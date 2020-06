¡Para que el asesinato de George Floyd no sea otro más y quede impune!

Estas fueron las últimas palabras de George Floyd, un hombre de 46 años que murió luego de que un oficial de policía de EE.UU lo inmovilizó, presionando la rodilla contra su cuello durante casi nueve minutos:

“Es mi cara hombre

No he hecho nada grave, señor

por favor

por favor

por favor, no puedo respirar

por favor, hombre

por favor, alguien

por favor, hombre

No puedo respirar

No puedo respirar

por favor

(inaudible)

hombre, no puedo respirar, mi cara

solo levántate

No puedo respirar

por favor, una rodilla en mi cuello

No puedo respirar

mie*da

Voy a

No me puedo mover

mamá

mamá

No puedo

mi rodilla

mi cuello

No aguanto más

No aguanto más

Soy claustrofóbico

me duele el estómago

me duele el cuello

todo me duele

dame agua o algo

por favor

por favor

No puedo respirar, oficial

no me mate

me van a matar, hombre

dale, hombre

No puedo respirar

No puedo respirar

me van a matar

me van a matar

No puedo respirar

No puedo respirar

por favor, señor

por favor

por favor

por favor, no puedo respirar”

Luego, sus ojos se cerraron y las súplicas se detuvieron. George Floyd fue declarado muerto poco tiempo después.

Tenemos una opción. Esta podría ser otra muerte trágica en manos de la policía estadounidense — o un momento para el cambio.

Somos un movimiento global con más de 60 millones de personas — cuando todos clamamos al mismo tiempo, somos ensordecedores. Entonces, alcemos nuestras voces para unirnos al grito que pide el fin de estos asesinatos racistas, e impulsemos a aquellos que tienen el poder a que se nos unan.

Firma esta carta abierta, y cuando sea masiva, Avaaz la publicará en los periódicos más importantes de EE.UU y en sitios web alrededor del mundo. Que esto sea un himno para ponerle fin a los asesinatos y honrar a todos aquellos y aquellas que hemos perdido.

Únete a la Campaña y firma:

Como ciudadanos y ciudadanas del mundo, lamentamos la pérdida sin sentido de otra vida más en manos de la policía estadounidense.

Nos alzamos en solidaridad con todo aquel que está sufriendo.

Estos brutales homicidios deben terminar. Cada uno de ellos es una herida en el corazón de la humanidad, y una vergonzosa e indeleble marca en la bandera de los Estados Unidos de América.

El racismo aumenta en complicidad con el silencio. No nos quedaremos callados. El racismo es un problema que nos pertenece y nos golpea a todos. Es una lucha conjunta.

Pero no podemos permitir que esta lucha se transforme en odio, porque así no encontraremos la sabiduría para cambiar los corazones que queremos tocar. En palabras del Dr. Martin Luther King: “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso».

Es con este espíritu que hacemos un llamamiento a todas aquellas personas con el poder, a que actúen YA y que comprometan al presidente Trump y a todos los gobiernos estatales y locales en EE.UU, a:

Asegurar que todos los oficiales involucrados en el asesinato de George Floyd surtan el debido proceso legal,

Expulsar y enjuiciar a oficiales por, incluso, un solo incidente de fuerza excesiva o por no intervenir cuando la fuerza excesiva ha sido utilizada,

Garantizar que cada asesinato policial sea investigado de forma independiente y transparente.

Nos comprometemos a hacer nuestra parte, enfrentando el miedo, la rabia y la ignorancia del racismo con toda la esperanza, el amor y la fuerza de nuestra humanidad.

Descansa en paz, George Floyd.

No será en vano.

Únete a la Campaña y firma:

