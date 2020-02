«No tenemos agua en este momento. Tendrá que esperar»

Hemo subido este video, para que Usted lo vea y reflexione sobre el problema; más aún cuando vivimos en el único país del mundo donde los poderosos se han adueñado del agua y la han hecho su propiedad.

Desconocemos la organización www.water.org. Es posible que sea una organización ejemplar y digna de imitar, pero con las necesidades de los seres humanos hay hoy día no pocos haciendo negocios. Así por ejemplo, con el hambre, con la educación, con la salud, con la vivienda, hay no pocas empresas haciendo negocios no pequeños. Le advertimos estos, para que entienda que no estamos en condiciones de recomendar a www.water.org para que Usted haga donaciones. Si está dispuestx a hacerlo, averigüe bien antes de hacerlo. Por ejemplo, hasta hace pocos años, aquel nido con pájaritos, utilizado como logo por la transnacional Nestle, era un símbolo de bondad y preocupación por la alimentación. Hoy sabemos que no es así y quizás nunca lo fue. Si no nos cree, vea esto:

Para Nestlé “el agua no es un derecho y debe tener un valor de mercado y ser privatizada”

por Sinaltrainal (Colombia)

Publicado el 21 agosto, 2013

