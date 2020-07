Las AFP’s como cajeros automáticos de las grandes empresas y políticos corruptos

Para que podamos entender un poco de que hablamos cuando hablamos de AFP, debemos irnos un poco más atrás en la historia de Chile y entender la Genesis de este sistema de “Capitalización Individual” asesino y ladrón, antes de que estuvieran las AFP, Chile se regia por una estructura muy diferente llamada “Sistema de Reparto”, este consistía en que todas las cotizaciones de los trabajadores más el aportes del Estado quien aportaba el 30% del total de recursos, se iban a un fondo común, dineros utilizados para el pago de las pensiones a los Jubilados.

El monto $ de la pensión a recibir, no dependía del dinero que este hubiese aportado durante su vida laboral, sino que dependían de la caja de previsión a la cual el trabajador estuviese afiliado, y a esto le sumamos el cumplimiento de ciertos requisitos previamente ya convenidos.

Es decir, cada trabajador debía afiliarse a estas cajas de previsión social dependiendo del Rubro al cual estaba ligado, habían alrededor de 52 de estas instituciones, las cuales fueron en su mayoría fusionadas al Instituto de Normalización Previsional (INP) y después el INP paso a ser en los 80´parte del Instituto de Previsión Social (ISP) aquí dejamos algunas cajas de previsión con sistema de reparto que existían en Chile:

Canaempu (Caja Nacional de empleados públicos y periodistas),

Empart (Caja de previsión de empleados Particulares),

Cajaferro (Caja de retiro y previsión social de los ferrocarriles del Estado),

Camuval (Caja de previsión social de los empleados Municipales de Valparaíso),

Capresomu (Caja de previsión social de los Obreros Municipales de la Republica),

Gasco (Para empleados de la compañía de consumidores de Gas de Santiago), entre muchas otras.

¿QUIEN CREO EL SISTEMA DE AFP EN CHILE?

Es bien sabido que el actual presidente Sebastián Piñera, ha hecho lo posible y hasta lo imposible para que se detenga toda critica hacia el actual sistema de AFPs es más ha buscado todos los mecanismos para que este sistema se mantenga en el tiempo, será que el mentor de dicho sistema de AFPs, ¿es su propio Hermano?, ¡ PUES SI ¡ Quizás los más jóvenes no saben muy bien pero en plena dictadura militar el hermano del actual Presidente de Chile, José Piñera Echeñique, tipo que en plena dictadura militar ocupaba el cargo de Ministro del Trabajo entre 1978-1980 y ministro de Minería 1980-1981 (Dos Carteras de suma importancia), cargos estratégicos para consolidar todo el abuso que se vendría después, José Piñera fue el artífice y creador del sistema de capitalización individual (las cuales pasarían a manos de los privados), esto en común acuerdo con la Junta Nacional de Gobierno (Dictadura Militar) sacan el proyecto de Ley 3500 y 3501 el 4 de noviembre de 1980, posteriormente con la publicación del decreto de Ley 3500 del 13 de noviembre de 1980 y el decreto de Ley 3501 el 18 de noviembre del mismo año transformándolo en un sistema de pensión de vejez, invalidez y supervivencia, pero Pepe Piñera (Apodado así por los empresarios) no era tonto, ya que sabía que no podía incluir en este maquiavélico plan a las fuerzas armadas, ya que esto conllevaría una futura rebelión por parte de ellos, militares que después se encargarían de mantener al pueblo a ralla de cualquier atisbo de insurrección, es así que las fuerzas armadas continuaron con el sistema antiguo de reparto, el cual les deja jubilaciones millonarias hasta el día de hoy.

¿COMO FUNCIONA EL ROBO DE LAS AFPs A LOS TRABAJADORES?

Las AFPs tienen una forma de capitalizar nuestros dineros de la siguiente manera : Cada vez que los trabajadores llegan a su decimo día del mes, el 10 % de su salario es transferido como cotización a la AFP correspondiente, cabe decir, alrededor de 30 mil pesos (tomando en cuenta el salario mínimo), pasan a las manos de empresas privadas quienes se encargan de administrar a su antojo los ahorros de años, entre las empresas que se han beneficiado con nuestro sudor están IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbun, Copec, Soquimich, AES Gener y CMPC) mas 10 bancos que reciben alrededor US$81.500 millones.

Pero eso no es todo, las AFPs no solo administran millones y millones de pesos, sin no que este es utilizado para invertir y obtener ganancias millonarias, como por ejemplo se invierte en los bancos en depósitos a plazos, cuyas tasas de interés fluctúa entre un 4% y un 4,5%, a su vez estos bancos prestan ese dinero a los trabajadores a tasas anuales del 25% (ósea nos pasan nuestra plata) ¡¡Negocio Redondo!! Hoy en día las AFPs pagan un monto inferior al 64% de un sueldo mínimo.

Hoy en día las pensiones de los chilenos son asesinas, donde no se puede entender que el dinero que es de los trabajadores no lo pueden utilizar, pero si los grandes grupos económicos pueden utilizarlo a sus anchas, como si las AFPs fueran un cajero automático, donde obtienen dinero fresco para sus inversiones, las pensiones hoy en día no superan los $150 mil pesos, lo cual es una burla y vergüenza, la palabra jubilación proviene de júbilo que significa Alegría, Gozo, pero lamentablemente en chile esta sensación para nuestros abuelos nunca ha existido, al contrario jubilarse acá es temer por el futuro que va quedando, temer a la falta de recursos para comer, para remedios, para deudas, arriendos, etc. y etc., jubilarse en chile es terrible, nadie quiere llegar a enfrentar un sistema que nunca ha funcionado y que fue impuesto a punta de fusiles (por que eso es verdad), no puedo dejar de comentar que este sistema debe terminar, y ser remplazado por uno que realmente funcione y sirva, Mucho se ha hablado del sistema de pensión de reparto tripartito, propuesto por la coordinadora NO+AFP, donde el estado debiese de alguna forma hacerse cargo y no las empresas privadas que a la hora de pedir rendición de cuentas solo recibiremos un portazo en la cara y muchaaaaaas perdidas de dineros injustificadas.

Por eso repetimos que no tiene lógica que dineros que son sustraído de nuestro trabajo y esfuerzo, no podamos ocuparlo ni menos percibir las ganancias que se obtienen con él, cuando estos son invertidos, solo nos entregan rastrojos y migajas, cabe mencionar también que Ricardo Lagos Escobar (supuestamente de Izquierda) intento mejorar este sistema de pensión con los llamados multifondos, pero con la diferencia que todas las perdidas ya no serian asumidas por los empresarios, si no que por los afiliados (nosotros), ósea un espaldarazo a los empresarios, UN DATO NO CURIOSO, usted sabía que Ricardo Lagos es el único Ex presidente que nunca ha cotizado en una AFP, hasta 1973 desde donde fue profesor en el sector publico de la Universidad de Chile, y cuando este asumió la cartera de Educación de Aylwin, se le hicieron los descuentos previsionales hacia la caja de empleados públicos, caja a la cual el jubilo cuando termino su periodo como presidente de la Republica, con una jubilación muy abultada en comparación al sistema de capitalización Individual.

Por eso ¡¡¡NO MAS AFP!!!

#ImportanteSaber #EctvCanal3 #LoEspejo #LaPac#LaVicky # loHermida #Peñalolen# Tv8dePeñalolen #SanBekan # SanBernardo#SanRamon #Maipu # Pudahuel #Santiago# Señal3deLaVictoria # VillaFrancia #PiensaPrensa# TamaraTV #Viña #Valpo #Temuco #PtoVaras#Valdivia #LaSerena # Comparte #Dialoga#Difunde # ChileDesperto# VivaLaRevolucionChilena

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp