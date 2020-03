¿Qué significa que Chile esté en estado de catástrofe?

La medida tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigor desde las 00:00 horas de mañana. Implicará la salida de las Fuerzas Armadas a la calle, y para ello, además, se designarán jefes de la Defensa Nacional que asumirán el mando en las zonas respectivas. “Las medidas específicas que correspondan, se adoptarán en forma progresiva, según la evolución de este virus y se informarán oportunamente a toda nuestra población”, aclaró el Mandatario.

De acuerdo al Presidente, en una alocución por circuito cerrado en La Moneda, la medida permitirá dar “mayor seguridad a nuestros hospitales y todos los sitios de atención de salud; proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas; resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social; garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población y proteger y resguardar mejor nuestras fronteras”.

El estado de excepción constitucional permite restringir libertades de locomoción y reunión, disponer requisición de bienes para asegurar su distribución, establecer cuarentenas o toques de queda, además de medidas administrativas extraordinarias necesarias para el restablecimiento de la normalidad.

“En estos tiempos de crisis está en juego la salud de los chilenos. En consecuencia, son tiempos que requieren unidad y no división. Liderazgo y no dispersión. Colaboración y no enfrentamiento. Responsabilidad y no improvisaciones. Generosidad y no egoísmos. Tranquilidad y disciplina para enfrentar esta pandemia”, declaró el gobernante.

El anuncio del Presidente se produjo en una jornada donde el ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó una nueva actualización de los casos de personas contagiadas con coronavirus en Chile, señalando que ya van 238 casos, vale decir 37 más que la jornada de ayer.

De ellos, hay 8 hospitalizados, ninguno en riesgo vital, dijo el titular del Minsal al término de un comité de emergencia que encabezó el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.