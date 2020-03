Alexánder Chuchalin, neumólogo: «El coronavirus puede provocar un brusco colapso inmunológico»

¿Cuáles son las recomendaciones principales contra el covid-19 para los ciudadanos de a pie? Conozca la opinión de uno de los neumólogos más reconocidos de Europa.

A continuación entregamos el texto de la entrevista. La transcripción la hemos tomado del sitio Interferencia Entrevistado por RT, la cadena de televisión rusa que se transmite a los países de habla hispana, el neumólogo Alexánder Chuchalin, de la Academia de Ciencias de Rusia y uno de los más prestigiados de su país, entregó su particular visión sobre el presente y el futuro de la pandemia de COVID-19 que hoy afecta a gran parte del mundo.

-Usted no sólo es uno de los neumólogos más reconocidos de Europa, sino que también forma parte del principal grupo de riesgo para el coronavirus. ¿Podría darnos algunas recomendaciones para las personas de su grupo de edad, aquellos que, como estamos viendo, son los más susceptibles a la alta mortalidad?

-Para comprender los grupos de riesgo de esta enfermedad, en primer lugar, hay personas que entran en contacto con animales que representan un reservorio biológico. Por ejemplo, en 2002 eran gatos africanos, en 2012 eran camellos, y ahora la ciencia todavía está un poco confundida, aún no se ha establecido completamente. Hay más evidencia de que se trataba de un tipo específico de murciélago, los que comen los chinos.

Este murciélago expulsa el coronavirus a través de sus deposiciones. Después de eso comienza un proceso de «siembra»; por ejemplo, a través de un mercado de mariscos, y así sucesivamente. Pero ahora ya estamos hablando de una epidemia, de personas que están infectando a otras personas. Esta etapa ya ha llegado.

Las infecciones con virus en la familia llamada coronavirus son muy comunes. Las personas tendrán contacto con estos virus muchas veces a lo largo de sus vidas. Dentro de un año, un niño presentará enfermedades que llamamos resfriados agudos hasta unas diez veces. Y detrás de estos resfriados agudos hay ciertos virus.

Entre ellos están los coronavirus. El problema es que estos patógenos aparentemente inofensivos terminan siendo ignorados, y la relación de causa y efecto entre un resfriado común y un virus nunca se puede entender. Si, por ejemplo, un niño se resfría, tiene goteo nasal, ¿vendrá algo más tarde? No hay forma de saberlo. Durante aproximadamente dos semanas, un niño o un adulto se enferma, y ​​todo esto desaparece sin dejar rastro.

Sin embargo, en 2002, en 2012 y ahora en 2020, la situación cambió cualitativamente. Debido a que los serotipos que comenzaron a circular afectan las células epiteliales.

Las células epiteliales son células que recubren el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y el sistema urinario. Una persona infectada tiene síntomas pulmonares y síntomas intestinales. Y el análisis de las pruebas de orina también muestra esta carga viral.

Pero estas nuevas cepas, de las que estamos hablando, tienen estas propiedades: hacer contacto con un segundo tipo de receptor, la enzima convertidora de angiotensina. Y este receptor está asociado con una manifestación más grave, que es la tos.

Por lo tanto, en un paciente con síntomas de daño en el tracto respiratorio inferior, una manifestación característica es la tos. Porque las células epiteliales en las partes más distales del tracto respiratorio están siendo afectadas. Estas vías respiratorias son muy pequeñas.

-Distal, ¿significa distante?

-Sí, distante y de pequeño diámetro.

-¿Es eso lo que tenemos después de los bronquios?

-Tenemos bronquios, luego bronquiolos respiratorios. Y cuando el aire, la difusión de gases pasa a través de la superficie de los alvéolos, pasa exactamente en esta parte del tracto respiratorio.

-Es decir, el primer síntoma es toser…

-No, el primer síntoma es secreción nasal y dolor de garganta.

-Pero lo que se dice es que esta enfermedad no causa secreción nasal…

-No. Aquí tenemos grandes preguntas sobre los datos. Se procesaron 74 mil registros médicos, y en todos ellos hubo rinorrea (secreción nasal). Cuando esto se comunica, de hecho hay algunos matices. La biología es así. El objetivo biológico del virus son las células epiteliales. La nariz, la región orofaríngea, la tráquea y luego los bronquiolos pequeños. Llegar a estas regiones es especialmente peligroso para los humanos. Y resulta que, al tener este mecanismo, el virus conduce a un agotamiento repentino del sistema inmune.

-¿Por qué?

-Una explicación que la ciencia ha estado dando es que una proteína llamada proteína 10 inducida por interferón está involucrada en el proceso. Es con esta proteína que se asocia la regulación de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Cómo debemos entender esto? Como un daño muy severo a los linfocitos.

-Entonces, ¿sería posible ver de inmediato la falla linfocitaria en el análisis de sangre?

-Sí. Y, si hay un aumento en los glóbulos blancos, las plaquetas aumentarán, en una linfopenia más estable: es decir, el efecto linfotóxico del virus en sí. Por lo tanto, la enfermedad tiene al menos cuatro etapas descritas. La primera etapa es el virus. Un resfriado inofensivo, nada más. Aproximadamente siete a nueve días en este intervalo.

Pero, del noveno al decimocuarto día, la situación cambia cualitativamente, porque es durante este período que se forma la neumonía viral y bacteriana. Después de que las células epiteliales en el espacio anatómico del tracto respiratorio han sido dañadas, se produce la colonización por microorganismos, especialmente aquellos que habitan en la región orofaríngea humana.

-¿Se refiere a las bacterias que ya están allí?

-Si, bacterias. Por lo tanto, estas neumonías siempre terminan siendo virales y bacterianas.

-Entonces, ¿el virus, por así decirlo, invade los alvéolos, donde algunas bacterias ya están cohabitando todo el tiempo? ¿Y viven allí solos, en ciertas cantidades?

-En general, creemos que el tracto respiratorio inferior es estéril. Así es como funciona el mecanismo de defensa para el tracto respiratorio inferior.

-¿No hay nada allí?

-No está habitada. Después de que el virus ingresó y rompió esta barrera, donde hasta ahora había un ambiente estéril en los pulmones, los microorganismos comienzan a colonizarse y a multiplicarse.

-Entonces, ¿no es un virus que causa neumonía? Por supuesto, la neumonía es causada por bacterias.

-Es la asociación virus-bacteria. Es en esta ventana que el médico debe demostrar su habilidad. Porque en general, el período viral es como una enfermedad leve, como un resfriado leve, malestar general, secreción nasal, un pequeño aumento de la temperatura, subfebril. Pero, cuando la tos aumenta y cuando hay dificultad para respirar, estos son dos signos que nos dicen: espera, este es un paciente cualitativamente diferente.

Si esta situación no se controla y la enfermedad progresa, habrá complicaciones más graves, lo que llamamos síndrome de dificultad respiratoria aguda, un shock. La persona ya no puede respirar por sí misma.

-¿Edema pulmonar?

-Mira, hay varios edemas pulmonares diferentes. De hecho, depende de cómo ocurra. Para ser precisos, llamamos a esto edema pulmonar no cardiogénico. Si, por ejemplo, el edema pulmonar cardiogénico se puede tratar con ciertos medicamentos, este nuevo tipo solo se puede tratar con una máquina para ventilación mecánica, o mediante métodos avanzados como la hemooxigenación extracorpórea.

Si una persona llega a esta etapa, la inmunosupresión causada por el fracaso de las inmunidades innatas y adquiridas se vuelve fatal, y el paciente sufre de patógenos agresivos como Pseudomonas aeruginosa y hongos. Y, en los casos de muertes que ocurrieron, para la mitad de los que habían estado en ventilación artificial durante largos períodos, los alvéolos estaban llenos de hongos.

Los hongos aparecen en la etapa de inmunosupresión profunda. ¿Cuál será el destino de esa persona que pasó por todo esto? Es decir, pasó por el período viral, sufrió neumonía bacteriana viral, sufrió síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar no cardiogénico y neumonía séptica. ¿Estará sana o no? Y, de hecho, el mundo debe preocuparse por esto: ¿cuál será el destino los que han sufrido una infección por coronavirus?

-Pero muchos se recuperaron, no se mantuvieron en ventilación, no contrajeron hongos. Infección respiratoria aguda, ¿es eso?

-Pero este problema es muy importante. Porque la medicina práctica se enfrenta al hecho de un fuerte aumento de la llamada fibrosis pulmonar. Y este grupo de personas que han tenido una infección por coronavirus desarrollará fibrosis pulmonar dentro de un año.

-¿Quiere decir, cuando el tejido pulmonar se pone rígido?

-Sí. El pulmón pasa a ser como goma quemada, si hay que hacer una analogía.

-Digamos, usted recibe a una persona de edad avanzada que ha sido diagnosticada correctamente con coronavirus. Y todavía no está en el noveno día, es decir, todavía no necesita ser sometida a ventilación mecánica. ¿Cómo la trataría?

-Usted sabe cuál es el problema aquí: todavía no hemos tratado a estos pacientes porque todavía no hay medicamentos, remedios que deben administrarse en esta etapa. No hay panacea. Debido a que un medicamento que actuaría en la fase del virus, en la fase viral-bacteriana, en el edema pulmonar no cardiogénico y en la septicemia, esta es una panacea, este medicamento no existe.

Si volvemos a la experiencia de 2002, cuando vimos la vulnerabilidad del personal médico, se instó a los médicos y enfermeras a usar Tamiflu y Oseltamivir, un medicamento contra la gripe. Y para ciertos serotipos de coronavirus, de hecho, el mecanismo de penetración celular es el mismo que el de los virus de la gripe. Por lo tanto, se ha visto que estos medicamentos pueden proteger a las personas que corren un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad.

O bien, si se identifica que alguien tiene el virus, puede recibir este medicamento, etc. Pero esto, quiero decir de nuevo, no se basa en pruebas serias. La situación es extremadamente amenazante, porque determina el destino de una persona. Un resfriado es una cosa. Y otra cosa es la neumonía viral-bacteriana, que es fundamentalmente diferente. Y aquí es muy importante enfatizar que es problemático ayudar a este paciente solo con antibióticos. Debe haber una terapia combinada, que incluye formas de estimular el sistema inmunológico. Este es un punto muy importante.

-A que se refiere ¿Le recetaría Amoxiclav con algún tipo de inmunomodulador?

-Sí, solo que generalmente recetaríamos cefalosporinas de cuarta generación, no Amoxiclav, en combinación con vancomicina. Esta es una combinación amplia, porque muy rápidamente hay un proceso de cambio de la flora grampositiva y gramnegativa. Pero en cuanto a qué medicamento inmunomodulador prescribir, esta es una pregunta para la investigación científica.

Entendemos que el sistema inmune sufrirá dramáticamente. Entendemos la alta vulnerabilidad de una persona a una infección que comienza a colonizar el tracto respiratorio. Desafortunadamente, no tenemos una línea clara. Pero lo que realmente puede ayudar a estos pacientes en esta situación son las inmunoglobulinas. Porque es una terapia de reemplazo. Para tales pacientes, se deben recetar altas dosis de inmunoglobulinas para que no desarrollen septicemia, para que al menos no entren en la fase de septicemia. Los médicos estadounidenses usaron este medicamento en sus pacientes con ébola. Este es un grupo de medicamentos, un análogo de nucleósido. Este es un grupo de medicamentos que se usan para el herpes, el citomegalovirus, etc.

-¿Esta es la terapia antiviral?

-No, este es un medicamento que actúa sobre los mecanismos celulares que resisten la replicación del virus. Donald Trump ha reunido, en los Estados Unidos, a todos los altos funcionarios que podrían hablar sobre drogas prometedoras. Planteó dos preguntas para prepararse para esa conferencia. La primera pregunta fue: ¿qué tan listos están los científicos en los Estados Unidos para introducir una vacuna?

-Dieciocho meses…

-Eso mismo. Prácticamente dos años. Luego preguntó, y en este caso? ¿Tiene el país medicamentos que pueda proteger? Y, de hecho, respondieron: sí, ese medicamento existe.

-¿Cual?

-Se llama Remdesivir.

– Por favor explique de qué se trata.

– Eso es lo que dijeron los científicos: que, dada la experiencia que ya tenemos, y las discusiones, etc. Aunque, por supuesto, hay otros medicamentos que se están investigando activamente. En general, esta dirección es muy interesante y, de hecho, se considera prometedora. El uso de células madre mesenquimales se considera prometedor. Pero, ¿en qué etapa?

-Como profesional que ha trabajado durante tantos años, tratando todo, desde el asma hasta la neumonía, ¿podría intentar predecir de alguna manera la evolución de esta epidemia, por ejemplo, en Rusia?

-Me gustaría decir que si comparamos a Rusia con el resto del mundo en ese coronavirus de 2002, no tuvimos un solo paciente aquí.

-¿Fue porque simplemente no los diagnosticamos?

-Como saben, hay aspectos notables de los servicios de salud rusos en esta situación, y me gustaría enfatizar eso. Existe el trabajo de nuestros servicios de salud y epidemiológicos. Realmente hacen todo lo posible para proteger a nuestro país. Este es un lado, como si fueran medidas punitivas. Y, por otro lado, está el trabajo del Vector Research Institute, que produjo diagnósticos para el coronavirus en poco tiempo, e hicieron absolutamente todo. Esto se probó en los CDC (Agencia de salud de los Estados Unidos), y obtuvieron una certificación que indica alta especificidad y sensibilidad.

-El kit de diagnóstico de Vector es el único certificado.

-Sí.

– El virus ya llegó a Rusia, no importa cuán duro haya trabajado el servicio de salud. ¿Cómo estima que se desarrollará la enfermedad? ¿Terminará en primavera, por ejemplo, con la llegada del verano en el hemisferio norte?

– Sabes, creo que la imagen repetirá lo que le sucedió al SARS. Si te acuerdas …

-¿Quiere decir, en 2002, cuando fue la epidemia de SARS?

-Sí ese. Si seguimos este escenario, podríamos decir que para abril o mayo el problema será menos grave.

-¿Sólo por el cese estacional de las infecciones respiratorias?

-Sí. El factor climático, más una serie de otros factores. Ahora, el problema, por supuesto, ya no es de China, sino de Europa. Los que regresan de estos países hoy, especialmente de Italia. Recuerda a Carlo Urbani. Él logró muchas cosas. Pienso en él como un héroe médico, que logró tanto. Era virólogo de Milán.

-¿En 2002?

-Era un experto en la Organización Mundial de la Salud. Fue en la OMS donde lo conocí. Fue incluido como especialista en coronavirus. Fue enviado a Hanoi. Estaban abordando a los médicos, y dependía de él ir a Vietnam. Cuando llegó, hubo pánico. Los doctores ya no iban a trabajar. Equipos de salud, lo mismo. Había pacientes, pero no había equipos de salud ni médicos.

Evaluó la situación. Con dificultad, logró romperlo, superar la situación de pánico en los hospitales. Pero lo más importante, comenzó a comunicarse con el gobierno y dijo: cierre el país en cuarentena. Fue allí donde todo comenzó. Todo comenzó con Carlo Urbani. Comenzaron a cambiar el rumbo.

-¿Los vietnamitas?

-Sí, el gobierno de Vietnam. Afectaría la economía, el turismo, etc. Pero encontró las palabras correctas y los convenció. Vietnam fue el primer país en salir de él. Pensó que su trabajo estaba hecho. Recolectó materiales para el examen virológico y abordó un avión para Bangkok.

Estaba programado para reunirse con virólogos estadounidenses allí. Durante el vuelo, se dio cuenta de que se había enfermado. Cayó enfermo de la misma manera que esos pobres vietnamitas en el hospital. Y comenzó a escribir, describiendo todo. Ahora es como era entonces, y así es como me siento.

-¿El vuelo duró tres horas?

-Sí, alrededor de tres horas. Y en el transcurso de esas tres horas se convirtió en un inválido que ya no podía levantarse y moverse solo. Aquí vemos cómo funciona la ventana y entendemos cuándo se establece la neumonía: la duración de esa ventana puede ser extremadamente corta. Y cuando apenas podía bajar las escaleras del avión, dejó su última contribución: «Los estoy saludando para que no se acerquen a mí».

Quiero decir, los virólogos estadounidenses querían conocer a Urbani, pero él dijo: no tenemos ningún contacto. Murió en una unidad de cuidados intensivos. Se realizó una autopsia. Y de su tejido pulmonar, se aisló una cepa que recibió su nombre: «Urban I-2». Esta es toda una historia que te estoy contando. Una tragedia, por supuesto.

-¿Estamos de acuerdo en que el virus se encuentra entre la población? Realmente ya no podemos controlarlo.

-¿Te preguntas recomendaciones simples? En primer lugar, tenga el mejor cuidado posible de la mucosa nasal y el área orofaríngea.

-¿Lavarlo con agua salada?

-Sí, lávelo a fondo. Puede preparar el agua salina o usar enjuagues nasales comerciales para detener la secreción nasal y para un lavado efectivo. Es decir, se debe conseguir la sensación de respiración libre y sin obstáculos. Lo segundo es el área orofaríngea, detrás de la campana. También es necesario lavar bien la región orofaríngea.

-Es decir, ¿no es suficiente introducir el líquido a la nariz, también necesita hacer gárgaras en la garganta?

-Sí, y enjuague. Y no seas perezoso. Hazlo hasta que tengas una sensación de vías respiratorias limpias. Entre todos los cuidados, este es más efectivo. Aconsejaría a las personas que pueden comprar un nebulizador.

-¿Un nebulizador en aerosol?

-Sí. Esto permite llevar la higiene del tracto respiratorio superior a un buen estado. Cuando comienza una tos, es conveniente aplicar los medicamentos que se recetan para pacientes con asma bronquial; puede ser Berodual, Ventolin o Salbutamol. Estos medicamentos refuerzan la limpieza mucociliar, aliviando el espasmo.

-¿Se refiere a expectorante ACC mucolítico o Acetilcisteína ?

-Sí, ACC y Fluimucil. Y lo que no puede usar son glucocorticosteroides: la replicación del virus se acelera rápidamente por ellos.

-¿Qué serían ellos?

-Los corticosteroides son prednisona, metilprednisolona, ​​dexametasona, betametasona.

-Entonces, ¿no necesita inyectarse hormonas corticoides si tiene una infección viral?

-Hay esteroides inhalables. Y hay pacientes con asma que están enfermos y en esta terapia. Pero eso requiere recetas personalizadas. Por supuesto, 2020 pasará a la historia médica como el año de una nueva enfermedad. Tenemos que admitir que entendemos esta nueva enfermedad. Aparecieron dos nuevas neumonías. Primero, fue una neumonía causada por cigarrillos electrónicos y vapores, en los Estados Unidos la gente murió de ella.

-Muchos miles de adolescentes. Sí, este es un hecho conocido, y aún no está claro cómo tratarlo. Los pones en ventilación mecánica y mueren de inmediato.

-Sí. ¿Entiendes cuál es este problema? Aquí están los cambios en los pulmones que ocurren durante este proceso. Parecen ser similares a los cambios en los pulmones debido al coronavirus. Este es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, del que estamos hablando. La literatura plantea varias preguntas sobre el papel de los coronavirus en los trasplantes. Uno de los problemas es la bronquitis obliterante, que ocurre especialmente en los trasplantes.

-¿Trasplante de pulmón?

-Sí, pulmón y médula ósea. Células madre De hecho, todo se hizo bien, todo es normal, la persona está respondiendo a esta terapia y el problema de la insuficiencia respiratoria está empezando a aumentar. Y la causa de esta bronquiolitis fue la tos, es un coronavirus..

