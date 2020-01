Valparaíso: Matías Orellana pierde un ojo por impacto directo de lacrimógena

La madrugada del 01 de enero 2020 el joven Matías Orellana recibió el impacto directo de una lacrimógena en la zona orbital de su rostro, lo que le provocó daño en su ojo derecho, con estallido ocular y pérdida total de la visión. Este hecho sucedió de la plaza Aníbal Pinto, lugar que fue inaugurado como “Plaza de la Resistencia” el pasado 31 de diciembre. Los enfrentamientos y la violenta represión ejercida por Fuerzas Especiales en este lugar ha sido constante y esta se ha visto reforzadas este último tiempo, por el accionar de personal de la PDI junto a Carabineros.

Ayer, en las afueras del Hospital Carlos Van Buren, donde está hospitalizado Matías Orellana, su padre, después de haberlo visitado, manifestó lo siguiente:

“Matías sufrió una fractura de cráneo expuesta, donde se rompió la membrana que recubre el cerebro. No pudieron realizarle de inmediato una operación ahí, así es que momentáneamente le pusieron un parche. El ojo desgraciadamente lo perdió por el impacto de la lacrimógena, se le reventó. De ánimo digamos que está relativamente bien, considerando que es una persona bastante optimista. Igual estamos achacados por el tema, pero en general pensando positivo. Lo que más pidió es que ´por favor esto se viralice y poder recabar todas las pruebas que se puedan.”

Por su parte, el Dr. José Migue Bonilla, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico de Valparaíso y funcionario del Hospital Carlos Van Buren, expresó que:

“Vine a visitar a Matías básicamente para hacer un protocolo que se llama “Protocolo de Estambul”, que en el fondo es recibir un relato breve del paciente con las lesiones que tiene, el contexto en el cual fueron producidas. Él en estos momentos se encuentra consciente, pero la lesión es de gravedad, es una lesión grave, porque hay estallido ocular y además hay una fisura, una especie de comunicación de un huesito quebrado con las meninges que recubren el cerebro, lo que significa que hay una posibilidad que haga una meningitis en los próximos días (..) hay que ver la evolución en el resto de los días. Él está en la Unidad de Cuidados Intermedios en este instante, está bien protegido, está bien cuidado, hay un equipo completo que lo asiste (…) lo bueno es que él está bastante optimista, por su personalidad especial que tiene es un hombre muy fuerte que va a salir adelante sin lugar a dudas. A partir de mañana va a ser evaluado de su ojo, desde el punto de vista de la profundidad que tiene su lesión. El ojo izquierdo está en buenas condiciones.”

Más adelante, el Dr. Bonilla, visiblemente conmocionado por esta situación, agregó: “quiero además, como un porteño indignado, como integrante de la Asamblea del Cerro Alegre y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, hacer un llamado a la solidaridad internacional por los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Chile. Basta de represión, basta de criminalizar las protestas, basta de mutilar y asesinar chilenos. A mí personalmente, cuando hablé con Matías, me dejó muy impresionado por la entereza y valentía que tiene y es un ejemplo de coraje para seguir luchando.”

Astrid Oyarzún, también presente en dicho lugar solidarizando con Matías y su familia, manifestó:

“La Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Social está a disposición de la familia para denunciar y difundir esta situación, exigiendo justicia y reparación para todo lo que él requiere en su tratamiento y en el cambio radical que en este momento está sufriendo Ustedes saben que las mutilaciones de este nivel ha sido una violación de Derechos Humanos sistemática, contextualizada, intencionada, y Matías sería la víctima 401, y es necesario, por lo tanto, mantener una organización activa de denuncia de este tipo de violaciones a los Derechos Humanos.”

La familia, junto a diversas organizaciones sociales, hizo un llamado a reunirse hoy jueves a las 10 de la mañana en las afueras de la Intendencia Regional de Valparaíso, para manifestar el repudio ante este lamentable hecho, exigiendo verdad y justicia.

Centenares de personas se hicieron eco de esta convocatoria, entre ellas integrantes de las distintas organizaciones y colectivos que forman parte de la Mesa Social de Valparaíso, como asimismo la agrupación “ Murga Klandestina”, de la que forma parte el profesor de Educación Física Matías Orellana.

La rabia e indignación de las porteñas y porteños se podía percibir en el ambiente cargado de energía que se fue generando a medida que se incrementaba el número de manifestantes presentes frente a la Intendencia Regional.

Un familiar de Matías se dirigió a las y los presentes, manifestando Familiar: “Ahora vamos a subir a reunirnos un grupo de familiares directos con el Intendente, pero quiero decirles que estamos muy agradecidos de esta masiva presencia para solidarizar con Matías y se lo haremos saber, lo que sin duda lo pondrá muy contento.”

Mientras los familiares ingresaban al interior del edificio, las y los manifestantes coreaban a viva voz “¡Justicia, verdad, no a la impunidad!”. Como un homenaje a Matías, la “Murga Klandestina” realizó una intervención artística-musical, de alto contenido político y social.

Mientras la familia se reunía con el Intendente, la contenida rabia e indignación de las y los manifestantes presentes dio paso en una serie de acciones directas, como fue el arriar las banderas oficiales, la chilena y la de la Intendencia, que se encontraban en las astas ubicadas en el frontis del edificio, procediendo a quemarlas, para luego colocar e izar la bandera del pueblo mapuche en su lugar. También descargaron su indignación y furia debido a la mutilación ocular sufrida por Matías Orellana, lanzando huevos contra la puerta de entrada a la Intendencia, pegando unos trozos de géneros con ojos ensangrentados sobre la puerta, para posteriormente lanzar piedras y golpear con numerosos objetos contundentes los ventanales, los que quedaron visiblemente averiados, antes de que el contingente de las Fuerzas Especiales presentes en el lugar reaccionara con el carro lanza aguas y el lanzamiento de bombas lacrimógenas.

Un amigo de Matías, que estuvo presente junto a la familia en la reunión con el Intendente Jorge Martínez, a la salida de la misma expresó:

“Salimos con la sensación de injusticia, de que son solo palabras, porque el Intendente no asume que hoy hay un cambio en el modo de actuar de la policía y que realmente no se trata de impedir las manifestaciones, sino que se trata de provocar a las personas y generar peligro real y público. Esto es un problema de seguridad pública y es un problema también de Terrorismo de Estado. Yo soy amigo de la infancia de Matías y me parece fundamental visibilizar que el problema es de carácter estructural. Matías está llamando a que visibilicemos esto. No es solo Matías, son 401, son miles de torturados y torturadas, de violados y violadas. No queremos que esto se siga repitiendo. Aquí hay un estallido social, hay demandas legítimas, existe organización, se están generando Asambleas y Cabildos, y desde ahí queremos lograr las transformaciones. El Intendente quiere que esto no sea algo político, es político, es fundamentalmente político, son las decisiones y como se está organizando el territorio.”

El año 2020 acá en la ciudad Puerto tuvo un inicio enérgico y, por lo que sucedió en la madrugada de ayer miércoles primero y hoy jueves 02 de enero, queda claro que las porteñas y porteñas siguen decididamente luchando y manteniendo viva la rebelión popular que comenzó el 18 de octubre de 2019.

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 02 de enero 2020

