El ministro de salud alemán y su esposo se compran una villa por $3.200 millones

Jens Spahn y su marido compraron una villa algo cara. Ahora se supo que su abogado intentó que se borrara un artículo sobre la compra de la casa. La financiación fue ayudada por la caja de ahorros, donde Spahn fue miembro del consejo de administración durante varios años.

El Ministro Federal de Salud Jens Spahn ha intentado, al parecer, a través de su abogado, evitar las denuncias sobre la compra de una villa de lujo en Berlín-Dahlem por él mismo y su marido, Daniel Funke. Esto fue reportado por el sitio de noticias Business Insider, que había informado por primera vez sobre la compra de bienes raíces en el pasado.

Como resultado, el abogado de Spahn contactó con el medio después del informe sobre la compra de una casa por más de cuatro millones de euros. En una carta había declarado que el informe era falso e inadmisible. El precio de compra no habría sido más de cuatro millones de euros. El abogado exigió la supresión del artículo sobre el «asunto privado» de sus clientes.

Business Insider reaccionó publicando el importe exacto del contrato de compraventa, que Spahn y Funke habían firmado con el notario el 21 de julio de 2020: 4.125 millones de euros. Sólo unas horas más tarde, el abogado se había puesto en contacto de nuevo con el notario y le explicó que había asumido un precio de compra de no más de cuatro millones de euros debido a un «malentendido»:

A este respecto, ya no mantenemos que la afirmación correspondiente es falsa.

No obstante, el abogado insistió en que la información sobre la compra de la casa era un asunto privado para sus clientes y no era pública. El mismo Spahn, que aún no ha comentado la compra de la villa, parece tener un punto de vista similar.

El nuevo artículo de Business Insider también ofrecía detalles interesantes sobre la financiación de la compra de la casa. Según el artículo, el ministro pagará dos tercios del precio de compra, Funke un tercio. Aparentemente el medio pudo ver no sólo el contrato de compraventa, sino también las inscripciones en el registro de la propiedad.

Esto demuestra que Spahn y Funke pidieron al menos dos préstamos para la compra de la villa. Se han registrado cargos por tierra por un total de dos millones de euros. De ellos, 1,75 millones fueron contabilizados por un préstamo de la Sparkasse Westmünsterland, donde Spahn formó parte de la junta directiva desde diciembre de 2009 hasta junio de 2015.

En el sector bancario se aplica la norma de que los préstamos a los miembros del Consejo de Administración o del Consejo de Supervisión -los denominados préstamos a los miembros de los órganos ejecutivos- están sujetos a un escrutinio especial debido a posibles conflictos de intereses. Sin embargo, esta regla no se aplica a los antiguos miembros de la Junta Directiva.

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Deutsche RT

¿Quién es Jens Spahn, el poderoso ministros de salud alemán?

Spahn creció junto con dos hermanos menores en el pueblo de Ottenstein, un distrito de Ahaus en el distrito de Borken en el norte de Westmünsterland [3] Después de graduarse de la escuela secundaria en 1999 en la Bischöfliche Canisiusschule en Ahaus [4], Spahn completó un curso de formación profesional dual como banquero en el Westdeutsche Landesbank en Münster, que completó en 2001 con la Cámara de Industria y Comercio [5].

De 2003 a 2017, Spahn estudió ciencias políticas en la Universidad a Distancia de Hagen, además de su trabajo como miembro del Bundestag alemán. En 2008 obtuvo su licenciatura y en 2017 su maestría.

En 2012, fue elegido uno de los «40 menores de 40 años – Jóvenes Líderes Europeos» por Amigos de Europa, un «think tank europeo en el que los lobbistas y los representantes de las instituciones de la UE trabajan juntos» [6]. [7] Spahn completó el «Programa de Jóvenes Líderes» para aspirantes a líderes en la política y los negocios, un proyecto asociado del think tank alemán Atlantik-Brücke y el Consejo Americano sobre Alemania [8]. En junio de 2017, Spahn participó en la Conferencia de Bilderberg en Chantilly, Virginia, EE.UU. [9].

Spahn vive en Berlín con su marido Daniel Funke, que trabaja como jefe de lobby de Hubert Burda Media KG. La boda de Spahn y Funke fue el 22 de diciembre de 2017 en el castillo de Borbeck en Essen. La ceremonia de boda fue realizada por el alcalde de Essen, Thomas Kufen. Jens Spahn fue monaguillo en su juventud y es católico.

