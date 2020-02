Fraude en laboratorio alemán LPT arroja dudas sobre la aprobación de la UE del glifosato en 2017

Presentamos un documento de la organización PAN Europe y varios videos, que demuestran la forma en como funciona el LPT, un laboratorio alemán top, en el cual empresas farmacéuticos internacionales hacen probar los medicamentos que, si pasan la barrera, llegaran a nuestros organismos, recetados por un médico, como medio para recuperar nuestra salud. Pero no tan sólo eso, instituciones como la Unión Europea (UE) se apoyan para respaldar decisiones como fue la prórroga del uso del Glifosato! Vea usted como nos engañan, ¡burdamente!, en temas tan importantes como es la alimentación nuestra y de nuestros hijos. ¡Criminales!, es el único adjetivo que puede utilizarse aquí para calificar la conducta del LPT. Y el Parlamento Europeo ¿Que dice?. Las evidencias que se le han presentado son macizas. La corrupción de la elites, de los empresarios no es propia y exclusiva de Chile, de Latinoamérica, ni de Europa. Es una característica promovida, estimulada, por el neoliberalismo. Los medios no les importan. Les importa el resultado, para lo privado.

Redacción de piensaChile El fraude en laboratorio alemán arroja dudas adicionales sobre la reaprobación del glifosato en 2017 y sobre todo el procedimiento de evaluación de la seguridad de los plaguicidas de la UE.

El Laboratorio de Farmacología y Toxicología (LPT) de Hamburgo, que recientemente se descubrió que había cometido un fraude en una serie de pruebas reglamentarias, también había realizado muchas de las pruebas del expediente de reaprobación del glifosato en 2017, según revela un nuevo estudio. Al menos uno de cada 7 estudios regulatorios de glifosato, con el certificado de «Buenas Prácticas de Laboratorio» (GLP), provienen del LPT Hamburgo, el mismo laboratorio que fue sorprendido manipulando los estudios de toxicidad de GLP reemplazando animales muertos por vivos, cambiando los datos de los tumores a «inflamaciones» y generalmente distorsionando los datos para complacer a sus clientes. Es muy preocupante que los estudios GLP todavía sean considerados como el estándar científico de oro por las autoridades reguladoras que parecen creer que hacer trampa bajo el GLP es imposible. PAN Europa pide a la Comisión Europea que descarte los estudios realizados por el laboratorio de LPT del expediente del glifosato que se está reevaluando actualmente a nivel de la UE, y de cualquier otro expediente.

Basándose en los testimonios de los empleados del LPT y en las pruebas de fraude realizadas en el LPT Hamburgo, uno de los principales laboratorios de GLP de Alemania, la encuesta (1) realizada por las organizaciones PAN Alemania, Global2000 y Corporate Europe Observatory revela que al menos el 14% de los nuevos estudios reglamentarios presentados para la reaprobación del glifosato en 2017 fueron realizados por el LPT Hamburgo. El número podría ser mayor, ya que esta información en los expedientes a menudo permanece sin ser revelada al público. El laboratorio se enfrenta actualmente a acusaciones penales y, aunque es imposible saber si el fraude se produjo únicamente en los estudios relacionados con el glifosato, cualquier prueba entregada por el LPT Hamburgo debe considerarse poco fiable y, por lo tanto, debe ser descartada del procedimiento de reevaluación.

Las buenas prácticas de laboratorio son una norma obligatoria en los estudios de reglamentación que obliga a los laboratorios a anotar una serie de puntos finales en un formato específico. Este sistema permite un mayor nivel de normalización de la presentación de informes y un control más fácil por parte de las autoridades reguladoras.

Angeliki Lyssimachou, toxicólogo ambiental de PAN Europa, dijo: «La gran mayoría de los estudios que conducen a la aprobación de un plaguicida se llevan a cabo por la propia industria de los plaguicidas, ya sea directamente o a través de laboratorios contratados como el LPT Hamburgo. Hemos criticado este conflicto de intereses durante muchos años. Nuestra coalición de más de 140 ONG «Ciudadanos por la ciencia en la regulación de los plaguicidas» (2) pide regularmente a la Comisión que abandone este escandaloso proceso: las pruebas deben ser realizadas por laboratorios independientes bajo escrutinio público, mientras que la financiación de los estudios debe ser apoyada por la industria».

Hans Muilerman, oficial de política química de PAN Europa, añadió: «Durante años, los Estados miembros europeos, la AESA y la Comisión han defendido la creencia de que un estudio BPL financiado por la industria es más fiable que un estudio no industrial y no BPL. Los reguladores han descartado miles de estudios independientes sobre plaguicidas que muestran daños a los seres humanos o a la naturaleza porque no son BPL, en virtud del principio de puntuación Klimisch» (3).

«Al incluir estudios no relacionados con el GLP, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado el glifosato como un probable carcinógeno. Es al dar tan poco peso a todos los estudios no relacionados con el GLP que la Comisión Europea y los Estados Miembros llegaron a una conclusión diferente. ¡Es hora de que la salud de los ciudadanos tenga prioridad sobre los beneficios de las empresas!» Lyssimachou concluyó.

Contacte con PAN Europa, Angeliki Lyssimachou, +32 496 39 29 30, angeliki@pan-europe.info

*Fuente: PAN Europe

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

Notas:

1. https://www.global2000.at/sites/global/files/2020-GoodLaboratoryPractice…

2. https://citizens4pesticidereform.eu/

3. La puntuación de Klimisch es una creación de los empleados de BASF, una empresa productora de pesticidas. Se supone que evalúa la fiabilidad de los estudios de ecotoxicología y utiliza la certificación BPL como criterio para descartar los estudios no industriales. De hecho, la gran mayoría de los estudios universitarios no son BPL, ya que la certificación es muy cara, poco flexible y no es adecuada para la investigación académica.

