— Nano Stern (@nanostern) May 18, 2020

En el silencio que impera habita un ruido profundo: se escucha el eco rotundo de octubre y la primavera. La dignidad es quimera; es como un “bisturí romo”… Cuando el “cuánto no hace el cómo” y la tripa es un calambre, sufren los que pasan hambre y les responden con plomo. pic.twitter.com/qukyOZCvf8

En El Bosque se oye un grito,

Que habla de desesperanza

Cuando el dinero no alcanza

Pa’ saciar el apetito,

Muchos dicen que es un mito

No conciben su existencia,

No han tenido la experiencia

De dormir sin haber comido

De vivir, sin haber vivido

Sometidos por la inconciencia

— Esteban Castillo (@EstebanCML) May 19, 2020