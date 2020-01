Marcha «Obligatoria»: El Peor Gobierno de la Historia

Borderline – En primera línea ft. Akadroow Nos costó tanto encontrarnos que no nos volveremos a soltar. ¡¡Que siga la lucha!!. Posted by BorderLine on Thursday, 16 January 2020

En primera linea

(El tipo)

Yo soy la vida que ha germinado en la sombra

soy la miseria escondida bajo la alfombra

soy el secreto que grita que no lo escondan

soy al que nadie mira, soy al que nadie nombra

yo soy el pobre el flaite, al que todos escupen

al que persiguen los guardias en el puto super

soy al que llamaron del maldito hospital una semana

después de morir por no tener como pagar

soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado

desesperado porque no ha llegado a fin de mes

soy cada madre agobiada que se ha endeudado con el supermercado

para que sus hijos tengan que comer

soy cada niño no deseado que han abandonado

y en el infierno del sename tuvo que crecer

soy el que abrió los ojos y a balazos lo cegaron

soy el que dio sus ojos para que tú puedas ver

(Coro akadroow)

Si nos dan el tiempo el dia en que uno nunca más va a aparecer

Si nos dan el tiempo la mentira y sus bastardos van a arder

Escúchame hermano voy a donde estén

En primera línea donde sea bro

Tanto que nos costo el volvernos a ver, que te juro que no nos vamos a soltar de ahora

(akadroow)

El poderoso quiere fuego

Y va a tener fuego

Por qué soy la rabia pensé que dormía, mientras el paco me golpeaba

Con el llanto crudo que soltaba mi ‘mana

Cuando decidió partir

Por qué esta vida no es sana

Ella me llama y vuelo

(El tipo)

Yo soy la plaza sin pasto con la calle rota

La población sin un árbol cuando el sol azota

Yo soy la cancha sin arcos

Donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota

Soy el que vive con el mínimo y suda la gota

Que viaja horas en una micro de pie y apretado

Yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia

Yo soy el segregado, el Cuma sin educación

al que mandaste de vuelta a su sucia población (NdR: Ver video más abajo)

Al que miraste en menos, el muerto de hambre

Al que trataste de roto conchetumadre

Soy el que vio morir a amigos en manos de narcos

El que pidió un motivo para no drogarse tanto

El que se dijo que consigo con salir de cuarto y sin embargo sigue convencido de que vale algo

(Coro akadroow)

Si nos dan el tiempo el día en que uno nunca más va a aparecer

Si nos dan el tiempo la mentira y sus bastardos van a arder

Escúchame hermano voy a donde estén

En primera línea donde sea bro

Tanto que nos costó el volvernos a ver, que te juro que no nos vamos a soltar de ahora

(El tipo)

Yo soy la rabia convertida en rebeldía

Soy el dolor que por debajo a todos nos unía

Soy la empatía que sonreía la alegría

Cuando vuelva a encontrarse tu viva mirada con la mía

Soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra

El que flamea con orgullo su propia bandera

El que pelea por lo justo y ahora se revelan contra

Un puto presidente que nos declaró la guerra

Soy el primera línea que protege como fiera

A sus hermanos hasta que vivir valga la pena

Con una piedra y un maldito escudo de madera

Hoy me muero en Baquedano o en una lista de espera

Soy el que fue a manifestarse y no volvió jamás

Soy el que grita fuerte sin justicia no habrá paz

Soy el que aguanta terremotos y hoy hace temblar

Hasta que entre nosotros se haga costumbre la Dignidad

(Coro akadroow)

Si nos dan el tiempo el día nunca más va a aparecer

Si nos dan el tiempo las mentiras y sus bastardos van a arder

Escúchame hermano voy a donde estén

En primera línea donde sea bro

Tanto que nos costó el volvernos a ver que te juro que no nos vamos a soltar ahora

Si nos dan el tiempo el día nunca más va a aparecer

Si nos dan el tiempo las mentiras y sus bastardos van a arder

Escúchame hermano voy a donde estén

En primera línea donde sea bro

Tanto que nos costó el volvernos a ver que te juro que no nos vamos a soltar ahora.

Funa en el Portal La Dehesa (Uno de los Centros comerciales de la élite santiaguina)

