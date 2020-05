¿Sabías que el festival de Woodstock (1969) fue realizado en medio de una pandemia?

El famoso festival de Woodstock, celebrado en agosto de 1969, se dio en medio de una pandemia de gripe (H3N2).

Mató en el mundo aproximadamente un millón de personas, y en EEUU, según Nathaniel L. Moir en National Interest, mató a más ciudadanos estadounidenses que las que mató las guerras en Corea y Vietnam juntos (100,000 personas, aproximadamente).

La gripe se habría iniciado en Hong Hong –cuando era una colonia británica– y llegaría a EEUU a finales de 1968.

Pese a todo, nada fue cerrado por la fuerza, tal como ahora. La mayoría de las escuelas permanecieron abiertas, lo que no querría decir que escuelas y universidades pudieron estar cerradas. Lo mismo que las empresas. Se podía ir a los cines, bares, restaurantes, etc. La libertad de permanecer abierto o cerrado era una decisión voluntaria.

Los Mercados bursátiles no colapsaron. El Congreso de EEUU no aprobó ninguna legislación movido por la pandemia. La Reserva Federal no hizo nada. Ninguna autoridad actuó para imponer el famoso “distanciamiento social” (concepto que en aquellos tiempos no era muy usado), ni actuó para prohibir eventos masivos. Ninguna madre fue arrestada por llevar a su hijo a otro parque o por no llevar puesta su mascarilla. Ningún surfista fue arrestado. No se cerraron las guarderías a pesar de que hubieran habido más muertes de niños de los que hay ahora por el virus. No hubo suicidios, ni sobredosis de droga atribuibles a la gripe.

Los Medios de Comunicación estadounidenses cubrieron la pandemia, pero nunca se convirtió en un gran problema.

En esos tiempos (años 68-70) las agencias de noticias, según Bojan Pancevski del Wall Street Journal, estaban más enfocados en cubrir la llegada del hombre a la luna, la guerra de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles, las protestas estudiantiles y la revolución sexual.

¿Por qué ahora sería diferente? ¿Antes eran más inteligentes y hoy la gente es más estúpida? ¿Antes nuestros gobiernos eran estúpidos y hoy son más inteligentes? ¿Por qué tanto escándalo a nivel mundial? ¿Te has puesto a pensar en cómo hemos sido manipulados?

Con los mismos procedimientos que estamos adoptando ahora, el festival de Woodstock no se hubiera realizado. ¿Cuánta prosperidad, cultura, tecnología se están perdiendo hoy por esta calamidad? Playas cerradas, pasajes aéreos cancelados, hoteles sin turistas, restaurantes cerrados, eventos deportivos cancelados, conciertos de artistas cancelados, escuelas y universidades cerradas, millones y millones de despidos, y un largo etc.

¿Todo esto era tan grave como para sacrificar nuestras libertades? ¿Somos niños a los cuales debemos premiar con quitar cuarentenas y castigar al ponerles en cuarentenas?

En el mundo, este año (entre enero y la actual fecha), según el sitio especialista Worldometers, ya llevamos aproximadamente 16 millones de abortos, 4 millones 200 mil muertos por el hambre, 3 millones 85 mil muertos por cáncer, y ahora vamos acercándonos a los 2 millones de muertes por el tabaco, etc.

¿Fuimos alarmados por todas esas muertes? ¿Hemos venido siendo alarmados por todas esas muertes? ¿Cuál fue el tratamiento de los Grandes Medios de Comunicación por todas esas cifras de muertos que día a día van creciendo? En cambio… ¿Cuántos muertos por COVID-19 llevamos hasta la fecha? ¡¡¡Ya llevamos más de 300 mil muertos!!!… Sí. ¿Es necesario repetir esa cifra? Mejor aún. ¿Es necesario frenar nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestra libertad, tal como lo están haciendo ahora? Pues no somos niños, ¿verdad?

-El autor, Níkolas Stolpkin, es analista político nacional e internacional – Political Analyst – Crítico de política y Cultura Contemporánea. @NStolpkin

