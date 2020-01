Carta de un compañero preso durante la revuelta de octubre

.

No ha sido fácil adaptarse a este espacio tan colmado de conductas autoritarias, por parte del personal como por parte de lxs presxs. Las acciones que llevo a cabo en mi día a día no son en vano, detrás hay una postura y un fin, que puede tener o no el mismo camino que el de ustedes, y si es así, entenderán mi accionar. No dejen de luchar con esta caída, no fallen en este momento tan preciado donde sus almas libres piden con anhelo rondar por las calles, con las esperanzas de cambiar las bases de este ineficiente sistema. Cayó uno, pero caerán miles, y esa no será excusa para dejar de luchar ni menos para ser un esbirro de este sistema, que me mantiene apartado de la sociedad por luchar por causas justas. Doy gracias a cada unx de ustedes que ha participado en acciones de solidaridad hacia mí como hacia mi familia y por facilitar los recursos necesarios para verme fuera de estas celdas. Extraño a cada unx de ustedes y lxs siento tan cerca cuando se llevan a cabo actividades de solidaridad con lxs que más me apañan en este proceso; sepan que me entregan mucha energía para seguir con la lucha desde adentro ♥ .