La cobardía de Carabineros no tiene límites. No hay nada que justifique el abuso brutal que hacen del monopolio del uso de las armas que como ciudadanía les hemos entregado. Ya llegará el día en que los veamos en tribunales, nacionales o internacionales, pues no habrá perdón, sólo justicia. Y ese día llegará y terminarán con su huesos en una cárcel común, pues esta vez no habrá cárceles de 5 estrellas. No lo dudes, pues a pesar de tus armaduras, tu violencia, tus patrones, ¡Venceremos!

