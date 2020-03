Carabineros hacen seguimiento a civiles y abusan de poder en Iquique

#iquique Auto particular nos espiaba afuera de la casa y pensamos que nos querían asaltar, nos acercamos a sacarle foto a sus caras para denunciar y se bajaron unos hombres con pistolas gritando que abrieramos el auto. Escapamos hacia la PDI a pedir ayuda y en el camino llegó todo este contingente de pacos que evitó la llegada al cuartel.Me acusaron de querer atropellar a funcionario de Carabineros, sacaron a punta de pistola a mi pareja del interior del auto, la revisaron manoseandola y se la llevaron sin decir por qué, para qué y ni adonde.El antecedente es que con mi pareja fuimos dirigentes universitarios , en 2018 fuimos detenidos en una manisfestación y brutalmente agredidos (me quebraron 3 costillas y la nariz) pero ellos me culparon por otra cosa, para callarme y meterme en la carcel, pero todo resultó ser mentira y la querella contra los agresores sigue hasta hoy.Desde ese montaje que se les cayó yo ya creía que las vigilancias en las cercanías a mi casa y recorridos de universidad se habían acabado.OS9 la inteligencia de Carabineros, es una cosa muy rasca y poco efectiva. Estos son los pacos de civil que espían a los dirigentes y ex-dirigentes. Con razón los narcos hacen lo que quieren.No se que quieren y sé que a muchos hostigan todos los días. Se llevaron a mi polola sin decir por qué, el control de identidad duró mas de 4 horas.Nos faltan palabras para describir la rabia que sentimosPido difundir! Coral

Posted by Paul CArvajal Flores on Friday, 6 March 2020