La rueda de la historia se detuvo, encontró un obstáculo, un escollo que le obligo a parar y que trizo por completo un modelo económico que, era hasta hace unos meses, el ejemplo del neoliberalismo moderno. Un grupo de jóvenes rebeldes levantó una formidable “barricada” en su camino, e impidió que la rueda siguiera avanzando por el camino del abuso, del engaño, oprimiendo al pueblo para enriquecer a los dueños del país y a las elites políticas, cómplices de la desigualdad y miseria en la que tienen sometido al pueblo chileno.

Estos jóvenes hicieron sonar el campanazo de alerta y nos recordaron que la patria estaba mal y que estábamos perdiendo la dignidad, nos recordaron que, tal cual lo hicimos para derrocar a la dictadura, sólo luchando es que podemos conseguir nuestros derechos. A partir de allí, en las grandes y magnificas manifestaciones sociales, nos unimos todos y todas en nuestras esperanzas, dispuestos y dispuestas a lograr sueños, los que el egoísmo de quienes nos gobiernan, como ha sucedido en toda nuestra historia, nos impiden alcanzar.

La respuesta de la élite a esta decisión de luchar contra la desigualdad, el abuso, la corrupción, como siempre ha sucedido, es la represión y la violencia, en este caso una represión criminal que ha sido una verdadera carnicería, orientada por un gobierno incapaz de entender que ya no pueden seguir gobernando como antes y que ya no basta con criminalizar la protesta social. A pesar de ello, la represión no intimida al pueblo organizado, las calles de Chile son cada vez mas anchas para recibir y acompañar a quienes luchan por sus derechos. Las leyes de la represión y el orden ya no nos amedrentan, ni mantendrán a raya el reclamo social que día a día es mas grande.

La rueda de la historia seguirá avanzando y nuestra acción, en unidad, podrá hacerla avanzar en la dirección de la recuperación de la dignidad y de la justicia social.

