Chile: ¡Gente que muere por Covid, sin tener Covid!

La experiencia internacional enseña que es necesario distinguir entre los que murieron debido al coronavirus de aquellos que murieron portando el coronavirus. En muchos casos no se aclara si las personas murieron a causa del virus o debido a sus afecciones crónicas preexistentes o de una combinación de ambos.

LaRedacción de piensaChile

03 de agosto de 2020

Mi amigo Miguel Avalos Olguín, era el Secretario del “Comité de Defensa y Recuperación del Cobre”, y además era militante del P.C. Hace ya varios años, a causa de la diabetes le fue amputado un pie. Tiempo después pudo tener una pierna ortopédica, pero cada cierto tiempo la dejaba de usar porque el roce con el muñón de su pierna le provocaba heridas. Le hacían curaciones en el hospital, pero tenía que dejar de usar la pierna ortopédica mientras sanaba la herida. Era una rutina que ya conocía, pero desde el mes de mayo pasado volvió a tener esas heridas en el muñón, ya en plena pandemia, por lo que ya no pudo salir del departamento de un matrimonio amigo donde vivía, esperando que la herida sanara sola. Sin embargo, ello no ocurría por lo que sus amigos, llamaron a la Posta Central para que enviaran una ambulancia para que lo hospitalizaran y le curaran las heridas. Solo dos días después, como a las 20 hrs. llegó la ambulancia y fue llevado a la Posta Central. A sus amigos le dijeron que se quedaran tranquilos, que se iba a recuperar a pesar de tener una diabetes muy alta.

Sin embargo, al día siguiente, cerca de las 21 hrs., llaman a sus amigos para comunicarles que Miguel había muerto por Covid. Pero cómo iba a morir por Covid contestaron los amigos, si Miguel hacía semanas que no salía del departamento, en el quinto piso y sin ascensor en el centro de Santiago, y nosotros tampoco tenemos Covid. Respuesta, se había infectado con Covid en el hospital en las pocas horas que estuvo en él. Sin embargo, a pesar de este diagnóstico de Covid, a sus amigos no le decretaron cuarentena ni le hicieron el examen de PCR, como establece el protocolo, ni en ese momento ni posteriormente, y hasta la fecha están sanos. Pero el certificado de defunción es lapidario: “Neumonía por Covid 19. Cetoacidosis diabética”. Y con este certificado, sus amigos no lo podíamos acompañar a su última morada.

Era muy extraña esta muerte por Covid, pero ya nada se podía hacer para impugnar que haya sido efectivamente el Covid que se llevó a Miguel. Teníamos que aceptar eso calladamente, y además, que sentido podría tener contestar ese diagnóstico. Pero, desgraciadamente, lo de Miguel no es el único caso de fallecimiento por Covid, sin tener Covid.

En efecto, unas semanas después, en la feria de calle Coquimbo, en Santiago, a la que concurro todos los sábados desde hace 30 años, veo que don Segundo, que vendía hierbas medicinales y que yo a veces le compraba, no estaba y había otra persona más joven, y al preguntarle por don Segundo, me dijo que era su papá y que había muerto. ¿Qué le pasó? Un día de feria que llovió copiosamente, se mojó mucho y llegó a la casa con malestar, se cambió ropa y se acostó. Como no mejoraba al día siguiente lo llevaron al Hospital Barros Luco, y dos días después falleció a los 84 años. A los hijos les dijeron que había muerto por neumonía por Covid, pero nuevamente, a su conyugue y a los 2 hijos que vivían con él en la misma casa, no les decretaron cuarentena y no les hicieron examen de PCR, ni en ese momento ni posteriormente, pero su certificado de defunción dice: “Insuficiencia respiratoria aguda. Neumonía Covid 19 positiva”.

Nuevamente es muy raro, pero esto pasa de castaño a oscuro, como si alguien estuviera aumentando deliberadamente los muertos por Covid, sin que realmente hayan fallecido por Covid. Quienes están detrás de esto, no pueden ser sino los médicos que han firmado los respectivos certificados de defunción, en la Posta Central, actualmente HUAP Alejandro del Río, por Miguel, y el Hospital Barros Luco, por don Segundo. No se trata de un solo hospital.

Una vecina de mi barrio, que conocía también desde hace 30 años, y que hace unos 4 o 5 años, unos parientes lejanos la llevaron un hospicio, murió hace 2 semanas, a los 92 años. No sabemos si ella murió en el hospicio o en un hospital, pero su certificado de defunción dice: “Neumonía. Sospecha de Covid 19”.

El hecho es que, todos estos casos de muerte por Covid, que no parecen haber muerto por Covid, son personas amigas que yo conocía personalmente. No lo he leído en una red social. Quizás muchas personas conocen casos similares, que sería necesario que también los denuncien, porque estos fallecidos por Covid, que sin embargo, no han muerto por Covid, permiten aumentar considerablemente las estadísticas de muertes por Covid, y estos muertos por la pandemia genera pánico en la población y obligan a las autoridades de salud a mantenernos en confinamiento.

¿Cuál es el objetivo de estos médicos? ¿Está al corriente el Colegio Médico? Me parece que es fácil conocer quiénes son los médicos que han firmado los certificados de defunción por Covid, y por lo tanto es absolutamente necesario que esto se investigue, tanto por las autoridades de salud, como también por el Ministerio Público.

–El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

