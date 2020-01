Carabineros reprime con violencia y cobardía. ¿Protocolo? ¿Qué es eso?

San Bernardo, ayer. Paco Vampiro fuertemente armado detiene a una joven de 15 años y amenaza con su arma en todo momento a quienes graban lo ocurrido.

Registro de lo ocurrido en Antofagasta, en las calles Avda. Argentina con Baquedano.

Un país con olor a lacrimógena

Ya van treinta años y no se va

Llega siempre un enemigo

Viene siempre en su camión

Tiene cara de vampiro

Yo le canto su canción (dice)

Paco vampiro, paco vampiro

Tienes sed de sangre

Paco vampiro, hasta tu mamá

Te dice conche tu madre

Ya no seas traicionero

No te olvides de quien soy

Que las balas se devuelven

Si me diste, yo te doy

Balas

Sangre

Canto

Sangre

Un país con olor a lacrimógena

Y el sabor amargo que no se va

Queda siempre en la boca

Y te hace recordar

Que nos queda más batalla

Y tenemos que pelear

Porque mandan a su amigo

El que viene en su furgón

Tiene cara de vampiro

Le cantamos su canción (dice)

Paco vampiro, paco vampiro

Tienes sed de sangre

Paco vampiro, hasta tu mamá

Te dice conche…

