El ministro de salud alemán rechaza las pruebas PCR de coronavirus en masa

Antecedentes para apoyar una toma de decisiones inteligentes e informadas frente a la catástrofe de salud que vive nuestro país. Las realidades sociales, alimenticias, hospitalarias, ambientales -no olvidemos el alto grado y el carácter permanente de la contaminación del aire en Santiago- entre otros factores, nos hacen diferentes a Europa, pero es un deber aprender de la experiencia de esos países y tratar de no cometer los errores que ellos cometieron.

La prueba de PCR para virus activos que se utiliza actualmente en muchos países del mundo da resultados inexactos. Como se ha informado, una prueba en anillo con la mayor parte de los laboratorios alemanes ha encontrado que la tasa de falsos positivos es de entre el 1,4 y el 8 por ciento. Por lo tanto, cuantas más pruebas se hagan, más puede parecer que hay muchos infectados, aunque esto no es cierto en absoluto.

Un fabricante de un equipo de prueba de PCR describe explícitamente como «limitaciones» que no deben utilizarse como prueba directa para el diagnóstico clínico.

En una entrevista con el «Informe de Berlín», el Ministro de Salud alemán Jens Spahn ahora también advierte contra las pruebas masivas del coronavirus en la población. Debido a la tasa de error, una ampliación de las pruebas daría lugar a que «de repente haya muchos más falsos positivos».

En una continuación de su entrevista con el informe de Berlín del domingo por la noche, que el programa de ARD emitió en las redes sociales, Spahn explicó:

«Ahora tenemos que tener cuidado de no tener demasiados falsos positivos debido a demasiadas pruebas – esto suena ahora total … tienes que pensar de manera absolutamente original- a través de hacer muchas pruebas se obtiene demasiados falsos positivos. Porque las pruebas no son 100 por ciento exactas, sino también, aunque pequeña, tienen también una tasa de error. Y si, por así decirlo, la tasa de infección general sigue bajando, y al mismo tiempo se amplían las pruebas a millones, entonces de repente se tienen muchos más falsos positivos. Estas son las cosas a las que te enfrentas, por así decirlo, sólo más tarde, y los hallazgos. Y por eso tiene todavía sentido: hacemos la oferta de probar más, eso es posible ahora. Pero no sólo para probar como salvajes, cada día, sino que si es así, entonces con un cierto objetivo.»

En los comentarios del Tweet con el video, se señaló que no hace mucho tiempo se consideraba un «teórico de la conspiración» a quien ponía en duda la fiabilidad de las pruebas y, por tanto, de las cifras con las que se justificaban las medidas estatales en la crisis de la Corona

«Muchos más Falsos Positivos que Verdaderamente Positivos» – @jensspahn explica en el programa»Nach-Bericht desde Berlin», porque el no quiere millones de Pruebas de Corona. pic.twitter.com/nRsXvotWAR — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) June 14, 2020

‘Fuente: MeinBezirk

