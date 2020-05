Entrevista a Vijay Prashad sobre el camino de China hacia el socialismo en un sistema mundial capitalista

Nota del editor: Qiao Collective tuvo el honor de conversar con Vijay Prashad sobre la pandemia de covid-19, indagando sobre el camino de China hacia el socialismo en un sistema mundial capitalista y lo que la determinación china por el multilateralismo significa para la hegemonía estadounidense en un mundo post-pandemia. Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad.

Vijay Prashad es historiador y periodista indio y autor de treinta libros, entre ellos Balas de Washington, Una estrella roja sobre el tercer mundo, Las naciones oscuras, una historia del tercer mundo y Las naciones pobres: una historia posible del sur global, además es el director del Instituto Tricontinental de Investigación Social, una institución interregional impulsada por movimientos y organizaciones populares de Asia, África y América Latina que se propone ser un punto de apoyo y enlace entre la producción académica y los movimientos a fin de promover el pensamiento crítico y estimular debates e investigaciones con una perspectiva emancipatoria desde el Sur global.

QIAO COLLECTIVE: el Instituto Tricontinental ha publicado recientemente un maravilloso informe: “China y el coronashock”, que detalla la cronología de la respuesta de China a la pandemia y corrige muchos reportajes estadounidenses engañosos acerca de la supuesta respuesta “chapucera” y el silenciamiento de “denunciantes” en China. ¿Por qué consideró que era importante ofrecer esta corrección, y por qué cree que el gobierno y los medios de comunicación corporativos estadounidenses están insistiendo en esta narrativa de la mala gestión china?

VIJAY PRASHAD: Es una muy buena pregunta. Me gustaría comenzar diciendo que personalmente tengo un interés de larga data en epidemias y pandemias. De hecho, el primer artículo que publiqué en mi vida fue sobre la epidemia de cólera en 1832. Es interesante porque la epidemia de cólera comienza en Bengala, cerca de donde yo nací, en 1817 y viaja por tierra a través de Rusia, partes del Medio Oriente y luego eventualmente llega a Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y continúa por 100 años. Hubo la epidemia de 1832, la de 1848 y así sucesivamente.

Es literalmente un viaje de cien años del cólera. Cuando estaba en Rusia, en los puertos del Báltico, lxs franceses dijeron “nunca va a llegar aquí porque es el cólera asiático. Los seres humanos inferiores sufren de estas cosas. A nosotros no nos afecta. No lo vamos a contraer. Además, somos una democracia. No sólo somos caucásicos, sino que somos una democracia”. Por supuesto, el condenado cólera llegó y devastó Europa y devastó Gran Bretaña.

Tengo un largo interés en como se racializan estas epidemias, pandemias y enfermedades. En el momento en que Trump utilizó la frase “virus chino”, dije, mira, vamos. Usted sabe, señor Trump, esto es una broma, porque nos esta devolviendo a la narrativa imperial del siglo XIX sobre una enfermedad pandémica. Usted solo es parte de un viejo discurso acerca de Asia “enviando enfermedades”. Cuando sabemos, de hecho, que algunas de las peores epidemias se originaron en Occidente. La gripe aviar de 1918, la llamada gripe española, no tuvo nada que ver con España. La pobre España fue el único país que informaba sobre esa gripe y por eso se la llamó gripe española. Pero esa gripe comenzó en Kansas. En una granja militar de pollos. Estas epidemias surgen de la cría industrial de animales, de la invasión de los bosques, es un problema de la modernidad. No tiene nada que ver con chinos o asiáticos, esa es una forma ofensiva de entenderlo. Esa fue la primera motivación. Pensé que esto había que decirlo.

En segundo lugar, en China hay un debate, un debate comprensible: ¿Cuándo se enteraron por primera vez de esto?¿Fue el 26 de diciembre? ¿El 5? El propio gobierno está investigando lo que pasó. ¿Hubo alguna falla en el sistema o algo así? Eso es importante. Cuando la gente dice “China ocultó, China hizo esto” ven a China como una entidad monolítica. No existe una cosa llamada China, amigos. Hay un gobierno en el que hay personas que compiten y discuten entre sí. Hay gobiernos provinciales. Hay médicos que no están de acuerdo con otros médicos. Lo que quiero decir es que es una sociedad humana. No es una China. Tu sabes, como el Borg, donde todos piensan igual.

Entonces con mis colegas [Du Xiajun y Zhu Weiyan] decidimos, primero tratemos de establecer la cronología. ¿Cuándo fue que los médicos en Hubei dijeron, miren, hay un problema aquí? Hay una gripe desconocida. ¿Qué es lo que está pasando? Opacidad en los pulmones y en las tomografías. Esto es inusual, etc., etc. Veamos la línea de tiempo.

¿Cuándo informaron los médicos a la administración del hospital? ¿Cuándo informó el hospital al centro de control de enfermedades de China? Eventualmente. ¿Cuándo informaron a la OMS? Eso fue importante como ejercicio.

La segunda pregunta que plantear es, ¿hubo debate dentro de las instituciones chinas? Si, hubo discusión. Es importante registrar eso, ya sabes. Entonces eso fue lo segundo, resaltar los elementos de ese debate.

¿Se reprendió a personas? Si, hubo reprimendas, ¿saben por qué? Imagínate que soy un médico. Veo algo, lo pongo en una cuenta de WeChat [equivalente chino de aplicación de mensajes como WhatsApp o Telegram], en redes sociales con mis amigos. Me reprenden. Este tipo de cosas suceden. El oficial al mando de un barco estadounidense va y escribe una carta en el periódico de su ciudad o la filtra a los medios. Y el gobierno de Trump lo retira del mando del barco. ¿Eso es ocultamiento de la historia? No. El operó por fuera de la cadena de mando. Eso es otra cosa. Alguien tenía que salir y señalar algunos puntos razonables.

Uno: la profesión médica china, inicialmente – en Wuhan, en Hubei – no sabía a qué se enfrentaba. Es importante establecer esto. No es que el 26 de diciembre ellos sabían “Bien. Este es el nuevo coronavirus.” Quiero decir que no tenían idea de lo que era. Esto es muy importante. Debíamos contar la historia: cómo consiguieron saber lo que era, cuándo informaron al Centro de Control de Enfermedades de China (CCE) solo tres días después. El 26 de diciembre, ya habían informado al CCE chino.

Tres días después, el CCE chino informó a la OMS. El 31 de diciembre, el director del CCE chino llamó al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés: CDC. Fue cuestión de días. Aún no tenían nombre para el virus. Ya habían informado a los estadounidenses. Y continúan diciendo que ocultaron la historia. Quiero decir, es la integridad básica de un periodista. El director del CDC dice: “Me llamaron mientras estaba de vacaciones. Era el director del CCE de China, llorando al teléfono.” El director del CDC de Estados Unidos está diciendo que recibió la información el 31 de diciembre de 2019.

Entonces, ¿por qué Associated Press dice que China ocultó todo del 14 al 20 de enero? ¿Cómo podrían haberlo ocultado si ya a comienzos de enero la OMS en su cuenta de twitter y en su sitio web dijeron que había un problema serio en Wuhan? Aquí se está jugando un juego ideológico básicamente por dos razones. Número uno, se puede decir que China tiene la culpa de todo. Incluso si la jodemos, si no nos preparamos, Trump no se preparó, lxs italianxs no se prepararon. Ya sabes, si los líderes de Occidente no se preparan, no los culpes, culpa a China. Es muy conveniente. Esto es parte de ello.

La otra parte, es, ya sabes, que siempre puedes aprovecharte del racismo. Es lo más fácil decir: “mira a los chinos, comen comida muy extraña. No solo comen perros, pangolines y murciélagos, sino que solo dios sabe que más”. Pero si miras la literatura científica, los científicos dicen que realmente no sabemos la vía de transmisión. No asumamos, que es murciélago, pangolín y de ahí a los humanos. No es tan simple. Ahora hay una afirmación muy maliciosa de que el Instituto de Virología de Wuhan estaba desarrollando el virus y lo filtró. Vamos. La literatura científica dice que no hay una explicación directa y simple, pero 90% de los medios de comunicación y del gobierno de Trump, Mike Pompeo y otros están impulsando un duro juego ideológico. Entonces es realmente contra ese juego político anticientífico y altamente ideológico que los tres autores, pensamos que valía la pena escribir esta serie de reportajes.

QC: Tenemos curiosidad por saber que piensa acerca de como la covid-19 está dando forma a dinámicas geopolíticas existentes. Hemos visto luchas internas y competencia por suministros médicos escasos entre naciones europeas, disputas entre Estados Unidos y la Unión Europea y ayuda claramente visible de Cuba y China en lugares como Italia y España.

¿Qué piensa del papel de China en la geopolítica mundial, en particular, en términos de crear espacio para relaciones multilaterales más allá de un sistema mundial con hegemonía estadounidense? ¿Y cómo esta pandemia podría estar dando forma a estas tendencias?

VP: Primero, vamos a retroceder un poco. Si miramos a ese período tan denso entre 2001 y 2004, tenemos a los Estados Unidos en guerra contra Irak, la turbulencia financiera de la burbuja de las punto com, el SARS golpeando a Asia Oriental, cuando a esa misma parte del mundo estaba apenas saliendo de su crisis financiera de 1997. Es un período de gran densidad.

Había mucha ansiedad por lo que los estadounidenses estaban haciendo. La guerra de Irak demostró a la gente de muchos de esos países que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno fuera de control. Fueron a la guerra contra Irak sin preocuparse realmente por las advertencias lógicas. Solo fueron y destruyeron ese país. Antes de eso, China en particular había sido muy reticente a unirse a las plataformas de cooperación internacional con los países del Tercer Mundo. China jugó un papel interesante en la ONU. Por ejemplo, había un grupo en la década de 1960 llamado G-77, un bloque de países en desarrollo. China no se unió a ese bloque, pero normalmente votaba con el G-77, entonces en muchas resoluciones se puede ver: “G-77 más C, G-77 más C”.

Eso sucedió por un largo tiempo. Durante los años de Deng Xiaoping, había una sensación de que China cooperaría con esos países, pero no quería estar atada por una afiliación formal. Así que solo después del fiasco de la guerra contra Irak vimos al gobierno chino en las negociaciones internacionales, especialmente en torno a los subsidios agrícolas en el norte global. En la reunión de Cancún en 2003 hubo un debate sobre el orden mundial y el comercio y como deberían funcionar los regímenes de subsidios. Se abordó cuestiones como el financiamiento para el desarrollo, las excepciones de patentes para medicamentos como aquellos para el VIH y así sucesivamente. En esa época, India, Brasil y Sudáfrica crearon un bloque conocido como IBSA. Ese fue el primer intento importante por articular en el escenario mundial esta teoría de multipolaridad. Ellos dijeron: estamos entrando en un mundo unipolar y duro. Los Estados Unidos están impulsando una agenda de gánsteres. Necesitamos un poco de aire y oxigenar el orden mundial. Y China comienza a acudir e involucrarse en estas negociaciones comerciales, cuestiones técnicas de como deben construirse las relaciones comerciales, especialmente respecto a los servicios financieros. China comenzó a asistir y tomar una posición, involucrándose con estos países.

Así que cuando finalmente se creó el bloque de los BRICS, no es BRIS más C, sino que China se convierte en un miembro de pleno derecho del bloque de los BRICS. Al mismo tiempo ves a China organizando esos foros África – China en Beijing y luego en algunos lugares de África. China se convirtió en un miembro activo de este tipo de movimiento diplomático por la multipolaridad. A medida que gobiernos más de derecha han llegado al poder en India y en Brasil y un gobierno también de tendencias derechistas está en Sudáfrica, en los últimos años los teóricos chinos han estado hablando de bipolaridad. Se preguntan, si no es creíble el surgimiento de un mundo multipolar, tal vez si podría ser bipolar. Podría haber un polo estadounidense y un polo chino. Esta es una forma racional de hacerlo. Y tal vez los rusos tengan alguna relación con los chinos. Entonces ves un fortalecimiento de los lazos con Rusia, en seguridad, económicos, militares, etc. Existe entonces una discusión práctica de larga data sobre reorientar el comercio y así sucesivamente.

Debo decir, sin embargo, que, en los últimos diez años, muchos de los intentos por crear instituciones alternativas – por ejemplo, bancos alternativos, un FMI alternativo – no tuvieron éxito. Muchas de las instituciones simplemente no surgieron. Alguien tiene que hacer una autopsia: ¿por qué entre 2009 y 2019, este proyecto tan prometedor no fue capaz de crear cosas como un Banco Mundial alternativo, un FMI alternativo, una alternativa al sistema SWIFT, de modo que no estemos atados a un sistema de transferencias monetarias con base en Europa? Son estos sistemas financieros hegemónicos los que, bajo sanciones, bloquean a Irán y Venezuela el acceso a recursos financieros. ¿Por qué no se construyeron estas instituciones alternativas? Es una pregunta muy importante. El Banco Asiático de Desarrollo está controlado por el Banco de Japón, que esencialmente paga lealtad al Tesoro de los Estados Unidos. No es realmente un Banco Asiático de Desarrollo. Es un banco japonés – estadounidense, que resulta que tiene su sede en Manila, y que da ayuda para el desarrollo en Asia, pero no es exactamente una institución independiente. ¿Por qué no se construyeron? Esa es una pregunta importante.

Creo que la crisis de covid-19 ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la multipolaridad. Pero no basta con tener una actitud emocional con respecto a esto. Se necesita entender, ¿dónde están las instituciones? ¿Qué instituciones vamos a construir? Si Estados Unidos se está saliendo de UNICEF, UNESCO, la UNRWA ( la agencia para Palestina), y ahora de la OMS. ¿Alguien va a venir y se va a ocupar de esto? ¿Habrá otra fundación?

Así que la cuestión de la multipolaridad no es solo una cuestión de describir, “hay una China surgiendo, con una enorme tasa de crecimiento del PIB, Occidente está decayendo”. No funciona así. Están los Estados Unidos, unas fuerzas armadas masivas, que controlan las instituciones internacionales. Mientras esto sea así, no hay multipolaridad.

QC: Hemos estado particularmente interesados en cuántos asesores de política económica y expertos han encuadrado esta pandemia como una consecuencia de “la globalización que salió mal”, de una forma que culpa particularmente a la excesiva dependencia de Estados Unidos de la manufactura china. Existe la idea de que fue un error integrar a China a cadenas de suministro mundiales al punto que lo hizo Occidente, y que la covid-19 es el punto de ruptura de esta relación. ¿Qué cree que significa esta pandemia para el futuro de las relaciones comerciales China – Estados Unidos específicamente, y el papel previo de China en la economía global como la “fábrica del mundo” en términos más generales?

VP: Creo que es necesario decir tres cosas. Una, quiero responde a las afirmaciones de la gente acerca de que “hemos globalizado demasiado y metido a China a la cadena” – veamos el contexto histórico de esto. Es verdad que hay una relación entre las pandemias y las redes de transporte. Obviamente, si no estuviéramos conectados unos a otros, no se produciría una pandemia, porque su definición es que cruza fronteras.

Si hubiera más controles fronterizos y menos aviones, sería más difícil. Por ejemplo, dije antes que la primera pandemia moderna es el cólera de 1832. Pero si los británicos no hubieran colonizado la India, entonces tal vez no se habrían contagiado de cólera en Bengala y llevado de vuelta a Gran Bretaña.

No se trata de algo nuevo. Si tomamos la gripe de 1918, 1919, destrozó el mundo. Pero China casi no fue golpeada. La razón es que China no estaba completamente integrada al mundo en esa época. No había tantos ferrocarriles en China. Lxs chinxs no eran sacados y traídos de vuelta. Había trabajo esclavo en el Caribe, si, en partes del sudeste asiático y así, pero estas personas no iban y venían. El 60% de las personas que murieron por la gripe entre 1918 y 1919 eran de la India. Y la razón por la cual murieron es porque los soldados regresaron de la Primera Guerra Mundial llevando consigo la gripe a los puertos y esta devastó comunidades en la India.

Entonces, 60% de las muertes globales tuvieron lugar en India, en comparación con un porcentaje casi insignificante en China, porque allí no hubo tropas que volvieran de la Primera Guerra Mundial y así sucesivamente. Así que para estas personas acortar el reloj de la globalización de 1990 al presente es trivial. La globalización en un sentido general, genérico, es una larga historia de colonialismo, de utilización de tropas de una parte del mundo en otra, y así. Por lo tanto, debemos rechazar esta idea de que la globalización es solo un bebé, de unas pocas décadas, lo cual es una tontería. Eso es en realidad amnesia sobre el colonialismo.

De lo que hablan es de la nueva cadena de suministros, ya que se construye con ciudades de la costa china que son en gran medida, parte de la sección de fabricación de la cadena de suministros y así sucesivamente. Eso es nuevo. Estoy de acuerdo. Pero enfrentémoslo, chicos, si eres una empresa manufacturera alemana, una empresa de alta tecnología, vas a seguir fabricando. Y si no es en Wuhan, entonces se van a mudar a otro sitio, pero seguirán estando en China. ¿Por qué? Quiero decir, ¿cuántxs trabajadorxs alemanxs están dispuestxs a trabajar como los trabajadorxs chinxs? Lxs trabajadorxs chinxs tienen un par de ventajas. Una es que están altamente cualificadxs, porque las tasas de alfabetización son mucho más altas en China que en la India, en Ghana o incluso en Brasil. También son mucho más disciplinadxs. Han aprendido disciplina. Son más saludables. En la India hay pandemias sin parar, no se llaman pandemias porque atraviesan los estados indios, pero no salen del país. Así que, por muchas razones, la clase trabajadora china no va a ser simplemente despedida. Es muy difícil salir de este asunto particular de la cadena de suministros. El noventa por ciento de la vitamina C utilizada en los EE. UU. proviene de China. Así que dicen, ok, ahora vamos a fabricar la vitamina C en los EE. UU. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué trabajadorxs están dispuestos a ir a trabajar en una fábrica que produce tabletas de vitamina C a ese precio?

Y si dices, oh, vamos a comer naranjas entonces. ¿Quién las va a cosechar? ¿Cuántos trabajadorxs nacidos en los Estados Unidos están dispuestos aceptar esos salarios bajos para cosechar naranjas en Florida? No va a pasar. Entonces, saben, es muy difícil salir de la cadena de suministros. Pero también culturalmente, quiero decir, ¿cuántos trabajadorxs en los Estados Unidos están dispuestos a trabajar por unos seis dólares la hora? No va a pasar cuando estas empresas no están interesadas. Están acostumbradas a tener grandes márgenes de ganancias. En ese sentido, el giro no va a ser tan rápido.

Pero China ha sido extremadamente cautelosa sobre el hecho de que está en un abrazo satánico con los mercados occidentales. Este es un problema muy serio para el gobierno chino. De muchas formas, la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda es una forma de salir de su dependencia de los mercados europeos y estadounidenses. La reducción de la pobreza sigue haciendo crecer el mercado interno en China. Pero también existen otros mercados, en Asia Central, en Medio Oriente, etc. Hay una comprensión de que este abrazo satánico no es sostenible. China presta dinero a los consumidores estadounidenses, que luego compran bienes chinos, pero la mayoría de las ganancias no se acumulan en China porque mucho es repatriado por las grandes empresas. Pero este excedente yendo y viniendo es ridículo. El superávit chino está avalando el hecho de que las empresas estadounidenses no hayan aumentado los salarios en unos 35 años.

Entonces, ¿China está tratado de avanzar su causa? No creo que nada está tan claro. Creo que hay contradicciones aquí. El establishment chino, los intelectuales y el gobierno, son muy cautelosos en este período en particular. Porque como consecuencia de la covid-19, el volumen de comercio mundial ha disminuido en un 32%. Eso está teniendo un impacto en China. Se puede mandar a las personas de vuelta a las fábricas. Ya sucedió, pero al 80% de la capacidad. Pero los puertos no están abiertos, puedes enviar un barco al puerto de Los Ángeles, pero está básicamente congestionado. Así que, no creo que en China la actitud sea “oh, ahora vamos a ganar”. La actitud es sobria, primero se tiene que abordar la covid-19. En segundo lugar, tenemos que determinar una estrategia a largo plazo para hacer frente a esta nueva turbulencia en el mundo. Pero hay que reconocerle al establishment chino. Quiero decir, estxs intelectuales no están pensando en dos, tres meses, piensan en décadas, en 10, 20, 50 años. Tienen proyectos a largo plazo.

QC: Mucha gente toma la integración de China al sistema económico capitalista mundial como prueba de que China ha abandonado el camino socialista. Pero, por supuesto, es importante mirar lo que sucede cuando capitales entran a China, como China está reinvirtiendo el excedente que captura bajo ese sistema, y así. Por supuesto que la pregunta “¿China es aún socialista?” está sobre simplificada de entrada, pero ¿cómo piensa usted que nosotros, como marxistas, podemos abordar esta cuestión de forma crítica?

VP: Quiero reformular lo que me están preguntando. Estas preguntas: ¿China ha restaurado el capitalismo? ¿China es socialista? Yo creo que estas preguntas están equivocadas porque son, de alguna manera, preguntas no marxistas. Una pregunta no marxista es: ¿ algo es esto o aquello?

Ya sabe, quieren una respuesta directa. Estos binarios. Pero la tradición marxista es una tradición diferente. Creemos que la historia humana tiene lugar a través de una serie de difíciles contradicciones entre las aspiraciones de la gente, sus relaciones sociales y las fuerzas productivas que heredan. Estas cosas están en una cierta tensión. Luego están las tradiciones heredadas que tenemos. El materialismo histórico es una tradición muy rica para entender como se producen los cambios. Solo porque hay una revolución no significa que al día siguiente hay comunismo. No funciona así. Cuando se creó la República Soviética, los primeros 10, 15 discursos de los líderes que puedes leer, todos se están debatiendo. ¿Cómo creamos? ¿Cómo comenzamos un proceso de construcción socialista? Es un proceso, no es un evento. Una revolución es ambas cosas, el evento y el proceso. Pero una construcción socialista es un largo proceso y es un proceso de debate porque se heredan instituciones del pasado. Hay que transformarlas. Heredas tus limitaciones.

Por qué es que todas estas revoluciones sucedieron en los llamados países atrasados: Rusia, China, Cuba, Vietnam, quiero decir, un país que experimentó guerra química de los Estados Unidos. Su agricultura fue destruida por el napalm y el agente naranja. Y ahora la gente pregunta: “¿por qué no es socialista?” Amigos, no se puede destruir la agricultura de un país y luego decir “Oh, bueno, ellos deberían colectivizar”. A lo largo de todo el recorrido de Ho Chi Minh, no se va a poder producir nada en mil años, tal vez hasta puedes morir si comes esas cosas. Entonces hay que tener cierta paciencia.

Y en China ha habido una serie de debates a lo largo del tiempo. No solo dentro del comunismo, sino un debate más amplio de la sociedad china. ¿Cuál es el camino por seguir? Si se considera las experiencias china y soviética en la década de 1980, son experiencias muy diferentes. Lo que lxs dirigentes chinxs entendieron rápidamente fue que el cambio tecnológico estaba dándose a gran velocidad. Recuerdo haber leído los documentos internos de la Comisión del Sur, encabezada por Julius Nyerere. Y los miembros de esta comisión que eran de China estaban muy, muy interesados en como se daban las transferencias de ciencia y tecnología. Comprendieron que estaban, vamos a usar la palabra antigua, atrasados en ciencia y tecnología y que tenían que aprender de informatización, nuevas formas de producir y así.