzó en su relato a El Desconcierto.

“Estábamos descansando ahí con un compañero de trabajo, pues nuestra ofician está cerca de la plaza y nosotros somos de la Región de Valparaíso. Estábamos aprovechando nuestro horario de colación porque teníamos que ir luego a una charla, cuando llegaron estos efectivos con mucha prepotencia”, prosiguió.

Sebastián comentó que ellos contaban con los permisos respectivos debido a que son eléctricos, por lo que pensaron que era un control de rutina. “No tenemos dirección de trabajo establecida, sino que trabajamos 24/7 en las zonas de Santiago, Melipilla y La Ligua y el salvoconducto así lo indicaba”, justificó.

“Desde una camioneta civil se bajan cuatro efectivos y uno me da un empujón de inmediato. Al tiro uno me dice ‘oye flaco, qué estás guardando, qué estás escondiendo’, como si estuviésemos haciendo algo indebido y no es así, porque somos trabajadores”, prosiguió.

Fue en ese instante que Sebastián sacó su celular para grabar lo que estaba viviendo. “Se pusieron más altaneros y a actuar más enojados por estar grabándolos. Fue ahí cuando uno de ellos me amenazó”, denunció.

“Te pueden desaparecer”

“¿Por qué me estás grabando?”, pregunta un oficial. “Por mi seguridad, porque ustedes andan muy prepotentes”, le respondió Sebastián. Esto desató la furia de uno de ellos, que comenzó a intimidarlo.

Los afectados comenzaron a pedir la identificación de los oficiales, debido a que ninguno la portaba como así lo indica la ley. En ese momento, uno de ellos empuja al compañero de Sebastián y empiezan a cuestionar que tuvieran domicilio en otra ciudad distinta a Melipilla, pese a que el permiso de trabajo indicaba claramente la razón.

“Nos querían llevar detenidos, pero como no tenían pruebas concretas ya que teníamos papeles en regla y todo, no lo pudieron hacer. Entonces, en tono de burla, un carabinero le dice al otro, que me sacara un parte por estar mal estacionando”, expresó.

“¿Para qué grabai si te están fiscalizando? Te pueden desaparecer, puedes pasar a ser un detenido desaparecido”, añadió el oficial sin identificar, en tono de burla.

Es “extremadamente grave”

Tras conocer la denuncia, el Desconcierto se comunicó con Magdalena Garcés Fuentes, abogada de Londres 38, Espacio de memoria, para conocer las dimensiones legales que podría tener esta amenaza.

“Resulta extremadamente grave una amenaza como la que realiza el carabinero, sobre todo en un país que vivió la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas durante la dictadura. Además, refleja la impunidad que ha existido en la materia, con resoluciones parciales o lentas, que generan que sucedan este tipo de cosas”, comenzó.

“Insisto en la gravedad del hecho, porque viene desde un agente de Estado y no cualquier persona. Esto amerita de manera urgente un sumario administrativo, una actuación de oficio del Ministerio Público y que no esperen la denuncia. Esto no puede no ser considerado en un país donde han ocurrido graves violaciones a los DD.HH. desde el estallido social”, continuó.

La abogada cerró diciendo que “ese oficial de Carabineros debería ser suspendido, porque no puede estar en las calles, porque una persona así no puede ser garante del orden público con el respeto a los DD.HH. Es importante hacer la denuncia para registrar estos hechos y así verificar luego que se hayan tomado las medidas respectivas institucionales”.

En la misma línea, Margarita Romero, Presidenta de Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, expresó que “estos dichos merecen una total condena, lo que expresan es la falta de compromiso con los Derechos Humanos que existe al interior de esa institución, que la educación en Derechos Humanos que se ha dado a sus miembros es completamente descontextualizada, sin el contexto histórico que debieran tener, esto ya lo ha dicho el INDH en sus diferentes informes, lo que hace que en vez de un reconocimiento de lo ocurrido en Chile durante la dictadura, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, se utilicen para amenazar y amedrentar a las personas hoy día“.

“Esto manifiesta la falta de garantías de no repetición en nuestro país”, agregó Romero, enfatizando que “con este tipo de amenazas lo que se hace es revictimizar a quienes sufrieron ese tipo de crimen, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y en este caso a miles de familiares de personas detenidas desaparecidas, con la amenaza que pueden haber nuevamente personas detenidas desaparecidas”, y llamando a que “Carabineros investigue esta situación y realice las acciones pertinentes contra quien resulte responsable de tales amenazas.”

Finalmente, este medio se contactó con Comunicaciones de Carabineros para obtener una respuesta y, al cierre de esta noticia, sólo se remitieron a contestar que estaban en conocimiento del video y que realizarían las averiguaciones del caso.

