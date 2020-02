El triángulo fatal

El vértice del triángulo se cierra sobre Gerardo Morales. El bloque de diputados peronistas de Jujuy prepara el borrador de un pedido de juicio político al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca. El proyecto busca apoyo de un sector del gobierno capaz de partir el sostén político de Morales, cuya arbitrariedad respecto de Milagro Sala es cada día menos sostenible.

Las escandalosas filtraciones difundidas el domingo pasado por El Cohete a la Luna admiten la subordinación del Poder Judicial a la jefatura del carcelero de Milagro Sala. Baca dice en los audios que Milagro no está presa por delitos, sino por su capacidad de movilización popular. Y sostiene, entre risas, que no sale de prisión porque Gerardo Morales no quiere. Esto surge del diálogo con una amiga que entregó el archivos a este medio. Allí Baca, cansado, se pregunta por qué no liberan a Milagro. Su amiga responde que es porque su jefe no quiere, en relación a Morales. Y Baca afirma que eso es así.

—No la quiere soltar.

–Yo iba a ir mañana, pero no puedo –dice Baca—. Me han puesto una reunión de acuerdo para las 10 con este quilombo de la Milagro. ¡Que ya me tiene seca las bolas, la Milagro!

Y agrega:

—Voy a estar metido en ese quilombo. ¡Por qué no la suelta ya a la Milagro, y se dejan de joder!

—Porque… porque tu jefe no quiere –dice ella.

– Jaja –ríe él—. No la quiere soltar –y ríe de nuevo—. No la quiere soltar. Como que los jueces, no se ubican que ya no es lo que era. ¿Has visto?

El bloque del Frente de Todos-PJ de Jujuy desgrabó los diálogos textuales en los que las voces aparecen apretadas, entre medios tonos y risas. La desgrabación es más detallada que la publicada aquí la semana pasada, y esa breve respuesta es otra revelación. El bloque también avanza sobre el Ministerio Público de la Acusación, encabezado por Sergio Lello Sanchez, a cargo de la estructura todopoderosa de persecución penal creada en diciembre de 2015, con la asunción de Morales. Los diálogos de Baca con su amiga también fueron claves para revelar su rol institucional: el fiscal aparece como un apretador de jueces y fiscales, un hombre que escribió una ley a la medida de si mismo con la colaboración del hijo del gobernador. Y que es parte del mismo equipo del magistrado.

—¿Cómo un fiscal puede tener condiciones de juez? —quiere saber la amiga del juez durante el diálogo.

—La Ley que creó el Ministerio de la Acusación es excesiva —dice Baca—. La escribió Lello a la medida de sí mismo. Lello, que es Jefe de la Acusación, amigo de Gastón Morales, hizo una ley para sí mismo. ¿Has visto cuando alguien escribe una Ley dándote todo? Tenés derecho a poner cada cosa, lo querés, y lo ponés.

Y en otro tramo:

—Pero, ¡eso rompe la razón misma de la ley! —dice su interlocutora.

—Hay un exceso. Hay que ponerlo en caja al Lello, un poco con el Superior Tribunal. Yo no quiero. Todos quieren ponerlo en caja, sometido al Superior. Pero yo no puedo dejar que lo maltraten mucho porque —dice— es del equipo.

Estas filtraciones, que ponen un punto final a la ficción jurídica de la detención de Milagro, también contradicen la defensa que Baca hizo días atrás. El jefe del Superior admitió que los audios contenían su voz, pero dijo que habían sido manipulados, editados y malinterpretados. La publicación de dos audios sin cortes que este Cohete hace en esta edición, lo desmiente. La única edición que se hizo fue la distorsión de la voz de su interloctura, para proteger la identidad.

Audio 1: Por qué no la largan.

Audio 2: Esto estaba claro.

La reacción

Durante la semana hubo reuniones, llamados y una intervención del PJ nacional que terminó de alinear a los diputados del bloque del Frente de Todos-PJ de Jujuy para definir una estrategia. Unos piden la renuncia de Baca. Una solución que también el viernes analizaban los radicales, porque evitaría exponer el tema de fondo. Otros, en cambio, impulsan el juicio político a él y al fiscal Lello Sánchez, además de una denuncia penal, la derogación del Ministerio Público de la Acusación y la declaración de emergencia judicial. Las medidas tienen chance de hacerse efectivas. La Legislatura tiene 48 integrantes. El bloque del FdT-PJ y renovadores tiene 16. Para lograr mayoría simple, buscan aliados en el bloque de 8 diputados del vicegobernador Carlos Haquim. Esa escalada puede ser un problema para Morales, dado que esa alianza es parte de la estructura local de Cambiemos con la que mantuvo atada la mayoría en el Parlamento. De volverse efectiva, también es posible que Baca apure el paso al costado y así evite más escándalo.

“Por total falta de independencia, por falta de imparcialidad, por falto de probidad, por falta de recato y buen trato, y si hay dignidad, debería renunciar”, dijo la diputada peronista Liliana Fellner el lunes pasado en conferencia de prensa. Hablaba de Baca.

Los diputados analizan tiempos y estrategias. La denuncia penal sería presentada mañana lunes. Pero el juicio político debe esperar hasta las sesiones ordinarias de abril o acelerarse con quórum radical en extraordinarias. Pese que todo eso puede ser más lento que una renuncia, para gran parte del bloque peronista no es lo importante. “Lo importante es lo que dijo Baca, no si renuncia”, dice la misma Fellner. “En los diálogos con su amiga puso de manifiesto la falta total de independencia del Poder Judicial, porque el que va a seguir manejando los hilos es Gerardo Morales”.

Ese es el gran problema de este lugar, dice la diputada. Liliana Fellner hace dos años no era capaz de pronunciar una sóla palabra pública, y la emergencia de su voz es uno de los datos que permite ver el resquebrajamiento de Morales. Ella vivía muerta de miedo, con la casa vigilada, y una causa que pendía sobre la cabeza de su hermano que estuvo 36 horas detenido, y del que el presidente del STJ también habló con su verba locuaz.

“Que Baca se vaya, bárbaro —dice ella—. Pero el problema no se termina. El peligro es la falta de independencia que comenzó con la ampliación del Superior y siguió con la Ley del Ministerio Público de la Acusación, y su titular Lello Sanchez”.

Gangrena

Cuando Morales asumió el primer mandato el 10 de diciembre de 2015, en una semana envió un paquete de leyes a la Legislatura que rediseñó la matriz del sistema de Justicia. Entre gallos y medianoche consiguió estructuras nuevas y ubicó en los vértices a hombres que le reportaban.

El 15 envió el proyecto para ampliar de 5 a 9 miembros el Superior Tribunal. Dos diputados radicales votaron a favor y 24 horas más tarde juraron como vocales, uno era Pablo Baca. Los otros dos nuevos jueces habían sido diputados radicales. Y garantizó la mayoría automática de cinco votos con el aporte de la entonces presidenta del Superior, Clara Langhe de Falcone, Titina, también radical y antigua abogada de Morales, la persona que desde hace cuatro años cuando encuentra un micrófono abierto dice que Milagro Sala está detenida porque la gente la quiere en la cárcel.

El día 17, la Legislatura aprobó la creación del Ministerio Público de la Acusación que le quito atribuciones a la antigua fiscalía de Estado del STJ al succionar todas las facultades de persecución penal. A la cabeza del MPA quedó Sergio Lello Sánchez, amigo del hijo del gobernador, Gastón Morales, con quien, según Baca, diseñó el contubernio de ese Ministerio apretador y construido a su imagen y semejanza.

El paquete de reformas meteóricas incluyó, además:

Concurso Público para la Selección de Jueces, Fiscales y Defensores

Creación de la Cámara de Casación Penal;

Creación del Ministerio Público de Defensa

Creación del Servicio Público de Defensa Penal Provincial

Juzgados Especializados en Violencia de Género;

Creación del Fuero en lo Penal Económico y de Delitos contra la Administración Pública;

Creación del Fuero Ambiental y de las Fiscalías Ambientales de la Provincia;

Oficina Anticorrupción

Emergencia en Seguridad Publica

Las versiones taquigráficas de aquellos días muestran que las razones del apuro estaban en la calle. Milagro había iniciado el acampe el día 14 de diciembre. El 15 ingresaba el pedido de ampliación de la Corte local y el jefe del bloque radical decía que no querían jueces para meter presa a la gente, pero que eso que pasaba en la calle era una cosa inentendible.

“Usted fíjese, señor presidente”, dijo Alberto Piqui Bernis, que habla por Morales. “En realidad no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Nosotros no queremos que la Justicia tenga preso a nadie, sí meter presos a los delincuentes, al que está fuera de la ley, pero el señor gobernador Gerardo Morales tuvo un día hábil de gestión, el viernes y el lunes metieron un acampe que todavía está. Obviamente que son actitudes que la sociedad repudia, pero ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Es una cosa inentendible.”

Piqui Bernis encabezó esta semana una conferencia de prensa tras la filtración. Es la primera vez que los radicales salen a responder una denuncia en esos términos, y con conferencia de prensa convocada de urgencia, en cuatro años.

El PJ había hablado un día antes. Y había anunciado que iría por el juicio político de Baca y de Lello, porque el presidente del STJ no sólo reconocía subordinación al Ejecutivo, presiones sobre jueces y fiscales, sino también porque —dijo la diputada peronista Alejandra Cejas a este medio— mostraba la verdadera genética del MPA con una configuración a medida. A Bernis le preocupó exactamente ese punto. Ni Baca. Ni su futuro. Dijo que todo lo que dijo el presidente del STJ lo dijo a título personal. Pero se quejó de la nota, de la filtración y volvió a levantar el cuco de Milagro: dijo que todo era una operación K cuyo fin era voltear la megacausa y al MPA.

“Es un poder independiente y los temas no deben mezclarse, el bloque del PJ pretende que se caiga la Megacausa donde están imputados muchos de los funcionarios de su gobierno”, dijo, pero se hizo flaco favor. El mismo argumento usaron Carlos Stornelli y Daniel Santoro no hace mucho, para defenderse de la mancha venenosa del espía Marcelo D’Alessio. Los dos están procesados en Dolores.

La estructura del MPA es la usina de los últimos escándalos. Y dinamita que parece volverse en contra de Morales a medida que avanzan los meses. El área denunció a jueces y fiscales que se negaron a acusar a Milagro. Luego activó causas contra diputados que se negaron a apoyar proyectos como el Presupuesto. El año pasado impulsó denuncias contra tres integrantes del Tribunal de Cuentas. Persiguió a una secretaria penal tras su participación en la marcha del Ni Una Menos. Luego a un secretario penal que se negó a un desalojo. Y en septiembre escaló los enfrentamientos al impulsar una denuncia contra el fiscal general del STJ, Alejandro Ficoseco, que apoyó a los dos secretarios perseguidos con un dictamen. Por esa última decisión peregrinó a Jujuy la Asociación de Fiscales de la República Argentina. Y el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, que alineó al partido para frenar el juicio político a Ficoseco en la Legislatura.

Es es el escenario en el que explotaron los audios.

Semana crónica

El domingo pasado a las dos de la madrugada, el artículo del Cohete entró al teléfono de una diputada. ¿Pero qué hace esta persona mandándome un audio a esta hora?, dijo, pero miró. Leyó. Y ya no durmió. No fue la única. Titina Falcone también lo había recibido.

Presidenta del STJ, en diciembre ella volvió a decir públicamente que Milagro no podía salir de la cárcel porque la sociedad no quería. El STJ sacó un comunicado. Y ella debió dejar la presidencia. Baca ocupó su lugar.

Baca menciona a Titina en los diálogos. Su amiga dice que Morales debería escuchar más a los integrantes del Superior. Baca, que el problema es que escucha demasiado a la Vieja. La Vieja Falcone, aclara, que no sabe nada. Y otra vez ríe a carcajadas.

—Tienen que cuidarse —dice la interlocutora—, porque después son ustedes los veladores de los muertos.

—¡¿Que?! —pregunta él y no termina de entender.

—Los veladores de los muertos —insiste ella—: todo lo que haga mal el juzgado, termina llegando al Superior.

—¡Llega! ¡Claro que llega! —dice Baca—. Llega como la mierda.

Y agrega:

—Llega, y después tenés que estar acomodando cosas difíciles de acomodar.

Y ella:

—Gerardo tendría que escuchar mejor…

—La escucha a la Vieja que no entiende mucho —dice Baca—. A la Vieja Falcone, has visto.

—Que no entiende nada.

A las 21.52 del domingo, Titina se desquitó. Entró a un grupo de WhatsApp con amigos jueces y abogados que no encontraban los audios. Dijo: Acá están los audios. Y ella misma los viralizó.