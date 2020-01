¡Nunca más la herencia de la dictadura que ustedes defienden con tanto esmero!

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante la normalización de la persecución política en el país necesitamos manifestar nuestro rotundo rechazo.

¡Es inadmisible que en un país que pretende llamarse “democrático” se persiga de la manera en que se está haciendo a quienes legítimamente manifiestan su descontento! ¡En contra de quienes protestamos! ¡No lo vamos a tolerar!

Desde hace unas semanas, a fines de octubre, el pueblo salió nuevamente a la calle para decirles que nos aburrieron y que de una vez por todas hagan su pega por el bienestar del país y no en favor de sus intereses egoístas ¿Y cómo responden? ¡Con represión!

¡Sí! ¡Nos aburrieron! ¡Ya no más! Si ustedes responden con balines, lacrimógenas y amenazas, nosotros y nosotras respondemos con calle, con creatividad y con la fuerza de nuestras convicciones.

¡Sepan que nosotros y nosotras somos la clase política que le devolvió la dignidad a esa palabra!

¡Sepan que en cada ámbito de la vida nacional en que se están cometiendo abusos e injusticias, ahí estaremos para recordárselos y no para pedir, sino para EXIGIR que se corrijan!

¡Los y las estudiantes secundarixs que salieron a la calle el 18 de octubre son los mismos y mismas que estuvieron en las sedes de la PSU este lunes y martes pasado, son quienes encendieron la chispa para que de una vez por todas Chile vuelva a mirarse con esperanza, con la convicción de que somos el pueblo quien la lleva, el que pone los temas y el exige justicia, equidad, justicia y dignidad. ¡NO VAMOS A CEJAR EN ESO! ¡YA SALIMOS Y NO NOS VAMOS A ENTRAR!

Estamos con la ACES, estamos con los presos y presas políticas de esta institucionalidad mentirosa, que ejecuta lo trazado por la dictadura y con todas las víctimas que ustedes han dejado en las calles de Chile. Somos quienes se rebelan y lo seguirán haciendo hasta tener el país que merecemos.

El grado de ineptitud de este Gobierno y los representantes de los anteriores es tan grande, que estamos cada día más unidos y más fuertes. Estamos despiertos, estamos de pie, luchando, como parecía que nunca lo volveríamos a hacer. ¡CHILE DESPERTÓ Y NO SE VA A VOLVER A DORMIR!

¡A cada cosa que la calle ha reclamado, han respondido con represión!

¡Estamos en la calle desde hace 83 días y ustedes no escuchan, no resuelven, no acatan el mandato del pueblo, que es el verdadero soberano! ¡Ustedes se siguen comportando como nuestros dueños, y nosotros les estamos gritando que somos libres!

Claro, es que la verdad dice que no hay peor sordera que la estupidez: ¡BUENO, SI NO QUIEREN ESCUCHAR, NOSOTROS LES VAMOS A DESTAPAR LOS OÍDOS A PUNTA DE CACEROLAZOS Y MOVILIZACIÓN!

¡NUNCA MÁS, ¡NUNCA MÁS SIN EL PUEBLO! ¡Nunca más la herencia de la dictadura que ustedes defienden con tanto esmero!

¡Nosotros no necesitamos permiso para manifestarnos, porque nosotros y nosotras somos el país! ¡No ustedes y sus privilegios!

¿Ustedes creen que tenemos miedo? ¡Pues no! El miedo, en medio de la noche, es no tener a nadie en quien apoyarse. ¡Y sepan ustedes que aprendimos a prender fuego! ¡Si ustedes son oscuridad, nosotros y nosotras somos luz que se enciende en cada esquina de Chile! ¡Si ustedes nos quieren callados y calladas, les responderemos con gritos de rebeldía! ¡Si nos niegan un acceso, abriremos cientos!

¡Nosotras y nosotros tenemos la justicia de nuestro lado, no la de sus instituciones, sino la de verdad, la que recuperamos cada día que pasa! ¡Hoy son 83, mañana 84, el domingo 86, y serán 200 o 300 días, o los que hagan falta! Porque hoy sabemos que nos jugamos la dignidad de nuestras vidas por las décadas que vienen. La de nuestrxs hijxs, la de las generaciones que no veremos, pero que sí nos importan.

Sabemos que quien no lucha por todo lo que es justo, en realidad no lucha por nada.

¿Podemos confiar en lo que prometen? ¡No! ¡Porque ustedes son fieles herederos de los colonizadores que llegaron con espejitos a embolinarnos la perdiz y robarnos lo que es nuestro! ¡Ustedes se han apropiado de todo y lo vamos a recuperar! ¡A nosotros y a nosotras nos queda la dignidad! ¡Hoy nos juntamos y no nos vamos a volver a soltar!

Ya son casi 30 las muertes, sólo desde el 18 de octubre! Son decenas las agresiones sexuales de sus cobardes; más de 300 personas heridas en sus globos oculares, varias decenas de encarceladxs, que para nosotros y nosotras sí cuentan y no serán en vano.

¡LOS CRIMINALES SON USTEDES!

¡NO A SUS LEYES CRIMINALIZADORAS! ¡NO A SUS ACUERDOS! ¡NUNCA MÁS SIN NOSOTROS Y SIN NOSOTRAS!

¡VAMOS CHILE, CARAMBA! ¡CHILE NO SE RINDE!

Adhieren:

* Junta de Vecinos Villa Olímpica.

* Comité de Vivienda Villa Olímpica.

* Cultura Villa Olímpica.

* Colectivo Muralista Memoria & Color Villa Olímpica.

* Espacio Villano.

* Escuelita Comunitaria Villa Olímpica.

* Asamblea Territorial Empart.

* Asamblea Territorial Villa Freí.

* Bloque Oriente secundario BOS

* Señal 3 Victoria.

* Colectivo y televisión Comunitaria Señal Raices

* Víctimas de Trauma Ocular

* Red colaboradores en apoyo a víctimas y sus familias.

* Comité Socioambiental Feminista 8M.

* Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT

* NO+AFP – Comunal Ñuñoa.

* Club Social, Deportivo y Cultural De Cuneta

* Coordinadora por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre.

* Red Chilena de Cultura Viva Comunitaria

* Escuelas de la Poesía

* Movimiento Descentralización Poética

* Casa Alquimia, Puente Alto

* Somos Cerro Blanco – CONACIN

* Cholas Disidentes

