«El ciclismo es malo para la economía»

«Un ciclista es un desastre para la economía del país: no compra automóvil y no toma un préstamo para el automóvil. No compra un seguro de automóvil, no compra combustible, no envía su automóvil para servicio y reparaciones, no usa estacionamiento pagado. No se vuelve obeso…

¡Y …bueno, maldita sea! Las personas sanas no son necesarias para la economía:

No compran drogas.

No van a hospitales ni al médico.

No agregan nada al PIB del país.

Por el contrario, cada nueva tienda McDonald crea al menos 30 empleos: 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en pérdida de peso, aparte de las personas que trabajan en McDonald.

Así que elige sabiamente:

¿un ciclista o un McDonald?

Vale la pena pensarlo.

PD: Los que caminan son aún peor. Ni siquiera compran una bicicleta.