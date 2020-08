Civiles atacan a comuneros mapuche en toma durante violenta noche de incendios y enfrentamientos

Durante la madrugada de este domingo, se vivieron hechos de profunda violencia en La Araucanía, cuando civiles organizados acudieron a las distintas municipalidades en toma por comuneros mapuches, para desalojarlos de forma violenta, con gritos racistas y duras amenazas. El saldo fueron decenas de detenidos y varias municipalidades quemadas.

La Región de La Araucanía vivió una de las noches más violentas de los últimos meses, luego que civiles organizados se dirigiesen a las municipalidades en toma por comuneros mapuche, con el fin de desalojarlos, en pleno horario de toque de queda.

Los hechos de disturbios comenzaron con la llegada del ministro del Interior, Víctor Pérez, y se agudizaron tras sus dichos donde descartó que en Chile existan presos políticos.

Las tomas, son precisamente pidiendo la liberación de los detenidos del pueblo originario que llevan varias semanas en huelga de hambre, como el machi Celestino Córdova, entre otros.

Es por estos hechos que Carabineros detuvo al menos a 20 personas, donde las municipalidades de Ercilla y Traiguén fueron incendiadas y se registraron enfrentamientos en las de Victoria y Curacautín.

Según indicó el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo a 24H, el municipio “está absolutamente destrozado. Lo que más me duele es que aquí somos 11 comunas de la provincia de Malleco y la mitad de las comunas estaban tomadas. Aquí estuvo el ministro del Interior y no tuvo la capacidad de recibirnos”.

“La presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad”, añadió.

El jefe comunal cerró criticando que “este enfrentamiento ocurre porque tenemos autoridades incompetentes, autoridades sordas, como es un gobernador que no se hizo presente, que no contesta ni mensajes ni los WhatsApp. Hace minutos atrás me llama el jefe de gabinete del ministro del Interior diciéndome sorprendido que nuestra comuna estaba tomada”.