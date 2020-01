Bloque sindical de Unidad Social da por desahuciado diálogo con el Gobierno

Desde el Bloque sindical de Unidad Social, denuncian que no existe voluntad del oficialismo de escuchar las demandas de la ciudadanía, por lo que declaran desahuciado este diálogo «inconducente y sin destino» y anuncian que «profundizarán las movilizaciones» en los próximos meses.

Tras 38 días desde la cita con el Ministro del Interior Gonzalo Blumel, el Bloque sindical de Unidad Social acusa que no ha existido ninguna respuesta del Gobierno a las demandas expresadas por las organizaciones, razón por la cual estas han decidido dar por desahuciado el diálogo con La Moneda.

Desde la mesa sindical han expresado que comprobaron “la nula voluntad del Ejecutivo por dar respuesta a las demandas de la ciudadanía”, y sostienen que las conversaciones con el Gobierno resultaron ser “inconducentes y sin destino”.

Los puntos más urgentes por los que representantes de Unidad Social aceptaron conversar con el oficialismo son el término de la represión y las violaciones a los derechos humanos, y castigos para quienes las cometieron; el establecer una Asamblea Constituyente y soberana en vez de la denominada Convención Constitucional, que no garantiza una real representación del pueblo en su conjunto, como argumentan; y avanzar en la agenda de demandas sociales haciendo cambios estructurales, cosa que aún no ocurre.

“El Gobierno continúa violando sistemáticamente los derechos humanos, persiste en mantener una Convención Constituyente no Soberana y, en materia de demandas sociales, mantiene la misma agenda legislativa neoliberal”, denuncian desde el colectivo de organizaciones. “Le señalamos claramente al Gobierno que nuestro interés no era negociar, sino exponer las demandas de la ciudadanía. Bajo esa premisa, le dijimos que las respuestas no tenía que dárnosla a nosotros, las respuestas debía dárselas al pueblo que a lo largo del país se ha movilizado por ellas“.

Por su parte, y en una conferencia de prensa hoy en la mañana, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, habló en representación del Bloque sindical y aseguró que profundizarán las movilizaciones.

“Vamos a anunciar en los próximos días un plan para el verano, y por supuesto prepararnos para marzo, que se viene como se ha dicho en muchos lados. Este pueblo tiene voluntad de seguir movilizándose y luchando por cambios reales y profundos. El gobierno del 8% ya no está en condiciones ni tiene la voluntad de dar paso a estos cambios, por lo que tendrá que ser la ciudadanía la que los imponga“, señaló el docente.

*Fuente: El Desconcierto

