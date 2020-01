«Verdad, verdad mi verdad, no quiero tu autoridad, sólo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad»

Por mi piel morena borraron mi identidad

me sentí pisoteado por toda la sociedad

me tuve que hacer fuerte por necesidad

fui el hombre de la casa a muy temprana edad

.

Ya que que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad

y que sólo me acompaña paña paña mi vivir

Verdad, verdad mi verdad

no quiero tu autoridad

solo quiero caminar con dignidad

y conquistar mi libertad.

.

mi gente de piel

piedad y tempestad

los ojos de mi barrio se llueven en humedad

contra viento y marea creamos humanidad

en contra del silencio rompiendo la frialdad

.

Ya que que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad

y que solo me acompaña paña paña mi vivir

Verdad, verdad mi verdad

no quiero tu autoridad

solo quiero caminar con dignidad

y conquistar mi libertad.

.

No necesitamos sangre real

No reconocemos fronteras

No aceptaremos sus millones

No escucharemos más sermones

Donde ustedes ven el miedo nosotros vemos verdad

ustedes crean rabia al nombre de la autoridad

ustedes son los pobres carecen de dignidad

sepan ustedes no queremos caridad

no tenemos sus casas, tenemos la comunidad

no tenemos sus guardias, tenemos la vecindad

necesitan nuestra música para ver la realidad

pero jamás conocerán la solidaridad.

.

Verdad, verdad mi verdad

no quiero tu autoridad

solo quiero caminar con dignidad

y conquistar mi libertad.

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp