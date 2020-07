Justicia retrasada es justicia denegada: Gestiones ante la CIDH por denuncias de la UNExPP

La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, UNExPP, patrocinó demandas colectivas por violaciones de derechos humanos ante la justicia chilena como sigue: la Primera Demanda, en 2002. La Segunda Demanda, 2005. La Tercera Demanda, 2006. La Cuarta Demanda el 2007. La Quinta Demanda, el 2009. De la primera a la cuarta demanda, todas fueron denegadas por la Corte Suprema de Chile, acogiendo la alegación de estar prescrito todo derecho a indemnización para las víctimas de prisión política y tortura. La Quinta Demanda de 2009, fue finalmente fallada a favor por la Corte Suprema recién el año 2016, cuando quedó establecido que los delitos de lesa humanidad no prescriben, de acuerdo a convenios internacionales de justicia de los cuales Chile es parte. Sin embargo, las primeras cuatro demandas, aun habiendo sido falladas erróneamente no podían ser revertidas.

De tal manera que la UNExPP, el año 2011, procedió a hacer la primera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos.

A esta primera denuncia se acumularon la segunda demanda colectiva en 2012 y la cuarta demanda se agregó el año 2014.

Luego de la sentencia favorable de la Corte Suprema de Chile para la 5ta demanda, aunque injusta y arbitraria en términos del monto ínfimo de reparación, exiguos 3 millones de pesos como “indemnización” (rebajándola de los 50 Millones sentenciados en primera instancia), más el rechazo a los querellantes que no estaban reconocidos en los listados Valech, y marginación de las viudas o deudos de ex prisioneros políticos, por esta denegación de justicia se denunció el año 2016 ante la justicia interamericana.

Debido a la lamentable lentitud de procedimiento en la CIDH, sin cuya gestión las denuncias no pueden pasar a la Corte Interamericana de Justicia, en junio de 2014, la UNExPP presentó un primer recurso per-saltum para agilizar el trámite para la 1ra, 2da, y 4ta demandas acumuladas. El escrito indicaba: “ROGAMOS: Disponer se agilice el trámite de admisibilidad dado que se reúnen todos los requisitos para ser consideradas y, puesto que nuestras peticiones o casos versan sobre hechos similares o revelan el mismo patrón de conducta del Estado denunciado y porque fundamentalmente afectan a personas ANCIANAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PREFERENCIAL Y PRIORITARIA, MÁS DE UN CENTENAR DE ELLOS SON MAYORES DE OCHENTA AÑOS DE EDAD, como se acredita profusamente con los documentos acompañados en otrosí (la edad promedio del universo restante de los demandantes es de 70 años; traspasando largamente la de edad de 60 años, requisito en Chile para ser considerado ADULTO MAYOR). A lo cual cabe añadir que alrededor de otros doscientos denunciantes han fallecido sin que se les haya hecho justicia y se mantiene un régimen de IMPUNIDAD.”

Cabe notar que el trabajo necesario para justificar dicha petición implicó reunir los antecedentes probatorios que darían sustento a nuestra petición, lo que significó sacar los certificados de nacimientos de los/as compañeros/as de 80 años y más; además sacar todos los certificados de defunción de nuestros/as compañeros/as fallecidos/as. Esto, para un cuerpo de voluntarios es arduo trabajo.

Posiblemente como resultado de nuestro trabajo y solicitud de urgencia y preferencia, en julio del 2017 la CIDH nos informó que había declarado la admisibilidad a las demandas acumuladas (primera, segunda y cuarta, con un total sumado de 1719 víctimas), acordando denominarlo como Caso 13.344 “Abarca y otros con Chile” y que había notificado al Estado de Chile al respecto dándonos tres meses para presentar las observaciones sobre el fondo. Igualmente, nos informó que la CIDH ofrecía a las partes sus buenos oficios si estos querían buscar una solución de mediación.

Por cierto, el Gobierno de Chile es negativo a toda solución amistosa y sólo procura prolongar o retardar el trámite ante la justicia. La UNExPP, por intermedio de nuestro abogado Víctor Rosas agregó mayores observaciones de fondo sobre los fundamentos de nuestro agravio, detallando las vulneraciones al derecho internacional humanitario, en extensos escritos recibidos por la Comisión IDH, con fechas 23 de abril y 9 de octubre de 2019. La Secretaría Ejecutiva de la comisión nos acusó recibo de ambas presentaciones con nuestras observaciones de fondo recién el pasado 12 de febrero de este año, comunicándonos que se notificaba al Gobierno Chileno solicitándole (nuevamente) sus correspondientes observaciones de fondo, dándole otros CUATRO MESES MÁS de plazo para ello.

Desde la declaración de Admisibilidad de nuestras primeras tres demandas colectivas, como caso 13.344, han pasado ya 3 años. Por esta razón, la dirección ejecutiva de la Unión de Ex Presas/os Políticos de Chile (UNExPP) tomó la decisión de hacer llegar tres nuevos escritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a nuestras denuncias pendientes ya por tantos años.

Por un lado, solicitando que a nuestras tercera y quinta demandas colectivas (P- 559-15 y P-1637-16) que se encuentran aún en calidad de denuncia o petición y están en proceso de admisibilidad, sean acogidas al procedimiento per-saltum, invocando derecho de atención preferencial o prioritaria, para que avancemos en la fila de espera para que la Comisión dé aprobación a su informe de admisibilidad como otros dos casos nuevos contra Chile.

Igualmente para nuestra demandas acumuladas en el Caso 13.344, ya admitidas, pero que ya han cumplido TRES AÑOS en su estudio o discusión de fondo, preparar un tercer escrito acusándole rebeldía al Gobierno chileno y se le dé por evacuadas sus observaciones de fondo, sin más plazos ni más esperas, considerando la edad avanzada de muchos de los demandantes y del alto número de fallecidos, esperando el fallo de la Justicia Internacional.

Esto demandó el trabajo administrativo de dos dirigentes de la dirección por tres meses, en largas jornadas. Lo que le permitió al abogado y también dirigente de la dirección de la UNExPP, Víctor Rosas, completar nuevos escritos al efecto y despacharlos a la CIDH.

Es así como con fecha 17 de junio 2020 se envió el escrito por la tercera demanda (Juan Antonio Salgado y Otros, Petición 559-15), el 21 de junio por la quinta (Luzmira Miranda Tara y Otros, Petición P-1637-16) y el 23 de junio por el caso 13.344 (Marcos Luis Abarca Zamorano y otros), que acumula nuestra primera, segunda y cuarta demanda, además de una demanda individual. A la fecha hemos reportado un total de 779 fallecidos de los poco más de 3000 demandantes, más o menos un 26%.

Demandas Fallecidos Mayores 80 años 1ra-2da-4ta (2014) 187 (No aplica) 1ra-2da-4ta (2020) 305 142 3ra 139 81 5ta 148 96 Total 779 319

Demandantes fallecidos al 2020 y demandantes sobrevivientes actualmente mayores de 80 años

“JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED”, la justicia que se retrasa es denegación de justicia. Lamentablemente, en estos casos esta máxima se aplica cruelmente para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, crímenes internacionales de lesa humanidad.

Para los centenares de demandantes que han muerto esperando justicia de parte de la CIDH, cuando la justicia de su propio país se la negó, fueron muchos años de verdadera tortura, una mezcla de esperanza y desesperanza, y por sobre todo de un sentimiento de olvido, y de no ser considerados como seres humanas con derecho a la justicia.

Para los sobrevivientes, la espera y la paciencia han dado paso a la desmoralización, y lo único que se levanta vencedor hasta aquí es la IMPUNIDAD. Todo esto ocurre por la traición, la complicidad y la desvergüenza de los políticos de todos los gobiernos de la centro-izquierda que han gobernado a Chile hasta aquí. De los de derecha nada podemos ni podíamos esperar. Para colmo de todo esto, Piñera tuvo el descaro hasta de retirar del Congreso el proyecto de ley con un miserable bono ingresado en los últimos días de su gobierno por la presidenta Bachelet.

Todos juntos al fin prefieren ver sin darse por aludidos como las cortes, sobre todo en el último tiempo, han resuelto finalmente a favor de los demandantes por violaciones de derechos humanos, y aun así no legislan aprobando una ley de reparación integral, con una indemnización justa y adecuada. La clase política espera impasiblemente que las víctimas de dichas violaciones simplemente, como lo demuestran nuestros propios estudios en estas denuncias ante la CIDH, se vayan muriendo de a poco.

Desde la UNExPP, seguimos trabajando con las fuerzas que nos quedan, para que se haga justicia. Una decisión de parte de la Corte Interamericana de Justicia, sería una gran victoria, cuando así estamos hablando de más de 3.000 casos pendientes.

Creemos que es necesario hacer patente y real esta triste situación de la muerte de los ex presos y presas políticos denunciantes ante la CIDH y por eso hemos decidido también publicar los listados de ex presos/as demandantes fallecidos. Estos listados se pueden encontrar en la página web de la organización, www.unexpp.cl

