Portuarios rechazan intención del senador Lagos Weber de presentar indicación a proyecto de retiro del 10% de las AFP

17 de julio de 2020

Los trabajadores de la Unión Portuaria de Chile expresaron su desaprobación a la intención del senador Ricardo Lagos Weber de presentar una indicación al proyecto de Ley con el que se busca dar posibilidad a los cotizantes de retirar el 10% de sus fondos previsionales dado el estado de emergencia derivado del Covid-19.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, Lagos Weber -que inició su intervención con una crítica al Gobierno- aseguró que el retiro del 10% se cruza con el tema de fondo que es un cambio estructural del sistema previsional en Chile, razón por la cual exigió al Ejecutivo que se involucre en estas materias y que, junto al Congreso, encuentre un “derrotero” para ambos temas.

De igual forma, el legislador fundamentó la decisión de realizar la indicación, porque no está de acuerdo -dijo- en que la gente que no tiene necesidad de retirar sus fondos lo haga sin pagar impuestos para invertirlos, luego, en un APV.

“Voy a presentar una indicación para qué, para que la gente que no ha disminuido sus ingresos, que tiene muchas lucas, que va a estar retirando plata, 4 millones 300 para meterlo en el APV, sin pagar impuesto, no. Para mi el progresismo aplica en todo el camino. Para mi el progresismo no es a la carta y menos en el tema tributario con todas las peleas que hemos dado y con todo los que nos queda por delante en el tema tributario, así que en eso no va haber dificultad, pero preséntelo bien, involúcrese. No basta con venir a la Comisión y decir lo que piensa y bueno problema de la oposición, o problema de mis parlamentarios, después tengo que tratar de convencerlos para que voten de una forma u otra”, dijo el senador, emplazando -al cierre de su intervención- al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

La argumentación; no obstante, fue rechazada por los portuarios que, en un comunicado, que acusaron al parlamentario hablar desde “otro Chile” y de limitar la iniciativa.

“La tan citada ‘clase media’ está endeudada y sus sueldos no son destinados a lujos, sino a sostener sus familias, por lo que los argumentos del Senador Lagos Weber parecieran venir de otro Chile. A nuestro juicio este tipo de indicaciones que solo limitan el proyecto de retiro del 10% es ponerse conscientemente del lado del empresariado, dilatando aun más un proyecto que ya debiese ser Ley”.

En su declaración, los portuarios -además- expresaron que “lo que está en juego con el retiro del 10% de las cuentas de capitalización individual en el contexto de pandemia, no es más que el legítimo derecho de todas y todos los trabajadores del país que han dado lo mejor de sí en su vida laboral, de obtener parte de sus fondos para enfrentar esta contingencia”.

En ese marco, la Unión Portuaria consideró que “hacer indicaciones que limiten dicho retiro, es tan solo no entender la realidad de millones de trabajadores chilenos, que hoy viven días angustiantes producto de la pésima política del Gobierno para enfrentar la pandemia. Ante la privatización de todos nuestros derechos sociales, el costo de la vida en Chile es altísima, y los sueldos se hacen nada. ¡La necesidad es hoy, no mañana!”

Finalmente, la Unión Portuaria que, el miércoles realizó una paralización de unas horas a propósito de esta iniciativa, hicieron un llamado al Senado a no dilatar el curso de este proyecto.

“Llamamos a los Senadores y Senadoras a preocuparse del bienestar de la población, y no dilatar más este proyecto de urgencia, los portuarios de Chile estamos atentos y en estado de alerta, firmes junto al Pueblo”, sostuvieron.

Redacción PortalPortuario.cl

@PortalPortuario

Escuche la argumentación del Senador Lagos Weber desde entre los minutos 65 y 73 de la transmisión del Canal del Senado