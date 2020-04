A 46 años de la Revolución de los Claveles en Portugal, “A luta continua, vitória é certa”

Letra en idioma castellano:

Grandola, Villa Morena tierra de fraternidad,

el pueblo es quien más ordena dentro de ti,

oh ciudad.

Dentro de ti, oh ciudad, el pueblo es quien más ordena,

tierra de fraternidad, Grandola, Villa Morena.

En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad,

Grandola, Villa Morena tierra de fraternidad.

Grandola Villa Morena en cada rostro igualdad

el pueblo es quien más ordena dentro de ti,

oh ciudad.

A la sombra de una encina de la que no sabía su edad

juré tener por compañera Grandola, tu voluntad.

Grandola, tu voluntad juré tener por compañera,

a la sombra de una encina de la que no sabía su edad.

El pueblo, derrotando a la dictadura tomó el poder,

y las armas, con la ayuda de los civiles

se convirtieron en claveles.

¡Color rojo en aquellas calles!

¡Olor a flores en aquellas calles!

¡También la victoria en aquellos pueblos!

¡Y en las caras de los niños!

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp