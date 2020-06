EE.UU.: Estado de Emergencia para Negros

Traducción para piensaChile: Marisela Torres

«Esta es una actividad coordinada que está aconteciendo en todo el país. Y por eso estamos en estado de emergencia. Hay Negros muriendo en ese estado de emergencia. No podemos ver esto como un incidente aislado. La razón por la cual se están quemando edificios no se debe siquiera a nuestro hermano George Floyd. Ellos están quemando edificios porque las personas aquí en Minnesota, le están diciendo a las personas en Nueva York, a las personas en California, a las personas en Memphis, a las personas en todo el país, que BASTA!

Y no somos responsables de la enfermedad mental que ha sido infligida a nuestro pueblo por el gobierno americano, las instituciones y las personas que están en posiciones de poder. Me importa un bledo si queman a Target, porque Target debería estar en las calles con nosotros pidiendo la justicia que nuestro pueblo merece. ¿Dónde estaba AutoZone en el momento en que dispararon a Filadelfia Castilla en un coche, ¿que es lo que realmente representan? ¿Dónde estaban?

Así que, si no vienes en defensa del pueblo, entonces no nos desafíes cuando los jóvenes y otras personas que están frustrados e instigados por la gente a la que pagas – estás pagando a los instigadores para que estén entre nuestra gente ahí fuera, tirando piedras, rompiendo ventanas y quemando edificios. Y así los jóvenes están respondiendo a eso. Están enfurecidos.

Y hay una manera fácil de detenerlo: Arrestar a los policías. Acusar a los policías. Acusar a todos los policías, no sólo a algunos de ellos, no sólo aquí en Minneapolis. Acúsenlos en todas las ciudades de EE.UU. donde están asesinando a nuestra gente. Acúsenlos en todas partes. Eso es lo esencial. Acusar a los policías. Hagan su trabajo. Hagan lo que dicen que este país se supone que es – la tierra de la libertad para todos. No ha sido libre para los negros, y estamos cansados.

No nos hablen de saqueo. Ustedes son los saqueadores. América ha saqueado a los negros. América saqueó a los nativos americanos cuando llegaron aquí por primera vez, así que el saqueo es lo que haces. Lo aprendimos de ustedes. Aprendimos la violencia de ustedes. Aprendimos la violencia de ustedes. La violencia fue lo que aprendimos de ustedes. Así que si quieren que lo hagamos mejor, entonces, maldita sea, háganlo mejor.

*Fuente: Democracy Now

