¿Quién dijo que la breva estaba pelá y en la boca?

A veces a la historia le falta algo de sociología, política y algo de economía. Tambien la filosofía ayuda. En lo concreto Sergio, debes reconocer que después de 95 años algo hemos cambiado, así como el entorno internacional.

La clase obrera de la época es hoy la clase media aspiracional con sus estratos alto, medio-medio y bajo. Los excluidos del sistema caen bajo el paraguas del presupuesto público asistencial y la caridad tipo teleton u otros de la iglesia.

Hoy la intelectualidad representa un contingente que nada tiene que ver con los entelo aristócratas de otras épocas donde sus ideas seguían el ritmo de las leyes, esto es mucho después de los hechos. Nunca leí dichos criticos de esos intelectuales del 25 sobre un código penal de 1870 que aún seguia vigente por esa época; tampoco, ni aún ahora, se criticaba a Claro Solar sobre la nuda propiedad que en la actualidad ha llevado a la mayor explotación de los recursos naturales por las transnacionales que se conoce.

No espero que los intelectuales del 25 hubiesen participado en las barricadas, pero que al menos hubiesen dicho una palabra sobre instituciones y prácticas trágicamente nocivas y obsoletas en su época. Las Odenanzas Mineras de Carlos III estaban más adelantadas que los intelectuales del 25 habían cogitado.

Los tiempos han cambiado y muchos esperamos que desde las barricadas se entienda la lucha por una Asamblea Constituyente Autoconvocada. En estos días las Comunas y los estudiantes están señalando la ruta. La constitución actual señala que la soberanía reside en el Pueblo. Lo que no dice la Constitución es que la Soberanía no es un don , se conquista. Como eso no se enseña en los claustros universitarios hay que ir, en tiempos de crisis, a la Calle para saber como se hace.

