DECLARACIÓN

Como Asamblea Terrritorial Sector Sur de Villa Alemana, damos a conocer el siguiente hecho del cual fue víctima un compañero nuestro -mantendremos en resguardo su identidad a petición del propio compañero y su familia- y que reproducimos según sus palabras.

» El martes 19 de mayo, alrededor de las 20:30 hrs., salí de mi casa al negocio de al frente, compré un cigarro y me quedé en la esquina fumando. Cuando me disponía a regresar a la casa -a no más de 30 metros- veo que se aproxima un auto de norte a sur, espero en la vereda a que pase, pero se detiene, por lo que cruzo la calle y en ese momento el auto acelera y me choca, lo que provoca que caiga al suelo e inmediatamente se bajan 3 hombres con el rostro cubierto con pasamontañas, armados con palos, quienes comienzan a golpearme sin decir palabra alguna. No me revisaron nada, ni bolsillo, ni billetera, solo se concentraron en golpearme. Logro levantarme y salir corriendo, pero nuevamente caigo y vuelven a golpearme, instantes en que mi celular sale volando y uno de los agresores con mucha tranquilidad lo recoge, luego hace un gesto a los demás, se suben al auto y se van.»

Si bien no podemos individualizar ni tener certeza de los sujetos que cometieron la cobarde agresión – vecinos que vieron el vehículo cuando se marchaba, lo identifican como un Chevrolet Corsa color gris, sin identificar la patente- tenemos como antecedente que nuestro compañero fue amenazado por personal policial, quienes lo siguen desde el centro de la comuna hasta su domicilio, lugar donde fue apuntado con un arma y advertido que ya sabían donde vivía y que tenían visto a las personas con las que se organizaba. Este hecho ocurre el día viernes 13 de diciembre del 2019.

Hoy nos encontramos en un escenario de crisis sanitaria, acercándonos a grandes pasos a una crisis económica, crisis de legitimidad y un proceso de lucha del pueblo que se ha estancado por la pandemia, pero que ha tenido otras formas en cuanto a su organización. Ollas comunes, pan solidario, brigadas de sanitización, centros de acopios, Comités de emergencias territoriales, etc., han sido las expresiones de resistencia y solidaridad que desde los territorios se han levantado para hacer frente a la crisis y a un gobierno indolente que no ha hecho más que salvaguardar los intereses de los empresarios, impulsando medidas en beneficio de estos, como la conocida «ley de protección del empleo». También el impulso de leyes como la «antibarricadas» y «antisaqueos», son expresión de la respuesta de estos sectores, las cuales han sido avaladas y aprobadas por los parlamentarios, quienes se cuadran con el llamado a la «Unidad Nacional», y profundizan así el denominado «Gobierno de Unidad del Bloque Burgués», que es transversal a todos los partidos políticos del régimen.

Los toques de queda, no son más que otra expresión de querer mantener el control de los territorios de forma represiva, llenándolos de militares y fuerza policial, quienes están para responder de forma brutal ante las demandas de nuestro pueblo. Ejemplo de aquello es cuando en la comuna de El Bosque, vecinas y vecinos, salen a protestar por la necesidad de alimento y reciben como respuesta el accionar de estas fuerzas mediante el carro lanzaaguas y bombas lacrimógenas. También vimos como en distintos sectores se han llevado detenidos/as a personas que realizaban ollas comunes y otra actividad solidaria. Otro hecho y no aislado, es aquel ocurrido en La Florida la noche del 27 de abril pasado, cuando dos carabineros de civil, en estado de ebriedad y en un vehículo sin patente disparan a manifestantes dejando al menos 10 heridos a bala.

Si bien consideramos importante el autocuidado y el resguardo para evitar contagiarnos, también señalamos y enfatizamos que más que nunca es imprescindible la organización en los territorios. Consignas como «solo el pueblo ayuda al pueblo«, deben hacerse carne y trabajar en función de nuestras propias necesidades, generando planes de acción que beneficien a nuestra gente, apuntando a fortalecernos como vecinas y vecinos, fuera de toda institucionalidad y evitar que sectores que tengan algún interés parlamentario o electoral vengan a coaptar nuestra fuerza.

Para finalizar, dejamos en claro que lo sucedido con nuestro compañero no nos hará decaer, ni mucho menos aminorará nuestra moral ni nuestro ímpetu, si no que todo lo contrario, nos da la fuerza para seguir desarrollándonos y desplegarnos en el territorio. No nos esconderemos, si no que nos visibilizaremos aún más, porque sabemos que la mejor defensa frente a este tipo de acciones matonescas y a mansalva, es el reconocimiento de nuestros/as vecinos/as. Hacemos el llamado a las distintas asambleas y sectores organizados a estar atentos a estas situaciones, tomando las precauciones necesarias para hacer frente a estos hechos.

ASAMBLEA TERRITORIAL SECTOR SUR.

27 de mayo 2020.

