Diálogo establecido con Embajada de Suecia en Santiago de Chile sobre la situación de los presos políticos de la revuelta

Respuesta de la Embajada de Suecia en Chile (4 de agosto 2020):



Agradecemos su correo electrónico y su compromiso por los Derechos Humanos. El embajador Oscar Stenström estará fuera del país hasta finales de agosto, por lo que respondo por escrito en nombre de la embajada.



El embajador Stenström y la embajada toman muy en serio los informes de graves violaciones de Derechos Humanos en Chile. Los Derechos Humanos, la democracia y los principios del estado de derecho impregnan todos los aspectos de la política exterior sueca. El gobierno sueco espera que se respeten los Derechos Humanos en todas las circunstancias. Tema abarcado de forma bilateral y dentro de la Unión Europea.



Desde que estalló la crisis en octubre de 2019, la embajada ha seguido de cerca la situación de los Derechos Humanos en Chile. Hemos notado y estamos preocupados por el contenido en informes de, por ejemplo, ONU, Human Rights Watch e INDH que entre otras cosas critican el uso de la fuerza por parte de la policía chilena durante las manifestaciones de fines del año pasado y señalan que han habido graves violaciones de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la ONU ha documentado una serie

de casos de tortura y malos tratos y ha observado además que manifestantes pacíficos y transeúntes han sido arrestados bajo condiciones consideradas como arbitrarias.

El gobierno chileno ha reconocido que las fuerzas del orden no siguieron los procedimientos para el uso de la fuerza durante las manifestaciones y que todos los cargos deben ser investigados por el poder judicial. En una reunión con el embajador de Suecia en Chile, el presidente Piñera enfatizó que no prevalecerá la impunidad, pero al mismo tiempo enfatizó que el poder político no puede ni debe intervenir en la administración de justicia. La embajada también ha planteado estos temas al Ministro de Justicia de Chile y al Secretario de Estado de Derechos Humanos. Chile es un estado democrático gobernado por el estado de derecho, y el gobierno sueco naturalmente espera que el poder judicial chileno investigue las denuncias de violaciones que han surgido, un proceso que ya ha comenzado. Esperamos que el poder judicial investigue si las personas privadas de libertad durante las manifestaciones fueron detenidas de conformidad con la ley.



Además, hemos notado y nos preocupa la información sobre las difíciles condiciones en el sistema penitenciario chileno, que incluyen hacinamiento, falta de acceso a la atención médica y diversas formas de trato abusivo. Esperamos que el gobierno chileno haga todo lo posible para mejorar la situación en el sistema penitenciario y que las condiciones en las cárceles de Chile sean adecuadas.



La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la situación en Chile enfatizando la importancia del respeto pleno de los Derechos Humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicará a finales de este año un informe sobre Derechos Humanos, democracia y estado de derecho en Chile. El informe tratará, entre otras cosas, sobre los acontecimientos relacionados con las protestas sociales, las condiciones en el servicio penitenciario y

temas de seguridad jurídica, incluida la Ley de Seguridad del Estado.