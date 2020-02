Yo Soy El Dueño De Todo

Yo soy el dueño de todo,

pero nunca tengo nada.

Yo hago la luz, hago el fuego,

hago el viento y hago el agua.

Yo soy el dueño de todo,

pero nunca tengo nada.

Mis manos a la madera,

le hacen hacer maravillas.

Yo soy quien templa el acero,

y quien echa la semilla.

Mis manos a la madera,

le hacen hacer maravillas.

Yo hago la silla y la mesa,

y no tengo a’nde sentarme.

Total, si ya no me queda

ni el derecho de cansarme.

Yo hago la silla y la mesa,

y no tengo a’nde sentarme.

Yo hago el palacio, y mis hijos

duermen en ranchos de lata.

Soy martillo, hacha, tenaza,

pinza, cuchara y azada.

Yo soy el dueño de todo,

pero nunca tengo nada.

El día en que yo me canse,

¡van a arder las llamaradas!

