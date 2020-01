Lonquimay: ¿Quiénes son los violentistas? ¡Carabineros quemó 15 viviendas mapuche-pehuenche!

LLAMADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DENUNCIA CONTRA GOBIERNO CHILENO POR NUEVA BRUTAL CAMPAÑA REPRESIVA A COMUNIDADES DE LA NACIÓN MAPUCHE EN LA CORDILLERA DE LONKIMAY

.

Lonkimay, 16 de enero de 2020

A partir de hoy, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, a nuestro pueblo, a la sociedad civil organizada y movilizada, a los actores del mundo de los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo y del wallmapu, a las y los estudiantes, trabajadores, académicos, artistas y personas solidarias en general; para denunciar una práctica represiva consiste en la quema de viviendas, bienes y pertenencias de niños, niñas y miembros de las comunidades mapuche que ejercemos nuestro derecho al territorio, por parte de agentes armados del Estado chileno. Hecho ocurrido contra las comunidades Camargo-Millaleo, Caciana Ñanco y Pelan Mawida del lof Mallin del Treile en Lonkimay.

[URGENTE] Carabineros, la policía chilena ha incendiado las construcciones de los mapuche enclavados en la cordillerana localidad de Lonquimay. Acción criminal del Gobierno de PIÑERA que llamamos a ser repudiado por todos los medios. Difundir ampliamente!@PiensaPrensa pic.twitter.com/q9BfHuDeXq — ATM (@PuLofMapuXawvn) 15 de enero de 2020

Quedará en la historia que, éste 15 de enero de 2020, Hernan Trizano Avezzana, el ”Búfalo Bill” chileno precursor del Cuerpo de Carabineros de Chile a fínales del siglo XIX, que incendió las viviendas de nuestros abuelos junto a su policía criminal donde asesinó y persiguió a nuestra gente sobreviviente hacia la montaña, hoy vuelve a nuestra cordillera comandando a la milicia armada –llamada Carabineros de Chile- para prender fuego a unas 50 vivienda y todo tipo de enseres, utensilios domésticos y ropa de abrigo y de cama de personas y niños de nuestras familias asentadas en la denominada “Hacienda la Fusta”, lugar que hemos designado con su nombre original AZKINTUWE.

La gravedad de este proceder, que cuenta con los testimonios y evidencias registradas por nuestra gente, no es posible dejar que pase como una más de las brutalidades propia de la policía chilena. Constituye un peligroso acto de violación de los derechos humanos colectivos de nuestro pueblo en su conjunto, por cuanto revive y aviva el método –de la tierra arrasada- a través del cual Chile y sus colonos europeos nos arrebataros el 95% de nuestro territorio hace un poco más de 100 años.. Cualquier organismo que se tenga por protector y/o promotor de los derechos humanos que guarde silencio o no investigue lo ocurrido no podrá ser considerado sino como una mera fachada para fines desconocidos tributarias del poder.

Toda la sociedad chilena ha presenciado y vivido las acciones criminales de la policía militarizada en los últimos meses, por lo que saben de lo que estamos hablando. Apelamos también a la conciencia de cada uno para entender nuestra lucha y apoyar la idea de que los mapuche sólo ejercemos nuestro derecho al territorio que fue quitado y rematado a sangre y fuego, lo cual sigue ocurriendo.

Finalmente, desde el territorio, se valoran todas las muestras de apoyo y solidaridad que se han iniciado, tanto en el terreno como desde la distancia. Aquello, -tal como lo hemos acordado en nuestro Koyagtun- nos permitirá avanzar con mayor fortaleza en nuestro proceso de control y reconstrucción territorial como pueblo, y no tan solo como un grupo de comunidades.

Al mismo tiempo, anunciamos la presentación de todas las acciones legales que estén a nuestro alcance para exigir justicia. Por ello, extendemos el llamado para que nos acompañen este lunes 20 a las 12.30 horas en la Corte de Apelaciónes de Temuco, en la presentación de un Recurso de Amparo.

Desde territorio Mapuche – Pewenche.

Comunidad Camargo Millaleo

Comunidad Caciana Ñanco

Comunidad Pelan Mawida

Alianza Territorial Mapuche ATM

Comunicaciones PuLofMapuXawün

*Fuente: AlianzaTerritorialMapuche