Marchemos en silencio CONTRA LA REPRESION: Sábado 18 de Enero del 2020 a las 11.30 hrs.

Mujeres autoconvocadas de nuestro grupos, nos invitan el Sábado 18 de Enero del 2020 a las 11.30 hrs., a que MARCHEMOS EN SILENCIO CONTRA LA REPRESIÓN.

Desde el Metro Salvador hasta La Moneda, terminando en el Memorial de las Detenidas Desaparecidas y Ejecutadas Políticas (Metro Los Héroes).

En conmemoración a las víctimas del estallido 18 – O y exigiendo el inmediato cese de la violencia represiva contra la legítima demanda ciudadana.

Varias agrupaciones, colectivos y organizaciones sociales se han sumado como convocantes.

Esta Marcha contra la Represión, a través del ABSOLUTO SILENCIO, llama a una reflexión más profunda sobre la estrategia represiva utilizada por el gobierno de Sebastián Piñera, y ejercida a través de Carabineros de Chile, como mecanismo de control del orden público, y que ha resultado en una violación sistemática a nuestros derechos fundamentales y constitucionales.

Las invitamos a sumarse y a difundir en sus RRSS para que seamos miles!!!

El abogado de Derechos Humanos, Cristian Cruz, en entrevista para teleSUR, explicó que ningún delito es aceptable, mucho menos perpetrado por funcionarios públicos o la policía. «En Chile se recrea el método que tenían los agentes de la dictadura, que no se identifican, en vehículos particulares, que suben por la fuerza a ciudadanos que tampoco pueden identificarse y donde no se cumple ningún parámetro de la ley y yo no descarto que esto corresponda a una situación planificada para infundir el terror en la población».

teleSUR

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp