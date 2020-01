Un país con olor a lacrimógena

ya van 30 años y no se va

llega siempre un enemigo

viene siempre en su camión

tiene cara de vampiro

yo le canto su canción, dice

“Paco vampiro, paco vampiro

tienes sed de sangre

paco vampiro, hasta tu mamá

te dice conchetumadre”

Ya no seas traicionero

no te olvides de quien soy

que las balas se devuelven

si me diste yo te doy

balas!

sangre!

canto!

sangre!

Un país con olor a lacrimógena

y el sabor amargo que no se va

queda siempre en la boca

y te hace recordar

que nos queda más batalla

y tenemos que pelear

porque mandan a su amigo

el que viene en su furgón

tiene cara de vampiro

le cantamos su canción, dice

“Paco vampiro, paco vampiro

tienes sed de sangre

paco vampiro, hasta tu mamá

te dice conchetumadre”

Ya no seas traicionero

y admite la verdad

que la sangre que derramas

es tu hijo y tu mamá y son tus

balas!

sangre!

llanto!

sangre!

(Ana, diles)

Y cómo pides paz mientras torturas?

cómo pides paz mientras tú matas?

cómo pides paz mientras matas?

Hay que ser muy careraja

para pedir paz si no hay justicia

Créditos:

Escrita y producida por Alex Anwandter, en Santiago de Chile entre el 25 y 27 de octubre de 2019.

Ángel Parra: guitarra eléctrica y guitarra acústica de 12 cuerdas

Ana Tijoux: voz

Francisco Victoria: coros y quena

Felicia Morales: coros

Marcelo Wilson: coros

Raúl Abarca: coros

Franz Mesko: saxo alto

Sebastián Carrasco: trompeta

Arreglos de bronces y coros: Marcelo Wilson

Grabada por Víctor Muñoz

Mezclada por Alex Anwandter y Víctor Muñoz

Masterizada por Francisco

Gráficas: Enciclopedia Color y Amalgama Lab

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp