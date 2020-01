El buque Escuela Esmeralda: Otro símbolo del terrorismo de estado

Valparaíso, 05 de enero 2020



Hoy día domingo 05 de enero de 2020, el Buque Escuela Esmeralda recaló en Valparaìso después de haber finalizado su crucero de instrucción Nª 64.

Integrantes de la “Agrupación Amigos de Miguel Woodward” ( sacerdote que estuvo prisionero en dicha nave, lugar donde fue torturado, posteriormente asesinado y su cuerpo hecho desaparecer ) junto a miembros de diversas organizaciones de Derechos Humanos de la V Región, se reunieron en el Muelle Prat a la 10.30 de esta mañana para “funar” la llegada de dicha embarcaciòn, repudiando de manera enérgica las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en este recinto flotante de prisión y tortura, que funcionò como tal durante los primeros días del golpe de Estado de 1973.

Javier Rodríguez, integrante de la Agrupación Amigos de Woodward, manifestó que:

“Pese a los esfuerzos que hemos hecho todos estos años tratando de encontrar los restos del padre Woodward, que fue enterrado en forma clandestina en el Cementerio de Playa Ancha, estos no han dado resultados positivos, ya que los datos que se han obtenido de algunos testigos y que han derivado en diligencias judiciales a cargo del Ministro en Visita Jorge Arancibia, quien además ha mostrado una gran sensibilidad y dedicación, no han permitido hasta ahora encontrar los restos del sacerdote torturado a bordo del Buque Escuela Esmeralda. Para nosotros la Esmeralda es otro símbolo màs de la impunidad que todavía existe en nuestro país, junto con la estatua de Merino, que fue uno de los principales responsables del golpe de Estado, que se encuentra en los jardines del Museo Naval y que exigimos que sea sacada de alli como una forma concreta de desmonumentar la dictadura. Además, como ha quedado materialmente demostrado en los registros de los libros del Cementerio de Playa Ancha, el sacerdote Miguel Woodward fue enterrado en dicho camposanto con fecha….., pero la Armada de Chile, guardando un “pacto de silencio” al màs puro estilo de las asociaciones mafiosas, ha negado sistemàticamente, tener antecedentes al respecto.

En el Buque Escuela, en la Esmeralda, más de trescientas personas, mujeres y hombres fueron torturados, y allí el sacerdote Miguel Woodward fue muerto en su cubierta. Ese buque para nosotros está manchado con sangre. Ese buque no es “embajadora de Chile”; ese buque no es “dama blanca”. La Armada chilena nunca ha querido reconocer, ni hacer gestos para limpiar la imagen de ese buque tan nefasto para Chile. Por eso estamos acá y donde vaya se le realizará la “funa”. En todos los países donde llega hay manifestaciones de protesta. Eso no sale en la prensa oficial naturalmente. Nosotros queremos un Chile limpio, queremos un Chile nuevo; queremos una nueva Constitución y exigimos terminar con la impunidad. Creemos que ya Chile cambió y las FuerzasArmadas tienen que dar un paso gigante para que cambien hacia el bien. Exigimos no màs tortura, no màs desapariciones, no màs represión en las manifestaciones sociales, no màs gente ciega, no más gente muerta Por eso estamos acà, porque el buque Escuela no representa nuestros valores, sino que representa los valores de la muerte y de las torturas. Ahora estamos acà y gritamos “¡La Armada chilena debe responder, matar a los chilenos no era su deber!” ; ”¡Justicia, verdad, no a la impunidad!; ¡Ni blanca, ni pura, fue centro de tortura!; ¡ No a la estatua de Merino, por golpista y asesino!”

Eduardo Morris, integrante de una de las organizaciones de Derechos Humanos presentes en esta movilización, expresó lo siguiente:

“La Agrupaciòn de Familiares de Ejecutados y Ejecutadas Polìticas nos manifestamos una vez màs en este Muelle Prat para expresar el repudio que despierta el Buque Escuela Esmeralda que viene regresando de su viaje de instrucción anual después de pasar por varios puertos del mundo, donde también ha recibido el repudio por haberse usado como un centro de prisión y tortura durante e inmediatamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.”

Por su parte, una mujer que estuvo prisionera y fue torturada a bordo de la “dama blanca”, manifestó:

“En este grupo de manifestantes estamos algunas sobrevivientes del Buque Escuela Esmeralda. Nosotras estuvimos prisioneras en ese buque y jamàs hemos mentido, La que sì ha mentido es la Armada de Chile, que siempre ha tenido un Pacto de Silencio para no dar los nombres de los culpables. Los que dieron la orden de torturar, lo que dieron la orden de asesinar están libres. Por eso, cada vez que llega y cada vez que se va la Esmeralda, estamos presentes para testimoniar que en el Buque Escuela Esmeralda hubo prisioneros y prisioneras, se torturò, se violaron sistemàticamente los Derechos Humanos de hombres, mujeres, ancianos y niños. Mientras no haya una verdadera justicia y juicio y castigo a los culpables vamos a estar aquí denunciando estas atrocidades”

La mañana de hoy domingo 5 de enero de2020 fue un dìa gris acà en Valparaìso, como un símbolo de la opacidad y la bruma que todavía cubre con un manto de impunidad el actuar de las Fuerzas Armadas en nuestro país y en este caso especìfico de la Armada de Chile, ya que aùn después de 46 años desde que se produjera el golpe de Estado del 11 de septiembre de 10973, que derrocò el gobierno legìtimo, democrático y constitucional del Presidente Salvador Allende, todavía no se conoce el paradero de muchos detenidos y detenidas desaparecidas, y tampoco se ha condenado y castigado a todos los culpables , tanto militares como civiles, de las innumerables atrocidades cometidas mediante el terrorismo de Estado que asolò a nuestro país durante 17 años.

La impunidad que se arrastra desde esa época, permite nuevamente hoy en dìa que el gobierno de Sebastiàn Piñera, ante al accionar resuelto del pueblo chileno rebelde que busca conquistar sus derechos, vuelva nuevamente a cometer brutalidades represivas de características similares a las que se realizaron durante la dictadura cìvico militar encabezada por Augusto Pinochet.

