“Lo que dijo el Presidente el lunes terminó de convocar a la totalidad de las mujeres”

04. de marzo de 2020

Vivimos una semana emblemática y representativa de un Chile que cambió, aseguró la directora del centro MORI, Marta Lagos, al analizar en este primer episodio de marzo de La Semana Política la coyuntura marcada por la movilización del 8-M de este domingo. En este escenario, son claves los dichos del lunes del Presidente Sebastián Piñera en la promulgación de la Ley Gabriela. A juicio de la analista, las declaraciones presidenciales “terminaron de convocar a la totalidad de las mujeres” más allá del movimiento feminista y vuelven a demostrar que el Presidente “todavía no comprende lo que pasó (…) Eso me asusta, porque estamos en el mismo punto”. Marta Lagos abordó otros temas que marcan la agenda, como las movilizaciones sociales a casi cinco meses del 18 de octubre, la campaña de cara al plebiscito del 26 de abril y la llegada del coronavirus. Al respecto, aclaró que “los fenómenos sociales no se acabarán con el coronavirus”, aunque advierte que “lo más probable” es que la situación pueda afectar el día de la votación, por lo que el Gobierno debería estar trabajando para garantizar la participación electoral.

*Fuente: El Mostrador

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp